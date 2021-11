Dresden

Rico Gebhardt bleibt Fraktionschef der Linken im sächsischen Landtag: Der 58-Jährige setzte sich am Dienstag bei den Vorstandswahlen durch und wurde mit 78,5 Prozent wiedergewählt. Zuvor hatte ihn sein bisheriger Stellvertreter Marco Böhme (31) herausgefordert – mit seiner als „Angebot“ bezeichneten Kandidatur konnte er allerdings keine Mehrheit erreichen. Gebhardt, gebürtiger Erzgebirger, führt die Fraktion seit 2012. Daneben war er von 2009 bis 2017 auch Landesvorsitzender seiner Partei.

Gebhardt hatte Kandidatur erst am Wochenende angekündigt

Gebhardt hatte lange mit sich gerungen, ob er ein weiteres Mal antreten soll. Der Fraktionschef hatte erst auf dem Landesparteitag am Wochenende das Geheimnis gelüftet und seine erneute Kandidatur angekündigt: „Es ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken.“ Er wolle seinen drei Kindern „eine Zukunft hinterlassen, in der es nicht in erster Linie um Ellenbogen geht“. Seinen Kritikern entgegnete der erfahrene Landespolitiker, der auch rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion ist: „Obwohl ich nicht mehr zu den Jüngsten gehöre, bin ich offen für neue Wege.“

Böhme fordert: Wir müssen lauter werden

Innerhalb der Linksfraktion war der Widerspruch zuletzt lauter geworden. Böhme hatte den Fraktionschef in seiner Rede auf dem Landesparteitag auch indirekt angegriffen: Die Potenziale der Fraktion müssten besser gehoben, kritisierte der Leipziger. „Wir müssen mehr in die Offensive gehen, müssen lauter werden und auch mal über die Stränge schlagen“, forderte Böhme. Um stärkere Beachtung zu erreichen, müsse sich die Fraktion „auch Hilfe von außen“ holen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leipziger wird neuer Parlamentarischer Geschäftsführer

Bei den Vorstandswahlen wurde Böhme, der seit 2017 einer von Gebhardts Stellvertretern gewesen ist, nun mit 85 Prozent zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Die Amtsinhaberin, Sarah Buddeberg, hatte schon vor Längerem ihren Rückzug erklärt. Böhme ist außerdem Sprecher für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Daneben ist der 31-Jährige unter anderem Vorstand beim Ökolöwen Umweltbund Leipzig und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Alternativ Denken und Leben (ökologische Plattform) der sächsischen Linken.

Fraktion ist der Landtagswahl fast halbiert

Zur Landtagswahl 2019 war die sächsische Linke um 8,5 Prozentpunkte gefallen und auf einen Stimmenanteil von 10,4 Prozent durchgereicht worden. Das Resultat war der Verlust von 13 der bis dahin 27 Abgeordnetensitze im Landtag. Bei der Bundestagswahl hatte die Partei zuletzt 9,3 Prozent erreicht.

Von Andreas Debski