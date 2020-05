Gegen Preistreiberei in der Corona-Krise - Kommafehler von Amazon bringt kleine Online-Händler in Not

Der weltgrößte Online-Händler geht gegen Wucherpreise auf seinem Marktplatz vor. Aber ein Fehler des verwendeten Algorithmus trifft viele Shop-Betreiber. Der in Leipzig ansässige Händlerbund schlägt Alarm.