Leipzig

Vor kurzem stellte Platon seiner Mutter eine Frage: „Mama, wo ist jetzt unser Zuhause?“, wollte der elfjährige Platon wissen. Bis zum März hätte Katerina Chylikinas Antwort wie selbstverständlich „Kiew“ gelautet. Doch Selbstverständlichkeiten existieren nicht mehr seit dem Angriff der Russen, und das Schicksal hat die Beantwortung tonnenschwer gemacht. Jetzt sitzen die beiden in einer Wohnung in Leipzig-Lindenau, rund 1500 Kilometer von der Heimat entfernt. Ihr neues Zuhause? „Ein Stück weit schon“, sinniert die 38-Jährige.

Bis zum alles verändernden 24. Februar lebte Katerina ein nahezu perfektes Leben. Beim internationalen Unternehmen Danfoss arbeitete sie als Managerin in der Marketing-Abteilung. Die von Platons Vater geschiedene Frau lebte mit ihrem Sohn in einem schönen Kiewer Appartement und reiste viel. Ihr Junge war gerade auf ein Gymnasium gewechselt, das Fremdsprachen als Schwerpunkt anbot.

Kein kurzer Alptraum

Dann kam der zwar befürchtete, aber doch für undenkbar gehaltene Krieg. Nachdem Bomben innerhalb von zwei Tagen zahlreiche Gebäude zerstört hatten, zerfiel auch Katerinas Hoffnung, der Alptraum dauere nur kurz. „Ich wollte meinem Sohn jede weitere Sirene, jeden weiteren Angriff ersparen.“ Ein Nachbar erklärte sich bereit, sie und Platon bis zur Grenze zu bringen. Dass neben Laptop und Dokumenten mehr Bücher als Klamotten oder Schuhe in den Rucksäcken landeten, lässt sie heute schmunzeln. „Alles musste schnell gehen.“

Auch Valeriia Kolenko – ebenfalls aus Leipzigs Partnerstadt – zögerte den großen Schritt, das Land zu verlassen, um zwei Wochen hinaus. Zunächst war die 39-Jährige mit den Kindern Sofiia (8) und Ivan (12) in einen Vorort zu Verwandten geflüchtet. Als es auch hier gefährlich zu werden drohte, kehrten die Drei kurz zurück in die ukrainische Hauptstadt. „Doch die Bomben flogen immer häufiger, ständig sind Tiefflieger über uns hinweggerauscht“, berichtet sie. „Das war Nerven zerfetzend und hat uns große Angst gemacht.“

Ein neues Zuhause auf Zeit: Valeriia Kolenko ist mit ihren Kindern Sofiia (8) und Ivan (12) bei Ines und Rainer Mathiebe untergekommen. Quelle: Ines Mathiebe/Flying Photographer

Anfang März raffte Valeriia die wichtigsten Sachen zusammen und machte sich mit den Kindern auf den Weg – ohne zu wissen, ob und wann sie ihren Ehemann wiedersehen kann, der mit Anderen die Stadt verteidigt. Fünf Tage lang war die Familie im Zug unterwegs, quetschte sich in überfüllte Abteile. Bei Freunden im polnischen Krakow konnten sie eine Nacht bleiben. Anlaufpunkt war von Beginn an Leipzig, weil hier die Schulfreundin der ebenfalls geflüchteten Freundin Anna lebte.

Katerina Chylikina hingegen hatte kein konkretes Ziel nach der langen Reise mit Zwischenstopp in Vojnilov, nach dem bedrohlichen Kreisen russischer Flieger über dem Konvoi aus Autos Richtung Ungarn („diese ständige Angst, jeden Moment beschossen werden zu können“). Platon und sie waren einfach erleichtert, der Hölle entkommen zu sein. Nie wird die junge Frau die Empfindung vergessen, die sie nach dem Passieren der Grenze zu Fuß ergriff: „Zwischen Krieg und Frieden, zwischen Gefahr und Sicherheit lagen nur ein paar Meter, es war so unwirklich“, sagt sie stockend, bevor ihre Tränen fließen.

