Leipzig

Im sächsischen Doppelhaushalt für 2021/22 sind 100.000 Euro zur Bestellung eines Fluglärmbeauftragten am Leipziger Flughafen vorgesehen. Das teilte der grüne Landtagsabgeordnete Gerhard Liebscher am Montag bei der Vorstellung eines medizinischen Gutachtens zum Fluglärm am Airport Leipzig-Halle mit. Wann die oder der Lärmbeauftragte bestellt wird, könne er nicht sagen, so Liebscher: „Das entscheidet das Verkehrsministerium.“

Arbeiten an Landebahn von 4 bis 24 Uhr

Der Leipziger Landtagsabgeordnete Daniel Gerber (Grüne) übte massive Kritik daran, dass der Flughafen die Zeiten für Arbeiten an der Landebahn-Nord „ohne Information an die Betroffen“ ausgeweitet habe. Statt von 6 bis 22 Uhr werde dort nun von 4 bis 24 Uhr gebaut und damit zusätzlicher Lärm erzeugt. “Aus meiner Sicht ist das ein weiterer Tiefpunkt im Umgang des Flughafens mit den Anwohnern“, sagte Gerber.

Von Jens Rometsch