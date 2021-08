„Ganzes Stadtgebiet abgehängt“: ADAC kritisiert Leipziger Baustellenmanagement

Leipzig

In den Sommermonaten hat sich Leipzig erneut in eine große Straßenbaustelle verwandelt. An mehr als 50 Stellen wird aktuell parallel an Asphalt, Brücken, Gleisen und Versorgungsleitungen gearbeitet. Das kostet nicht nur Auto- und Motorradfahrern Nerven. Nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) sind die Einschränkungen zu umfangreich – und vor allem auch als Umweltbelastung ein Problem.

„Baustellen sind unvermeidlich und bringen immer Behinderungen mit sich. Aber gerade deshalb müssen bei der Planung und Ausführung die verkehrslichen Belange umfassend berücksichtigt werden“, heißt es in einem vom sächsischen ADAC-Vorstand Helmut Büschke unterzeichneten offenen Brief an die Stadt Leipzig. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten „kann man nicht ein ganzes Stadtgebiet wie den Westen mit den großen Wohngebieten Grünau, Lindenau, Plagwitz und Leutzsch vom übrigen Teil der Stadt abhängen“, kritisiert Büschke.

40 Minuten Stau auf der Jahnallee – Ausweichstrecken blockiert

Durch den Umbau auf der Antonienstraße in Nähe des Adlers stünden Verkehrsteilnehmer allein 20 bis 40 Minuten im Stau. Dabei behindere auch der temporäre Radweg auf der Jahnallee noch zusätzlich die Fahrt, so der ADAC. „Dieser hätte für diese Zeit aufgehoben werden müssen“, argumentiert Büschke. Zudem sei auch die Ausweichstrecke über die Klinger-Brücke nun erneut gesperrt – obwohl erst vor einem Jahr an genau dieser Stelle gebaut wurde.

Nördlich des Sportforums führten zudem auch die Bauarbeiten an einer Ampelanlage auf der Hans-Driesch-Straße zu erheblichen Behinderungen und stehendem Verkehr bis hin zum Leutzscher Rathaus – mit ebenfalls bis zu 40 Minuten Wartezeiten. Nicht zuletzt führten Sperrungen auf dem südlichen Innenstadtring zu erheblichen Umleitungen und Rückstaus im ganzen Citybereich.

Klimaschutz: Staus belasten die Luft

„Wie weit wird die Geduld der Bürger und Autofahrer noch strapaziert?“, fragt sich Büschke im offenen Brief und führt dabei auch Umweltbelange ins Feld: „Die Stadt Leipzig unternimmt viele Maßnahmen zum Klimaschutz. Die langen Staus an den Baustellen belasten die Luft dafür aber erheblich, deshalb ist ein gutes Baustellenmanagement von besonderer Bedeutung.“ Der Automobil-Club bitte die Stadtverwaltung nun im Auftrag seiner Mitglieder darum, die getroffenen Entscheidungen noch einmal zu überprüfen und die Einschränkungen zu reduzieren.

Laut Stadtverwaltung werden die Sommerferien unter anderem deshalb stärker für Bauarbeiten auf den Straßen genutzt, weil der Verkehr durch die Urlaubszeit um etwa ein Drittel reduziert ist – und somit weniger Menschen betroffen sind. Zudem biete sich die eher trockene und warme Jahreszeit für Instandsetzungen an. Die Messestadt sei glücklicherweise in der Lage, auf den vielfach beschädigten 1700 Straßenkilometern investieren zu können, erklärte der Chef des Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana. Bis zum Jahr 2030 sei ein enormes Bauprogramm beschlossen worden, das nun umgesetzt werden müsse.

Von Matthias Puppe