Leipzig statt Florida

Und jetzt, wohin? Eine nahe Option war ein Zeltlager für Geflüchtete in Polen. Eine sehr ferne die Unterkunft bei ihrer Zwillingsschwester in Florida. Doch dann plingte eine Nachricht auf ihrem Handy: Der Leipziger Unternehmer Mike Klaus Barke, beruflich mit Katerinas Arbeitgeber verbunden und mit ihr bekannt, war an der Grenze angekommen und bot ihr an, sie mit weiteren Geflüchteten nach Leipzig zu bringen. „Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken, mein Impuls war nur: Dort sind wir sicher.“

Sie sagte zu. Und gehört zu den gut 70 Menschen, die Barke und Mitstreiter an jenem Tag Ende März mit an die Pleiße nahmen. „Hilfe zu leisten, war mir ein großes Bedürfnis“, erklärt der 58-Jährige. „Ein paar Freunde und ich haben die Leute in Wohnungen untergebracht und unterstützen sie weiter.“ Zu den Verbündeten gehört die Bankangestellte Nancy Pescht, die bei Behördengängen und Kontoeröffnungen hilft. Seit der Ankunft wohnen Katerina und Platon in einer gemütlichen 50-Quadratmeter-Wohnung in Lindenau. „Ich bin Mike und allen Menschen, die uns unterstützen, unendlich dankbar“, betont die Frau aus Kiew. „Es ist überwältigend, wie freundlich und hilfsbereit die Leipziger sind.“

Kommunikation via Translator

Dank ihres sehr guten Englisch kann sie sich leicht verständigen. Das sieht bei der nur Russisch und Ukrainisch sprechenden Valeriia Kolenko anders aus – und ist dank der Topmoderne dennoch möglich. Mit Ines und Rainer Mathiebe, in deren Haus in Großzschocher sie und ihre Kinder seit Mitte März wohnen, läuft die Kommunikation ein wenig kurios: über den sprachgesteuerten Google-Translator. Nicht immer im Verständlichkeits-Maßstab von 1:1, aber ausreichend. „Unsere Nachbarn haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Valeriias Freundin Anna mit Familie bei ihnen wohnt“, erzählt Ines Mathiebe. „Wir hatten eh überlegt, Platz für Geflüchtete zu machen. Also haben wir sie aufgenommen.“

Das Zusammenleben zwischen den Ukrainern und dem Ehepaar mit seinen Kindern Lino (3) und Milena (6) funktioniert gut. „Natürlich gibt es unterschiedliche Lebensgewohnheiten, aber wir kommen prima miteinander klar“, so die Fotografin. Eine Menge Geduld brauchten die Geflüchteten für die Registrierung im Neuen Rathaus. Rund 20 Stunden warteten sie, bis sie sich eintragen lassen konnten, um Leistungen der Kommune zu erhalten. Mittlerweile ist das Ankommenszentrum in die Turnhalle der Taro-Schule verlagert worden, die Registrierung läuft flüssiger.

Neu-Orientierung: Katerina Chylikina und Platon (11) in ihrer Leipziger Wohnung. Quelle: André Kempner

Mit den deutlich bürokratischeren Strukturen hadert Katerina Chylikina nicht, „ich kannte sie ja schon durch die beruflichen Kooperationen mit Deutschland“, berichtet sie. „,Ordnung muss sein’“, zitiert sie in bestem Deutsch und lacht. Deutsch lernen – das steht ganz oben auf der Agenda, bei beiden Müttern, und sie haben bereits damit angefangen. Für Platon wurde ein schon Schulplatz gefunden. Nach Ostern wird auch Sofiia, die bereits bei einem Verein Rhythmische Sportgymnastik macht, erstmals in einem Klassenraum in Deutschland sitzen, Ivan schließt das laufende Schuljahr noch via Homeschooling auf Ukrainisch ab.

