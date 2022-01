Leipzig

Seit gut 100 Tagen steht Generalmajor Michael Hochwart (62) an der Spitze des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig. Im Interview erzählt er, wie die Ausbildung der Soldaten unter Corona-Bedingungen läuft, dass Impfen zum Soldatenberuf gehört, was er von der Wehrpflicht hält und wie das Niveau der Rekruten ist.

War Ihre Rückkehr nach Leipzig so bisschen wie Heimkommen? Schließlich waren Sie als Chef des Stabes mit Ihrer Familie schon von 2005 bis 2008 hier.

Ja, für meine Frau Sylvia und mich war es wie nach Hause zu kommen. Alle unsere fünf Kinder, die inzwischen erwachsen sind, waren jetzt zu Weihnachten in Leipzig. Sie waren damals alle mit hier. Mein großer Sohn hat in Leipzig Abitur gemacht und in Leutzsch im Schwimmverein trainiert. Die Trauzeugen meines zweitältesten Sohnes und meiner Tochter stammen aus Leipzig. Die Verbindung zu Leipzig ist nie abgerissen.

Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Haben Sie sich alles angeschaut? Stellen Sie die Ausbildung auf den Kopf?

Alle 23 Ausbildungsstätten konnte ich mir noch nicht anschauen. Aber ich war zum Beispiel an der Offizierschule in Dresden, an der Unteroffizierschule in Delitzsch, an den Schulen in Calw, in Idar-Oberstein, in Munster und Pfullendorf. Ich muss nichts Grundlegendes ändern. Mein Vorgänger General Wagner hat das prima gemacht. Jetzt geht es darum, das Niveau zu halten.

Soldaten parallel für beide Einsatzarten trainieren

Werden sich grundlegende Dinge ändern?

Spätestens ab dem Jahr 2000 haben wir uns als Bundeswehr immer mehr auf die vielen und großen Stabilisierungseinsätze beispielsweise im Kosovo oder später dann in Afghanistan konzentriert. Wir haben aber seit der Annexion der Krim 2014 eine Rückbesinnung auf die Ausbildung im Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung. Wichtig wird also sein, die Soldaten parallel für beide Einsatzarten zu trainieren. Das müssen wir in der Ausbildung beachten. Und daraufhin muss das Heer auch seine Kräfte ausrichten. Mit sogenannten mittleren Kräften wird eine neue Kräftekategorie etwa zwischen leichten Fallschirmjägereinheiten und schweren Panzereinheiten entstehen. Das wird sich auch bei uns in der Ausbildung auswirken.

Was sind mittlere Kräfte?

Das sind Truppen, die mit bewaffneten, gepanzerter Radfahrzeugen ausgestattet sind. Sie können über längere Strecken selbst fahren. Kampfpanzer hingegen müssen mit Schwerlasttransporten verlegt werden.

Im Kommando sind so gut wie alle geimpft

Wie hat Corona die Soldaten- und Offiziersausbildung verändert?

Wir hatten so gut wie keine Einbrüche durch Corona und mussten keinen relevanten Lehrgang absagen. Kein Offizieranwärter hat etwa durch ausfallende Lehrgänge seinen Studienbeginn verschieben müssen. Das geht nur durch Disziplin. In unserem Kommandobereich, der quer durch die Republik geht, haben wir derzeit insgesamt etwa 50 Coronafälle und 60 Personen in Quarantäne - von insgesamt 11.000 Stammsoldaten und Ausbildern. Dazu kommen mehrere tausend Lehrgangsteilnehmer, deren genaue Anzahl teils von Woche zu Woche variiert.

Wie viele Angehörige vom Ausbildungskommando sind geimpft?

Von den 350 Soldaten und Soldatinnen, die hier in Leipzig arbeiten, sind so gut wie alle geimpft oder haben einen Termin. In der Bundeswehr insgesamt sind 94 Prozent geimpft.

