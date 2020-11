Geflügelpest bei toter Wildente in Nordsachsen bestätigt

Torgau

Bei einer toten Wildente, die an der Elbe in Torgau gefunden wurde, ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Es handele sich um den ersten Vogelgrippe-Fall in der Region in diesem Jahr, teilte das Landratsamt Nordsachsen am Donnerstag mit. Geflügelhalter seien jetzt aufgefordert, ihre Tiere vor einem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen. Es sei mit weiteren infizierten Tieren - vor allem in der Nähe von Gewässern - zu rechnen. Bisher gebe es keine Hinweise, dass die aktuellen Geflügelpestviren auf den Menschen übertragen werden.

Von dpa