Geflügelbetrieb Mockrehna: Zwei weitere Corona-Fälle

Montagnachmittag gab es die Auswertung der Coronatests von drei weiteren Mitarbeitern der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH. „Aus den Testungen im Umfeld der drei Corona-Fälle bei Gräfendorfer Mockrehna haben sich zwei Positivbefunde ergeben“, teilte Thomas Seidler, Presse-Chef des Landkreises Nordsachsen, auf Anfrage mit.

Alle Kontaktpersonen in Quarantäne

Die beiden Betreffenden befinden sich bereits in Quarantäne und haben nach Auskunft des Gesundheitsamtes des Landkreises keine oder nur leichte Symptome. Seidler gibt auch Entwarnung: „Da in dem Unternehmen aufgrund strenger Corona-Schutzvorschriften keine schicht- und teamübergreifenden Kontakte möglich sind, besteht derzeit kein Anlass für weiterreichende Maßnahmen, da sich alle infrage kommenden Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.“

Was bisher passierte

Am Donnerstag bestätigte Thomas Seidler, dass ein Mitarbeiter beziehungsweise eine Mitarbeiterin des Unternehmens an einer Corona-Virusinfektion erkrankt ist. Neben dem infizierten Mitarbeiter gab es jedoch noch zwei weitere Betroffene. Ein Ehepaar, das bei Gräfendorfer arbeitet und vom Hausarzt untersucht und behandelt wurde, erhielt am Freitag einen Positivbescheid. Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenso ihre Kontaktpersonen, die das Gesundheitsamt daraufhin am Freitag getestet hat. Zu diesen Tests gab es nun am Montag die Ergebnisse.

Aktuell acht Corona-Fälle in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen sind somit aktuell, Stand Montag, acht Menschen als corona-positiv registriert - einer im Raum Delitzsch, einer im Raum Eilenburg, zwei im Raum Oschatz und vier im Raum Torgau, zu dem auch Mockrehna zählt. Weitere 34 Personen in den genannten vier Sozialräumen befinden sich vorsorglich in Quarantäne.

