Geflügelbetrieb Mockrehna: Weitere Mitarbeiter in Corona-Quarantäne

Mockrehna

Nach der Corona-Infektion eines Beschäftigten der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost GmbH in Mockrehna sind alle privaten und beruflichen Kontaktpersonen, die das Gesundheitsamt Nordsachsen getestet hat, ohne Befund, teilte das Landratsamt Nordsachsen Freitagnachmittag auf Anfrage mit.

Corona-Verdacht bestätigt

Am Donnerstag bestätigte Thomas Seidler, Presse-Chef im Landratsamt Nordsachsen, dass ein Mitarbeiter beziehungsweise eine Mitarbeiterin des Unternehmens an einer Corona-Virusinfektion erkrankt ist. Es handele sich um eine einheimische Person, langjährig beschäftigt bei Gräfendorfer in Mockrehna. Das Gesundheitsamt Nordsachsen habe daraufhin alle privaten und beruflichen Kontaktpersonen ermittelt und getestet. Nun steht fest, dass diese nicht infiziert sind.

Ehepaar positiv getestet

Neben dem infizierten Mitarbeiter gibt es jedoch zwei weitere Betroffene. Ein Ehepaar, das bei Gräfendorfer arbeitet und vom Hausarzt untersucht und behandelt wurde, erhielt am Freitag einen Positivbescheid. Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenso ihre Kontaktpersonen, die das Gesundheitsamt daraufhin an diesem Freitag getestet hat. „Die drei Infizierten haben keine oder nur leichte Erkältungssymptome“, so Seidler. Die Ergebnisse der neuerlichen Testung „des klar eingrenzbaren, sehr überschaubaren und sich vorsorglich in Quarantäne befindlichen Personenkreises“, sollen am Montag vorliegen.

Produktion ist nicht gefährdet

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes konnte nach seinen Untersuchungen im Unternehmen am Donnerstag „keine Mängel feststellen. Die Lebensmittelproduktion in dem Geflügelschlachtbetrieb ist nicht gefährdet“, wiederholte Seidler am Freitag.

Bislang 156 Erkrankte im Landkreis Nordsachsen

„Das Infektionsgeschehen im Landkreis Nordsachsen mit seinen rund 200 000 Einwohnern befindet sich unverändert auf niedrigem Niveau“, schätzt das Landratsamt ein. Seit dem ersten Fall am 12. März habe sich bis zum 21. August nur bei insgesamt 156 Menschen der Verdacht auf eine Corona-Virusinfektion bestätigt – mit in der Mehrzahl leichten Krankheitsverläufen. Todesfälle gab es in Nordsachsen keine.

Aktuell 6 Fälle im Landkreis

Aktuell haben im Landkreis – inklusive des aktuellen Falls – sechs Personen einen Positivbefund mit leichten oder gar keinen Krankheitssymptomen, informiert die Kreisverwaltung. Die Wohnorte der Betroffenen werden den Sozialräumen Torgau, Oschatz und Eilenburg zugeordnet.

Von Frank Pfütze