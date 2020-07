Gegenwind aus Region Oschatz für geplante Windräder auf dem Käferberg

Zaußwitz/Oschatz

Wenn Thomas Weber den Blick von der Grenze seines Wohngrundstückes am Ortsrand von Zaußwitz (Gemeinde Liebschützberg) in Richtung Käferberg schweifen lässt, hat der Familienvater freie Sicht. Nach dem Willen des Regionalplanungsverbandes Leipzig-Westsachsen soll sich das aber bald ändern. Der Verband plant auf dem Käferberg – in Sichtweite der Zaußwitzer – einen 85 Hektar großen Windpark mit fünf großen Windrädern. Bis auf 1000 Meter Entfernung würden die Windräder an das Grundstück von Thomas Weber heranrücken. Mit der ländlichen Idylle wäre es dann vorbei.

Der Ortseingang von Zaußwitz. Quelle: Frank Hörügel

Der Zaußwitzer hat ausgerechnet, was damit auf die Einwohner der Region zukommen würde. Der geplante Windpark auf dem Käferberg liegt nach seinen Informationen auf einer Höhe von etwa 120 Meter über Null. Der angrenzende Liebschützberg und der Höhenzug Dürrenberg liegen etwa 198 Meter über Null. „Somit übersteigen die Rotorspitzen das Wahrzeichen der Gemeinde Liebschützberg um etwa 150 Meter. Der in Sichtweite befindliche Collmberg bei Oschatz liegt 312 Meter über Null und wird somit ebenfalls um 40 Meter überragt. Die geplante Nabenhöhe ist im Wesentlichen unverhältnismäßig im Vergleich zum Landschaftsbild“, so Weber.

Sachsen will mehr Windräder

Rund 1000 Einwohner der Dörfer Zaußwitz, Borna, Schönnewitz, Schmorkau und Clanzschwitz teilen seine Einschätzung und haben sich mit ihren Unterschriften in der Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg“ gegen den geplanten Windpark ausgesprochen. Mit dieser Position stellen sie sich gegen die Windenergiebranche, die mehr Flächen zum Aufstellen neuer Windräder einfordert. Der Freistaat Sachsen unterstützt diese Forderung und will laut Koalitionsvertrag die Windenergie in den nächsten Jahren stark ausbauen – als Reaktion auf den Klimawandel.

„Dieses permanente Geräusch treibt einen in den Wahnsinn“

Dirk Schreiber wohnt ebenfalls in Zaußwitz und hat prinzipiell nichts gegen die regenerative Energieerzeugung. Dennoch wehrt er sich gegen die Windräder auf dem Käferberg: „Ich habe mal einen Tag direkt neben einem Windpark gearbeitet. Dieses permanente Geräusch treibt einen in den Wahnsinn.“ Dazu komme noch der Infraschall, dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit noch nicht abschließend geklärt sind. Und Danny Klingst ergänzt: „Wir haben in Zaußwitz eine Biogasanlage und auf fast jeder Scheune eine Photovoltaik-Anlage. Damit haben wir unseren Beitrag schon geleistet.“ Zudem sei es ungerecht, wenn der Großteil der alternativen Energie in den Städten verbraucht werde, die Energieerzeugung mit Wind, Sonne und Biogas aber den ländlichen Regionen aufgebürdet werde.

Froh sind die Initiatoren von „ Gegenwind in Liebschützberg“ über die Unterstützung ihres Gemeinderates und der Oschatzer Stadträte. Letztere hatten vor allem auf das Vorkommen des Roten Milans gepocht. Beide Gremien haben gegen das Vorhaben auf dem Käferberg Stellung bezogen.

Hoffnung auf Landrat Emanuel

Nun hoffen die betroffenen Anwohner noch auf Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), der als Verbandsrat im Regionalplanungsverband Leipzig-Westsachsen die nordsächsischen Interessen vertritt. „Der Landrat wird hoffentlich die Interessen unseres ländlichen Raumes ins Spiel bringen“, so Thomas Weber. Sein Fazit: „Der Rote Milan und politischer Druck sind das Einzige, was uns helfen könnte.“

Von Frank Hörügel