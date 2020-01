Geheimdienstchef Meyer-Plath: Bei „Revolution Chemnitz“ war kein V-Mann

Dresden

Mit Spannung wurde am Donnerstag der Auftritt von Sachsens Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath am Oberlandesgericht in Dresden erwartet. Die Verteidiger der rechtsextremen Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ hatten den 51-Jährigen als Zeugen laden lassen. Meyer-Plath sollte erklären, inwieweit der Gründer der Gruppe Christian K. auch als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Einige der Advokaten witterten nicht weniger als eine Verschwörung: War der 32-Jährige gar Anstifter mit Behördenauftrag?

Genährt wurde diese Theorie einerseits durch den Fakt, dass sich Christian K. in der Vergangenheit nachweislich als V-Mann bei der Behörde beworben hatte. Andererseits vermuten die Rechtsbeistände, dass die Verfassungsschützer die Chatgruppe „Revolution Chemnitz“ ungewöhnlich schnell – bereits einen Tag nach ihrer Gründung – auf dem Schirm hatten. Und nicht zuletzt wunderten sie sich darüber, dass das Landeskriminalamt ( LKA) beim Geheimdienst angeblich zu allen Gruppenmitgliedern Informationen abgefragt habe – nur nicht zum Rädelsführer Christian K. selbst.

Mit Verschwörungen und Theorien hat Meyer-Plath beruflich viel zu tun. Mitunter wird der er auch Teil davon – vor allem immer dann, wenn die Arbeit des Geheimdienstes und auch Meyer-Plaths Tätigkeit selbst intransparent bleibt. Seit Jahren gibt es Kritik an seiner möglichen Rolle im NSU-Komplex: Der heutige sächsische Behördenchef war Mitte der 1990er Jahre V-Mann-Führer eines Rechtsextremen in Brandenburg, der von Aktivitäten des NSU-Trios in Sachsen wusste. Letztlich blieben auch nach verschiedenen parlamentarischen Ausschüssen dazu noch Fragen offen.

Zeugenaussage – mit Einschränkungen

Dass Meyer-Plath auch in diesem Verfahren nicht alles preisgeben wird, ist schon zu Beginn seiner Aussage am Oberlandesgericht klar. Er weist den Richter darauf hin, dass es gesetzliche Einschränkungen vor allem hinsichtlich der Methoden der Behörden gibt. Später wird er auf Nachfrage der Anwälte von Christian K. konkret Angaben zu sogenannten G10-Maßnahmen verweigern – also zu allem, was Geheimdienste im Verborgenen überwachen, um Gefahren gegen die bundesdeutsche Demokratie abzuwehren. Er dürfe das schlicht und einfach nicht.

Zu den verschiedenen offenen Kontaktaufnahmen des mutmaßlichen Terrorgruppen-Chefs in Richtung des Geheimdienstes gibt er dagegen bereitwillig Auskunft. Verwandte von Christian K. hätten bereits 2005, später er selbst auch 2015 den Weg zur Behörde gesucht, um ins Aussteigerprogramm aufgenommen zu werden. Vor 15 Jahren half das Landesamt dem heute 32-Jährigen dann sogar beim Neustart im benachbarten Hessen, sagt Meyer-Plath.

Missglückte Ausstiegsversuche

„Letztlich hat das Programm aber nicht funktioniert“, so der 51-Jährige am Donnerstag. Christian K. sei in die Neonazi-Szene nach Sachsen zurückgekehrt, beging Straftaten und klopfte 2015 wieder in der Behörde an. „Aus der Haft heraus hat er sich schriftlich als V-Mann bei uns beworben“, so Meyer-Plath, der dann aber schnell hinterher schob: „Aufgrund der kriminellen Karriere kam er für uns aber nicht in Frage.“ Also keine V-Mann-Tätigkeit des Terrorgruppen-Chefs. Allerdings habe man den Rechtsextremen wieder an ein Aussteigerprogramm verwiesen; mit Blick auf den aktuellen Prozess erneut ohne Erfolg.

Den Vorwurf der Verteidiger, der Verfassungsschutz habe ungewöhnlich schnell von der Gründung der Terrorgruppe am 10. September 2018 gewusst, weist Meyer-Plath zurück. „Wir haben die ersten Informationen erst in unserem regelmäßigen Gesprächen mit dem Landeskriminalamt am 28. September erfahren. Eine Erstmeldung in unseren Akten gab es dann am 1. Oktober“, so Meyer-Plath weiter.

Verteidigung hat Zweifel

So recht wollen ihm das die Verteidiger von Christian K. wohl nicht glauben, haken bezüglich G10-Maßnahmen nach – und geraten in die schon genannte Einbahnstraße. Keine Auskunft. Richter Hans Schlüter-Staats springt dem Geheimdienstchef jetzt bei und stellt klar: „Wenn der Zeuge erklärt, es gab bis dato keine Erkenntnisse, dann schließt das auch Erkenntnisse aus G10-Maßnahmen ein.“

Es folgt ein Kreuzverhör, die Verschwörungstheorie lässt sich nicht weiter erhärten. Letztlich wird der auch beim NSU-Prozess schon tätige Rechtsanwalt Daniel Sprafkes aber noch fragen: „Herr Meyer-Plath, denken Sie, dass sie genug über die Szene gewusst haben?“ Der Behördenleiter mag das selbst nicht beantworten.

Von Matthias Puppe