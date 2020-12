Grimma

Neben Corona hat der Landkreis Leipzig über Weihnachten eine weitere große Baustelle bekommen. Auf der Geflügelfarm Eskildsen in Mutzschen/ Wermsdorf ist die Vogelpest ausgebrochen. Nach ersten Informationen sind in den vergangenen Stunden hohe Tierverluste festgestellt worden. Was der neuerlichen Seuche nicht zum Opfer fällt, muss mutmaßlich gekeult werden.

Krisenstab kommt zusammen

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen, die zur Großen Kreisstadt Grimma gehört, sind am frühen Nachmittag des ersten Feiertages alarmiert worden, um Maßnahmen einer Dekontaminierung des betroffenen Betriebes einzuleiten. Noch am Nachmittag wurde ein Krisenstab unter Leitung der Sächsischen Staatsministerin für Gesundheit und Soziales, Petra Köpping ( SPD), und Landrat Henry Graichen ( CDU) sowie des Grimmaer Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) und des Veterinäramtes des Landkreises zusammengerufen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.

Schöne Bescherung für Lorenz Eskildsen, auf seiner Geflügelfarm in Wermsdorf/Mutzschen ist über Weihnachten die Geflügelpest ausgebrochen. Quelle: MTL-Picture

Noch ist unklar welche Folgen die in Mutzschen/ Wermsdorf ausgebrochene Vogelgrippe auf umliegende Tierbestände haben wird. Von Experten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Geflügelpest keinerlei negative Auswirkungen auf Menschen hat und auch nicht auf diese übertragbar ist. Dieser Hinweis kommt vor allem mit Blick auf die zum Fest erworbenen Festtagsbraten.

Erinnerungen an 2006 werden wach

Deshalb auch konnte der Tierbestand auf der Gänsefarm noch vor Ausbrechen der Seuche saisonbedingt minimiert werden. Von einer möglichen Tötungsaktion sind aber tausende Zuchtgänse betroffen, die naturgemäß das Weihnachtsfest überleben.

Erinnerungen an die Geflügelpest im Jahr 2006 werden wach. Quelle: MTL-Picture

Damit werden Erinnerung an die Geflügelpest im Jahr 2006 wach, bei der im großen Stil Geflügelbestände liquidieren werden mussten, wovon unzählige Tierhalter in der Region betroffen waren. Auch damals war die Geflügelpest in der Gänsefarm Eskildsen ausgebrochen.