General Michael Hochwart Michael Hochwart ist seit dem 29. September 2021 Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig. Die General-Olbricht-Kaserne war schon von 2005 bis 2008 sein Arbeitsplatz. Damals war der gebürtige Pforzheimer Chef des Stabes der 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig. In diese Zeit fiel auch sein Einsatz in Afghanistan, als er das Wiederaufbauteam im afghanischen Feyzabad leitete. Zuvor sammelte er bereits Auslandseinsatzerfahrungen im Kosovo. Der 62-Jährige begann 1979 seine Laufbahn bei der Bundeswehr. Er studierte an der Bundeswehrhochschule in München Wirtschaftswissenschaften und absolvierte die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Reichlich Praxiserfahrung sammelte er als Zugführer, Kompaniechef und Bataillonskommandeur. Von 2013 bis 2015 war er Kommandeur der Technischen Schule Landsysteme und der Fachschule des Heeres für Technik. Danach wechselte er ins Kommando Heer nach Strausberg. Zuletzt war er dort als Abteilungsleiter verantwortlich für Einsatz, militärisches Nachrichtenwesen und Ausbildung. Michael Hochwart ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern. Mit seiner Frau Sylvia lebt er jetzt in der Messestadt. A. K.

„Das Impfen gehört bei uns zum Beruf“

Hat das mit Disziplin und Gehorsam zu tun?

Das Impfen gehört bei uns zum Beruf. Wir werden zum Beispiel alle jährlich gegen Grippe geimpft. Vor Auslandseinsätzen ist das Impfen eine Voraussetzung. Und bei der Impfung gegen Gelbfieber hat noch nie jemand gefragt, wie sich eigentlich der Impfstoff zusammensetzt.

Was ist durch Corona im Ausbildungsalltag anders geworden?

Wir haben das Fernlernen eingeführt, im Schulbereich wird das als Homeschooling bezeichnet. Das hat sich bewährt. In den Hörsälen, also unseren Ausbildungsklassen, haben wir Abstände vergrößert.

Fürs Panzerfahren werden Kohorten gebildet

Aber Schießen und Fallschirmspringen kann man nicht zu Hause trainieren.

Auch die praktische Ausbildung wie etwa das gefechtsmäßige Fahren mit dem Kampfpanzer im Gelände geht nicht per Fernlernen. Die praktischen Einheiten müssen vor Ort trainiert werden. Das ist klar. Fürs Panzerfahren etwa bilden wir Kohorten von vier bis zwölf Personen. Im Fall von Corona müsste dann nur diese Kohorte in Quarantäne.

Wie setzt Corona der Bundeswehr personell zu? Müssen viele Soldaten einspringen bei der Bekämpfung der Pandemie?

Aus Delitzsch zum Beispiel sind derzeit 13 Soldaten bei der Corona-Bekämpfung im Amtshilfe-Einsatz. An fast allen Standorten sind Soldaten vorgesehen für diesen zivilen Einsatz. In Delitzsch sind es etwa 100, an der Offizierschule in Dresden 50, in Munster 80, die wissen, dass sie abgerufen werden können. Die Masse der zur Coronabekämpfung eingesetzten 6500 Soldaten kommt aus dem Feldheer und der Streitkräftebasis, nicht aus den Ausbildungseinrichtungen.

Auch der Infanterist muss technisch viel besser ausgebildet sein

Wie haben sich die Ausbildungsschwerpunkte verändert? Brauchen Sie jetzt statt der Panzerfahrer mehr Drohnenlenker?

In den 90er-Jahren hatten wir vielleicht fünf Mal so viele Kampfpanzer wie heute. Die Anzahl des auszubildenden Personals hat sich also geändert. Aber Panzerfahrer und Panzerschützen brauchen wir immer noch. Doch selbst der einfache Infanterist, der zu Fuß unterwegs ist, muss technisch viel besser ausgebildet sein. Da hat sich viel verändert.

Private Handys können gefährlich sein

Sind private Handys verboten bei der Ausbildung?

Ja, wenn ein Soldat lernen soll, wie er mit Karte und Kompass umgehen muss, kann er doch nicht nebenbei auf sein Navi gucken. Außerdem müssen die Soldaten lernen, auch mit anderen Mitteln zu kommunizieren. In Einsätzen ist das private Handy gefährlich, weil der Gegner das orten kann.

Ist die Nachwuchsgewinnung bei der Truppe schlechter geworden?