Der Bedarf an Kita- und Schulplätzen in Leipzig scheint gedeckt werden zu können. „Bis Ende März wurden 34 ukrainische Kinder in Kitas in kommunaler und freier Trägerschaft sowie 17 Kinder in Horten untergebracht“, informiert die Stadt. Weil aber noch nicht alle Rückmeldungen aus Einrichtungen in freier Trägerschaft vorliegen, dürften es mehr sein. „Geplant ist weiterhin, 420 zusätzliche Kita-Plätze in vier Kitas zu schaffen“, heißt es. Auch im schulischen Bereich können laut Landesamt für Schule und Bildung zwischen der fünften und der zwölften Klasse relativ kurzfristig 756 Plätze in 27 Klassen an den kommunalen Schulen geschaffen werden.

Vom Alltag noch entfernt

Eine gute Aussicht für die Geflüchteten. Vielleicht ein Faktor, in dieser problemlastigen Zeit für sie in Leipzig etwas entstehen zu lassen, was man Alltag nennen könnte. Noch sind die Gäste der Mathiebes ein ganzes Stück davon entfernt. Nach wie vor dominieren Behördengänge den Zeitplan und die Suche nach einer eigenen Wohnung. Leicht ist das nicht, zumal die Familie gern in der Nähe von Freundin Anna bleiben möchte.

Viel besteht aus Erkundung. Leipzig findet Valeriia „wunderschön, die historischen Viertel sind denen von Kiew sehr ähnlich“, konstatiert sie. Vor allem aber berührt sie die Freundlichkeit der Bevölkerung. In beruflicher Hinsicht hofft die 39-Jährige, ihr Psychologie-Studium im Juni abschließen zu können, zur Not auf virtuellem Weg. „Und dann muss ich weitersehen.“

Neuer Job für Katerina

Für Katerina war der Donnerstag sehr besonders: Sie trat den von Mike Klaus Barke kurzfristig vermittelten Job bei einer kleinen Agentur für Podcasts, Videoproduktion und Promotion an. „Ein sehr spannender Tag mit völlig neuen Erfahrungen, das Team ist wunderbar“, summiert sie. Die nahe Zukunft in Leipzig gewinnt an Kontur. Über der fernen liegt ein riesiges Fragezeichen. Ob der Krieg noch einen Monat dauert oder ein Jahr – Katerina hat gelernt, von Tag zu Tag zu denken.

Emotional pendelt sie wie auch Valeriia in tiefer Zerrissenheit. Da sind die schönen neuen Erfahrungen, die Mut machen. Und da ist dieser Rucksack, gefüllt mit Tränen, Sehnsucht und Sorge um die Verwandtschaft in der Heimat. Das Entsetzen über Gräueltaten in Butscha und anderswo. Die Kenntnis von Todesfällen aus Kiewer Nachbarschaft und Freundeskreis. Da sind die mal erfolgreichen und mal gescheiterten Versuche Valeriias, ihren Mann zu erreichen, der gerade an einem Ort kämpft, dessen Namen er aus Sicherheitsgründen nicht preisgibt. Ihre Angst um die Eltern im Donbass, aus dem sie 2014 floh und in dem bis heute Menschen im bewaffneten Konflikt mit den Russen sterben.

Warnung vor Rückkehr

Nie hätte Valeriia gedacht, ein weiteres Mal die Flucht antreten zu müssen. Auf einem viel weiteren Weg. Dass manche Ukrainerinnen aktuell schon den Weg zurück nach Kiew antreten, findet sie verfrüht. „Putin hat sich noch längst nicht komplett zurückgezogen, das ist zu gefährlich.“ Auch ihr Mann habe sie davor gewarnt. In ihr Handy diktiert sie: „In der Ukraine herrscht schon seit acht Jahren Krieg, es ist furchtbar.“ Und es scheint, als gebe ihr die emotionsfreie, maschinelle Wiedergabe durch den Translator einen gewissen Schutz vor Tränen.

Auch Katerina Chylikina hält eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt für leichtsinnig. „Von meinen Nachbarn weiß ich, dass es wegen der Minen und der zerstörten Infrastruktur zu gefährlich ist. Außerdem könnte sich Belarus noch an dem Krieg beteiligen.“ Schon allein, um Platon zu schützen, verschwendet sie keinen Gedanken an einen baldigen Weg zurück. Was sie ihrem Sohn auf die eingangs erwähnte Frage geantwortet hat? „Unser Zuhause ist überall da, wo es sicher ist.“

Von Mark Daniel