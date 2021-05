Geimpfter Berliner zu Einreiseregeln in MV: „Kann das Kind doch nicht zu Hause lassen“

Stralsund

Die aktuellen Einreisebestimmungen der Landesregierung MV sorgen derzeit für heftige Irritationen. Zwar erlaubt Schwerin vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern seit Mittwoch wieder die Einreise – doch deren Kinder müssen zu Hause bleiben.

Ein geimpfter Familienvater aus Berlin würde nun gerne wieder nach Stralsund kommen – doch seine minderjährige Tochter dürfte er nicht mitnehmen. Dies bestätigte am Mittwoch das Gesundheitsministerium MV. „Wenn Mitglieder der Kernfamilie nicht „vollständig geimpft“ sind, gilt die Einreisemöglichkeit leider nicht“, heißt es in einer Antwort aus Schwerin. Für Kinder bis 16 Jahren gibt es derzeit noch gar keine Impfangebote – sie müssen also draußen bleiben.

Klage eines Unternehmers aus Potsdam hatte Erfolg

Immerhin: Die ersten Lockerungen für Zweitwohnungsbesitzer sind da. Der Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke hatte mit seiner Klage gegen das Aufenthaltsverbot in seinem Ferienhaus in MV teilweise Erfolg. Wie das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag urteilte, sind die entsprechenden Regelungen teilweise willkürlich, da sie Geimpfte und Ungeimpfte gleich behandeln.

Da „vollständig Geimpfte bei der Epidemiologie keine wesentliche Rolle mehr spielen“, seien sie auch bei der Frage der Einreise anders zu behandeln als Ungeimpfte, urteilten die Richter mit Verweis auf Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts.

„Bin ein Opfer des mecklenburischen Zweitwohnungsdesasters“

Der Familienvater Peter K. aus dem Berliner Stadtteil Pankow sieht dies ganz ähnlich. Er sieht sich als „Opfer des mecklenburgischen Zweitwohnungsdesasters“. Der 52-Jährige und seine Frau zählen zu den wenigen hundert Zweitwohnungsbesitzern in der Hansestadt Stralsund. Ihr Wohneigentum befindet sich in der Stralsunder Altstadt – doch seit dem harten Lockdown dürfen sie weder nach MV einreisen, noch die Wohnung betreten. Da beide bereits ihre Erstimpfung erhalten haben, hofften sie nun auf eine Einreise-Perspektive, sobald sie ihre zweite Impfung erhalten haben.

Das Problem: Die Eheleute haben zwei Kinder. „Teenies“, sagt Peter K. „Unser Sohn ist Wahlhelfer und wurde daher bereits geimpft. Aber unsere Tochter ist für eine Impfung noch zu jung. Deshalb können wir wohl doch nicht einreisen – alleine zu Hause lassen können wir sie ja auch nicht.“

Auch die Kinder wollen das nicht. „Sie verfolgen genau wie ich, wie sich die Lage an der Ostsee entwickelt. Es ist ihre zweite Heimat. Meine Mutter kommt aus MV – aber, weil sie etwas älter ist, haben wir sie nach Berlin geholt.“ Damit fehlt den Zweitwohnungsbesitzern aus Pankow die Kernfamilie in MV.

Jurist überdachte Klage gegen ungerechte Corona-Maßnahmen

Der Jurist hofft, dass die Landesregierung zügig die Einreise-Bestimmung überdenkt. Eine Klage hat er ebenfalls bereits in Erwägung gezogen – aber lehnt dieses Mittel ab – vorerst. „Ich sehe mich im Recht. Kein anderes Bundesland geht so hart gegen Zweitwohnungsbesitzer vor. Die Maßnahme ist völlig überzogen. Wir sind doch keine Seuchenverbreiter“, poltert er und spekuliert darauf, dass die Einreisebestimmungen bald wieder einheitlich und damit gerecht geregelt werden.

„Selbst meine Kinder verfolgen die Inzidenzen täglich“, sagt Peter K. Der Vergleich zeigt: Der Bezirk Pankow hatte zuletzt eine Inzidenz von 64,5 – und steht damit sogar besser da als Vorpommern-Rügen mit 66,8. Dabei steht der Landkreis mit der Hansestadt Stralsund im Zentrum bei der 7-Tages-Inzidenz noch am besten da im MV-Vergleich. Selbst die Hansestadt Rostock liegt derzeit bei 87. Für ganz MV lag der Wert bei 105,7 – für ganz Berlin bei 104,8.

„Durch diesen Rausschmiss fühlt man sich unerwünscht“

Zwar hat die Familie von Peter K. ihren Lebensmittelpunkt in der Hauptstadt, dennoch leben sie aber auch in Stralsund. „Wir vermieten die Wohnung nicht“, sagt er – und verweist darauf, dass Zweitwohnungsbesitzer und Urlauber ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. „Wir haben selbst verstärkt in Stralsund eingekauft, um die lokalen Händler zu unterstützen. Bücher als Geschenke für die nächsten Geburtstage. Oder Fisch von Rasmus für Freunde in Berlin“, sagt er.

Auch wenn die Inzidenzen derzeit so niedrig sind, wird er nicht kommen, solange die Situation nicht zweifelsfrei geklärt ist. „Man fühlt sich unerwünscht“, sagt er. „Dabei halten wir uns streng an alle Regeln.“ Am Wochenende vor dem „Rausschmiss“ seien sie getestet noch im Ozeaneum gewesen. „Da waren schon fast keine Menschen mehr da“, sagt er. „Wenn du als Berliner in der Stadt unterwegs bist, guckt dich durch diese Corona-Regeln jeder Dritte komisch an.“

„Die Ungleichbehandlung ist nicht lange haltbar“

Langfristig könnte so eine Situation zu einem Riss führen – zwischen Einheimischen und Gästen. „Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man nett miteinander umgeht, begegnen die Menschen einem auch nett.“ Und sie würden ja trotzdem wieder kommen – weil sie die Ostsee und die Hansestadt lieben.

Weil ein wissenschaftlicher Beleg für den Erfolg der Maßnahme gegen Zweitwohnungsbesitzer fehlt, denkt Peter K., dass die Landesregierung rasch nachbessern wird. „Die Ungleichbehandlung ist nicht lange haltbar. Letzten Sommer wurde auch rasch wieder aufgemacht, trotz Zweitwohnungsbesitzer und Urlauber explodierte die Inzidenz“, so Peter K.

