Geflüchtete in Sachsen: Was 2022 von der Situation 2015 unterscheidet

Die Bilder wecken in diesen Tagen Erinnerungen an die Situation vor knapp sieben Jahren: Hunderte Geflüchtete kommen beispielsweise am Leipziger Hauptbahnhof an und werden von Helfern empfangen. Wie damals ist der Freistaat Sachsen mit der Herausforderung konfrontiert, binnen kürzester Zeit tausende Geflüchtete aufzunehmen. Dennoch unterscheidet sich die augenblickliche Lage von der im Jahr 2015/16. Die LVZ analysiert, warum 2022 doch ganz anders ist.

Die Erstaufnahmen

In der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 waren die Erstaufnahmen das größte Problem. Der Freistaat Sachsen musste ad hoc Kontingente aufbauen, um tausende Menschen für längere Zeit unterzubringen. Wie heute wurden damals Turnhallen zu Notunterkünften, ganze Hotels angemietet, leerstehende Immobilien in den Landkreisen zu notdürftigen Quartieren. Am Ende verfügte Sachsen über ein Kontingent von 22.000 Plätzen für die Erstaufnahme. Diese Zahl, davon geht die Regierung intern aus, wird aktuell nicht mehr aufgebaut werden können. Das muss sie vermutlich auch nicht.

Im Gegensatz zu 2015/16 verfügen die Ukrainerinnen und Ukrainer schon wegen ihres anerkannten Status als Kriegsflüchtlinge über ein Aufenthaltsrecht. Sie müssen kein Asylverfahren mehr durchlaufen und sollen deswegen auch nicht über Wochen oder Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. Das ist der größte Unterschied zu den Umständen 2015/16. Allerdings ist die Lage nicht weniger schwierig zu planen.

Der Freistaat Sachsen versteht die Erstaufnahmen zurzeit als Puffer, um Zeit für die Kommunen zu gewinnen. Die kreisfreien Städte und Gemeinden sind nämlich für die Unterbringung verantwortlich. Die Suche nach geeignetem Wohnraum ist vor Ort aber nicht abgeschlossen – auch wenn Kommunen wie Leipzig und Dresden bereits parallel in Sammelunterkünften Geflüchtete untergebracht haben. Zudem berichten Verantwortliche davon, dass einige Ukrainer die Erstaufnahmen nur als Zwischenstopp nutzen, bevor sie aus Sachsen zu ihren Verwandten in andere Regionen oder Ländern weiterreisen. Welches Kontingent an Plätzen in den Erstaufnahmen vorgehalten werden muss, ist deswegen kaum verlässlich zu kalkulieren.

Die Geflüchteten

2015/2016 hatte Sachsen einen relativ guten Überblick darüber, wie viele Menschen in Sachsen aufgenommen wurden. In den ersten Wochen der sogenannten Flüchtlingskrise kamen täglich 500 bis 700 neue Personen in den Erstaufnahmen an. Diese Größenordnung ist momentan nicht erreicht. Am Dienstag wurden 350 Ukrainer dort neu registriert, insgesamt sind es mittlerweile 3340. Allerdings ist diese Zahl nicht so aussagekräftig wie die vergleichbaren Zahlen 2015/16.

Viele Ukrainer finden nach wie vor privat bei Verwandten, Freunden oder über Wohnungsbörsen Unterschlupf: Allein über die Plattform des Linxxnet in Leipzig konnten mehr als 300 Unterkünfte vermittelt werden. Vermutlich wird man erst in ein paar Wochen wissen, wenn ein Großteil sich bei den Behörden registriert hat, wie groß die Anzahl der Ukrainer ist.

Die Größenordnung, mit der Sachsen plant, orientiert sich aber an der 2015-er Begebenheiten. Damals kamen knapp 70.000 Asylbewerber nach Deutschland. Der Freistaat rechnet nun mit bis zu 65.000 Flüchtlingen. Es können aber auch mehr werden.

Nach einer internen Regierungsaufschlüsselung machen Frauen und Kinder aktuell knapp 70 Prozent der Geflüchteten aus. Das unterscheidet sich deutlich vom Jahr 2015. Zahlen, die nur für die damalige Fluchtbewegung erhoben wurden, gibt es nicht. Allerdings waren im gesamten Jahr 2015 etwas mehr als 69 Prozent der Asylbewerber in Deutschland männlich, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufschlüsselt.

Die Helfer

Menschen in Not zu helfen war für viele in Sachsen auch 2015 schon enormer Antriebsmotor. So wie heute führten dramatische Bilder aus bombardierten Städten, von Menschen auf der Flucht, zu großem Engagement in der Zivilgesellschaft. Als Tausende Syrierinnen und Syrier – darunter viele unbegleitete Kinder – dann den Freistaat nur mit dem Notdürftigsten bekleidet erreichten, organisierten Freiwillige über Nacht Spendensammlungen. Unterstützt von den Sozialverbänden halfen Jung und Alt beim Sortieren und Verteilen, aber auch beim Aufbau von Betten und Schutzräumen in den allmählich hinzukommenden Notunterkünften.

Im Gegensatz zum Jahr 2015 versucht der Freistaat 2022 die Hilfe aus der Zivilbevölkerung in Ansätzen zu koordinieren. Er hat ein Online-Portal im Netz aufgelegt, über das vielfältige Hilfsleistungen – vom Wohnraum über Dolmetscherdienste bis hin zu Sachspenden – angeboten werden können. Dort sind schon hunderte Angebote eingegangen.

Der sächsischen Hilfsbereitschaft gegenüber stand 2015 allerdings auch eine aggressive Ablehnung in Teilen der Gesellschaft. Schon Monate zuvor verbreiteten Pegida und Legida mit regelmäßigen Aufmärschen in Dresden und Leipzig Hetze gegen Menschen aus Nahost. Im Spätsommer schlug diese dann vielfach in Gewalt gegen Geflüchtete um – vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Großstädten. Die Ankommenden wurden beleidigt und attackiert. Einer der Höhepunkte waren Ende August die dreitägigen rechtsextremen Ausschreitungen an der Notunterkunft in Heidenau. Vergleichbare Szenen gibt es in der jetzigen Situation nicht.

Von Kai Kollenberg und Matthias Puppe