Gemkows Ukraine-Hilfe: Die ersten Busse rollen Richtung Leipzig

Leipzig

Die ersten beiden Busse aus der privaten Ukraine-Hilfsaktion von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) sind auf dem Weg zurück nach Leipzig. Gemkow hatte mit Hilfe des Tauchaer Solarunternehmers Mathias Hammer vier Busse angemietet. Freitagmorgen ging es los – eines der Ziele war die Auffangstation in Prömsel/Przemysi an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ein Bus hatte auch ein großes Medikamentenpaket aus dem St.-Elisabeth-Krankenhaus geladen – die Arznei ging von Krakau aus in die Ukraine.

Blick in die Auffangstation in Prömsel/Przemysi an der polnisch-ukrainischen Grenze Quelle: Björn Meine

In Polen sei es gerade sehr herausfordernd, an allen Sammelunterkünften die passenden Transporte für die richtigen Menschen zu organisieren, so Gemkow. Die Zahl der Geflüchteten ist sehr hoch. Zugleich gibt es viele Angebote; auf den Autobahnen in Ostpolen sind immer wieder Hilfsfahrzeuge und Busse aus Deutschland zu sehen.

Flüchtende Frauen müssen Männer zurücklassen

„Wir sind hier auf eine extrem angespannte humanitäre Situation gestoßen“, so Gemkow. Viele Geflüchtete seien traumatisiert. Manche von ihnen würden in Tränen ausbrechen, da sie an der Grenze ihre Angehörigen zurücklassen mussten. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen.

In einer konkreten Auffangstation kann die Lage innerhalb weniger Stunden deshalb stark schwanken. Viele Ukrainer wollen in Grenznähe bleiben, weil sie auf ein schnelles Kriegsende hoffen und schnell wieder nach Hause wollen. Bei den meisten Flüchtenden handelt es sich um Frauen, Kinder und Ältere.

Trotz der Probleme, vor Ort die passenden Menschen für einen Transport nach Leipzig zu finden, sind seit Samstagnachmittag zwei fast voll besetzte Busse auf dem Weg zurück nach Sachsen. In einem sitzt auch eine hochschwangere Frau mit aktuellem Geburtstermin. Eine Ärztin ist ebenfalls dabei. Die beiden anderen Busse sind zunächst noch an der polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs.

Von Björn Meine