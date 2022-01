Leipzig

Die Zahlen sprechen für sich: Mit rund 600.000 Privat- und Firmenkunden sowie einer Bilanzsumme von 10.754 Millionen Euro (2020) ist die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig der wichtigste Finanzdienstleister in der Messestadt und den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig.

„Wir sind ein modernes, regionales Universalkreditinstitut“, sagt Sprecherin Barbara Bauer. Das Leistungsspektrum reiche vom täglichen Zahlungsverkehr und der Finanzierung privater, geschäftlicher und öffentlicher Investitionen über Baufinanzierungen und klassische Geldanlagen bis hin zur hauseigenen, individuellen Vermögensberatung.

Wie viele Beschäftigte hat die Sparkasse?

Auch wenn die Sparkasse in den vergangenen Jahren das Netz gestrafft hat, bietet sie mit rund 1500 Beschäftigten, 75 Filialen, 42 zusätzlichen SB-Standorten im gesamten Geschäftsgebiet persönliche Beratung und Service, wie Bauer betont. Zudem gebe es eine fahrbare Filiale. Das Einzugsgebiet der Sparkasse umfasst sowohl die Stadt als auch den Landkreis Leipzig sowie den Kreis Nordsachsen.

Wie bei anderen Geldinstituten auch hat das mobile Banking in der Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Wie Sprecherin Bauer sagt, sorgen das Kunden-Kontakt-Center sowie die Internetfiliale der Sparkasse Leipzig (www.sparkasse-leipzig.de) und die Mobile-Banking-Anwendungen (App „Sparkasse“) für ortsunabhängige Erreichbarkeit.

Was verdient man bei dem Geldinstitut?

Ein Privatkundenberater der Sparkasse mit mehrjähriger Berufserfahrung kommt in der Entgeltgruppe 9a auf ein Jahresgehalt von rund 49.000 Euro. Darin enthalten ist eine garantierte Sonderzahlung (75 Prozent eines Monatsgehaltes).

Die Sonderzahlung gemäß Tarifvertrag besteht aus einem garantierten Anteil sowie zwei variablen Anteilen – einem individuell-leistungsbezogenen und einem unternehmenserfolgsbezogenen Anteil.

„Seit diesem Jahr haben unsere Beschäftigten die Möglichkeit, einen Teil dieser garantierten Sparkassensonderzahlung in weitere Urlaubstage umzuwandeln.“ Bis zu zwei zusätzliche Urlaubstage pro Kalenderjahr seien so drin, sagt die Sprecherin. Der tarifliche Urlaubsanspruch sind 32 Tage. Sofern es die Situation im Unternehmen zulasse, sei übrigens auch eine unbezahlte Freistellung bis zu einem halben Jahr möglich.

Wie hoch ist der Anteil aus dem Unternehmenserfolg?

Dieser Anteil der Sparkassensonderzahlung kann bis zu 50 Prozent eines Monatsgehaltes betragen und wird immer im Mai gezahlt. Ebenfalls in diesem Monat erhalten die Beschäftigten zusätzlich einen variablen, von der individuellen Zielerreichung abhängigen Anteil der Sparkassensonderzahlung.

In welcher Größenordnung bildet die Sparkasse aus?

Derzeit befinden sich insgesamt 93 junge Erwachsene bei der Sparkasse Leipzig in der Ausbildung. Das entspricht einer Quote von rund 6,9 Prozent. Damit gehört das Kreditinstitut zu den größten regionalen Ausbildern. Es gibt ferner Studenten der Berufsakademie und Trainees, also studierte Berufseinsteiger. Als Trainee erhält man ein Fixgehalt von rund 40.000 Euro, zuzüglich einer individuellen variablen Vergütung in Höhe eines halben Monatsgehaltes. Eine Erfolgsbeteiligung ist ebenfalls drin, aber nicht garantiert.

In welchen Berufen wird ausgebildet?

Es gibt vier Ausbildungsberufe und zwei duale Studiengänge. Ausgebildet wird zum Bankkaufmann und Bankkauffrau, zur Kauffrau und Kaufmann im E-Commerce, im Dialogmarketing und für Büromanagement. „Zudem bieten wir die dualen Studiengänge mit der Fachrichtung Bankwirtschaft und Bankmanagement sowie Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie Sachsen an“, wie Barbara Bauer mitteilt.

Jeder Auszubildende bekommt ein iPad, heißt es. Davon verspricht sich die Sparkasse zeitgemäßes und ortsunabhängiges Lernen.

Das Institut verspricht: Sofern ein erfolgreicher Abschluss vorliegt und die Leistungen in der praktischen Ausbildung überzeugen, werden die Auszubildenden unbefristet übernommen. Das Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr beträgt laut Tarifvertrag 1043,26 Euro brutto.

Durch eigene Ausbildung, so heißt es, sichere man sich den Fachkräftebedarf. Aber auch externen Bewerbern stehe das Unternehmen offen. Gesucht werden bei der Sparkasse aktuell Privatkundenberater.

Gibt es Unterschiede in der Bezahlung zu Westdeutschland?

