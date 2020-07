Gegen Sonntags-Fahrverbot: CDU-Mann spricht bei Bikerdemo

Landkreis Leipzig

Nachdem sich der Bundesrat für ein schärferes Vorgehen gegen Motorradlärm ausgesprochen hat, formt sich der Widerstand der Biker. Einer, der sich auf die Seite der Protestierenden schlägt, ist der Wurzener CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter. Er selbst bewegt sich gern auf zwei Rädern über Land - zum einen mit einer Schwalbe, aber auch einer DT 125. Letztere müsste der Wurzener in der Garage stehen lassen, sollte das Sonntagsfahrverbot für Motorräder wirklich kommen.

Biker-Demos in Dresden und Leipzig

„Es gibt überall schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten. Aber deshalb alle Motorradfahrer über einen Kamm zu scheren, geht einfach nicht.“ Deshalb sagte Ritter auch sofort zu, als er gebeten wurde, bei einer großen Biker-Demo am 4. Juli in Dresden als Redner aufzutreten. Hunderte von Bikern wollen bei einer Kundgebung auf dem Schlossplatz der Landeshauptstadt ihrem Unmut freien Lauf lassen. In Leipzig ist eine ähnliche Veranstaltung am 12. Juli auf dem Augustusplatz geplant.

Sachsen hat sich im Bundesrat enthalten

Die Initiative, die den Fahrspaß zu verübeln droht, geht von Nordrhein-Westfalen aus. „Dort gibt es in der Tat viele Strecken, auf denen Fahrer alles aus ihren Maschinen herausholen“, meint Ritter. Sachsen habe sich bei der Abstimmung im Bundesrat am 15. Mai dennoch der Stimme enthalten. „Der Freistaat unterstützt zwar das Grundanliegen, das Lärmaufkommen einzudämmen und die Grenzwerte an bestehende EU-Vorschriften anzupassen. Ein generelles Sonntagsfahrverbot ist dafür aber der falsche Weg.“

Von Simone Prenzel