GEW gegen Kürzung der Sommerferien

Leipzig

Die neue Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Bildung (GEW), Maike Finnern, hat sich in Leipzig gegen das mit zwei Milliarden Euro finanzierte Nachhilfepaket der Bundesregierung sowie eine eventuelle Verkürzung der Sommerferien ausgesprochen. „Es ist richtig, dass es dieses Geld gibt. Aber – ganz ehrlich – es allein in Nachhilfe zu investieren, ist der falsche Weg“, sagte Finnern am Rande des 29. Gewerkschaftstags der GEW in der Messestadt. 

Förderung durch Nachhilfe-Institute untauglich

„Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass das Geld in die Schulen investiert wird, damit die Profis vor Ort mehr Zeit und zusätzliches Personal erhalten und kleinere Gruppen bilden können.“ Ziel müsse es sein, die Kinder und Jugendlichen auf diesem Wege individuell zu fördern. „Es hilft überhaupt nicht, wenn man das Geld aufteilt auf Nachhilfe-Institute“, kritisierte Finnern. „Und dann bekommt jedes Kind pro Woche zwei Nachhilfestunden.“ Damit werde nicht erreicht, dass man Schülerinnen und Schüler wieder an die Schulen heranführt.

Die Sommerferien mit drei Wochen Nachhilfe auszufüllen, wie das beispielsweise Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorgeschlagen hatten, sei aus GEW-Sicht nicht der richtige Weg. „Kinder und Jugendliche brauchen Angebote in den Ferien, aber da muss es eher um ganzheitliche Bildung gehen.“ Damit Schülerinnen und Schüler wieder Kontakt zueinander finden, so Finnern weiter. Schließlich hätten auch sie in den vergangenen 15, von der Corona-Pandemie geprägten Monaten unter hoher Anspannung verbracht.

Laut Finnern sei die Installation von Lüftungssysteme in den Schulen überfällig. Seit über einem Jahr werde darüber diskutiert. Bundesregierung und Kommunen müssten jetzt schleunigst handeln, damit spätestens zum Start ins neue Schuljahr dieser Missstand beseitigt ist.

Kruse will Aufhebung der Schuldenbremse

Die sächsische GEW-Chefin Uschi Kruse begrüßte, dass der Gewerkschaftstag einig gewesen sei in der Frage, Besserverdienende mehr zur Kasse zu bitten. Gleichzeitig sollten die von den Ländern aufgenommenen Schulden aus der Corona-Pandemie über einen längeren Zeitraum als bisher geplant zurückgezahlt werden. Kruse appellierte an den Landtag, die Schuldenbremse, die vorsieht, aufgenommene sechs Milliarden Euro Kredite innerhalb von acht Jahren zurückzuzahlen, noch in diesem Jahr aus der Sächsischen Verfassung zu streichen.

„Das hieße sonst nicht nur, dass die dringend notwendigen Verbesserungen nicht kommen, sondern auch, dass die Gefahr besteht, dass im Bildungsbereich gravierende Verschlechterungen einziehen“, warnte die sächsische GEW-Vorsitzende. Dies träfe dann genau die Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen.

Sechs-Punkte-Plan beschlossen

Der Gewerkschaftstag beschloss in Leipzig einen Sechs-Punkte-Plan. „Bildung muss chancengleich sei“, sagte Finnern. Das gelte von der Kita bis hin zur Weiterbildung. Das Kooperationsverbot von Bund und Ländern in diesem Bereich müsse fallen, um die dauerhafte Finanzierung durch den Bund zu ermöglichen. Stellen von Hochschullehrern gelte es zu entfristen. Gefordert wird auch die gleiche Eingangsbezahlung für Lehrämter und eine verstärkte politische Bildung an den Schulen, um die Demokratie zu stärken.

Die 52-jährige Lehrerin Finnern erhielt bei ihrer Wahl 90,6 Prozent der Stimmen der Delegierten. Sie tritt die Nachfolge von Marlis Tepe an, die nach acht Jahren an der Spitze der GEW aus Altersgründen nicht wieder kandidierte. Die Deutsch- und Mathematiklehrerin Finnern war zuletzt GEW-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 ist sie Mitglied im Hauptvorstand der GEW. Die Gewerkschaft hat bundesweit 270 000 Mitglieder und vertritt Beschäftigte in Kitas, Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen.

Von Roland Herold