Zur Anwendung kommt in Leipzig der Tarifvertrag der öffentlichen Dienstsparkassen (TvöD-S). Nach Angaben von Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann, der lange Jahre in Leipzig tätig war, gibt es keinen expliziten Ost-West-Unterschied beim Gehalt. Die Gehälter in Sachsen seien identisch mit denen in Bayern, sagt der Bankenspezialist. „Sie sind im Bereich der Kundenbetreuer und Servicemitarbeiter im Schnitt rund 200 Euro geringer als in Nordrhein-Westfalen, wo in Bundesvergleich am besten bezahlt wird.“ Generell, so Wittmann, gehören die Sparkassen aber zu den Instituten mit den besten Sozialleistungen.

Zwischen Ost und West liegt der wesentliche Unterschiede immer noch in der Arbeitszeit, ergänzt der Leipziger Verdi-Sekretär Tillmann Kubitz. Allerdings hat sich diese im Gebiet des Ostdeutschen Sparkassenverbundes, wozu Sachsen gehört, in der Vergangenheit schon deutlich an das Westniveau angeglichen. Derzeit arbeite man bei der Sparkasse Leipzig 39,5 Stunden in der Woche. Ab Beginn des nächsten Jahren seien es 39 Stunden. Im Zuge der Digitalisierung und den Einsparungen, die im gesamten Bankensektor zu verzeichnen seien, habe sich auch bei den Sparkassen der Druck auf die Beschäftigten erhöht.

Wie sieht die betriebliche Altersvorsorge aus?

Die Sparkassen gehören zum öffentlichem Dienst. Und Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes erhalten mit der Zusatzversorgung eine betriebliche Altersvorsorge. Die Zusatzrente ergänzt die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und bietet eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Laut Sprecherin Bauer schließt die Sparkasse Leipzig mit Beginn des Arbeitsverhältnisses für jeden Tarifbeschäftigten bei der Zusatzversorgungskasse Sachsen (ZVK) eine betriebliche Altersvorsorge – die Zusatzrente – ab. Die Leistungen der Zusatzversorgung werden durch einen Beitrag in Höhe von insgesamt 5,8 Prozent des individuellen Entgelts finanziert. Davon übernimmt der Arbeitgeber 3,5 Prozent. Der Mitarbeiter trägt 2,3 Prozent als Arbeitnehmerbeteiligung. Mit Renteneintritt wird die Betriebsrente zusätzlich zur gesetzlichen Rente lebenslang gezahlt.

Was hat es mit der Zusatzrente Plus auf sich?

Wer über die genannte Altersversorgung hinaus etwas tun möchte, kann sich mit der Zusatzrente Plus bei der ZVK zusätzlich absichern. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit bei der Sparkassenversicherung Sachsen, Direktversicherungen im Rahmen einer Entgeltumwandlung abzuschließen.

Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es?

„Die Sparkasse Leipzig bietet mit eigenen Trainern und in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe ein breites Spektrum an Weiterbildungsangeboten an. Neben fachlichen Bildungsmaßnahmen werden auch Seminare und Workshops zur Stärkung der Sozial-, Handlungs- und Führungskompetenz sowie individuelle Entwicklungsprogramme angeboten.“ Damit eröffnet man den Beschäftigten auch berufliche Perspektiven sowohl in den Fach- als auch in den Führungsebenen.

Auf dem Karriereportal Kununu, wo Beschäftigte ihren Arbeitgeber bewerten können, schneidet das Thema Weiterbildung eher schlecht ab.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – ist das ein Thema?

Ja, die Sparkasse Leipzig verfolgt eine familienfreundliche Personalpolitik, heißt es. „Wir schaffen Rahmenbedingungen, die neben der Betreuung von Kindern auch für die Pflege von Angehörigen genutzt werden können.

Ein Beispiel sei die Gleitzeitregelung: „Zu diesen Rahmenbedingungen zählen unter anderem eine hohe Flexibilisierung der Arbeitszeit mit Gleitzeitregelungen ohne Kernarbeitszeit, Teilzeitarbeit und das Angebot, unbezahlte Freistellung in Anspruch nehmen zu können.“

Zudem kann mobil gearbeitet werden. Es bestehe die Möglichkeit, einen Teil der Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten könne ortsunabhängige Aufgaben zeitweise im Homeoffice erfüllen.

Wie sieht die Hilfe bei der Betreuung von Kinder konkret aus?

Eigene Kindergartenplätze hat die Sparkasse nicht, aber sie hilft bei der Suche und hat hier ein privates Dienstleistungsunternehmen an der Hand. Bauer: „Das berät Beschäftigte auch bei der Pflege von Angehörigen und bei anderen persönlichen, familiären oder beruflichen Herausforderungen.“ Diese Möglichkeiten stehen allen Beschäftigten, unabhängig von der jeweiligen Lebensphase, zur Verfügung.

Welche Leistungen gibt es noch?

Beschäftigte erhalten ein vergünstigtes MDV-Jobticket. „Darüber hinaus bieten wir Fahrradleasing im Rahmen einer Entgeltumwandlung an. Die Sparkasse Leipzig trägt dabei die Beiträge für die Vollkaskoversicherung inklusive der Mobilitätsgarantie.

Von Andreas Dunte