Bei den Offizieren haben wir drei bis vier geeignete Bewerber auf eine Stelle. Das ist sehr gut. Aber die Frage ist, was sie studieren wollen. Wenn alle Staatsrechtler werden wollen und nicht Informatik oder Elektrotechnik studieren, dann ist das nicht optimal. Und die Frage ist auch, ob wir die gut ausgebildeten Offiziere dann nach zwölf Jahren halten können. Denn es ist ein harter Konkurrenzkampf um die gut ausgebildeten jungen Leute.

Ausbildungskommando des Heeres Das Ausbildungskommando wurde am 1. Juli 2013 neu aufgestellt und Leipzig als sein Standort benannt. Es bündelt die gesamte Ausbildungskompetenz des Heeres. Ihm sind bundesweit 11.000 Soldaten und zivile Mitarbeitern unterstellt. Es koordiniert 23 Schulen und Übungszentren des Heeres in ganz Deutschland. Dazu zählen unter anderem die Offiziersschule des Heeres in Dresden, die Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch, die Infanterieschule in Hammelburg, das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf und das Gefechtsübungszentrum des Heeres in Letzlingen. Jährlich nehmen rund 44.000 Soldatinnen und Soldaten an Lehrgängen teil, die in Leipzig konzipiert werden. Im Leipziger Kommando in der General-Olbricht-Kaserne sind 350 Soldatinnen und Soldaten beschäftigt. Zudem befinden sich hier ca. 300 Soldatinnen und Soldaten in der zivilen Aus- und Weiterbildung. Es gibt zudem eine Fahrschule und die Feldjäger. Insgesamt sind am Standort Leipzig 1000 Soldaten. A. K.

Erheblich nachgebessert bei der Sportausbildung

Und wie sieht das Niveau bei den Rekruten aus?

Die Bewerber haben fast alle einen Schulabschluss und häufig eine Berufsausbildung dazu. Ansonsten können sie bei uns einen Beruf erlernen. Das Niveau ist gut.

Mit der körperlichen Fitness gab es vor einiger Zeit große Probleme. Wie sieht es jetzt aus?

Als ich noch im Kommando Heer war, haben wir eingeführt, dass die ersten sechs Wochen der Ausbildung dem Sport gehören. Wir machen seit 2019 einen Test und teilen dann die Rekruten in Gruppen auf vom Sportlich-Schlappen bis zum Sportlich-Fitten. Einen gesunden 20-Jährigen kann man gut trainieren, auch wenn er nicht so fit zu uns kommt.

„Ich wäre ohne Wehrpflicht nie Offizier geworden“

Aber Abiturienten, die früher den Wehrdienst leisteten, kommen doch seltener. Bricht da Potenzial weg für die Truppe?

Ich wäre ohne die Wehrpflicht nie Offizier geworden. Ich hatte nach dem Abitur schon meinen Informatikstudienplatz in Karlsruhe. Dann rief der Bund. Und mein Zugführer sagte dann, Wirtschaftsinformatik kannst du auch bei uns studieren. Das habe ich dann gemacht. Diesen Weg der Nachwuchsgewinnung gibt es heute nicht mehr.

Vermissen Sie die Wehrpflicht?

Ja. Ich halte die Wehrpflicht für die richtige Verteidigungsform. Da bin ich beim alten General Scharnhorst, der sinngemäß sagte, dass die Bürger geborene Verteidiger ihres Landes sind.

„Als Vater von fünf Kindern halte ich eine allgemeine Dienstpflicht für sinnvoll“

Sollte sie wieder eingeführt werden?

Theoretisch ist das möglich, denn wir haben sie nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Aber unabhängig davon bin ich für eine allgemeine Dienstpflicht, bei der junge Menschen zwölf Monate für ihren Staat etwas leisten, ob bei der Armee oder im Pflegeheim. Als Vater von fünf Kindern halte ich das für richtig. Mein ältester Sohn ist Leutnant der Reserve und hat zwei Jahre gedient. Meine jüngste Tochter hat ein freiwilliges soziales Jahr in der Berliner Stadtmission gemacht und Obdachlose betreut.

„Das Gedöns mit Sternchen und -Innen brauche ich nicht“

Sie haben jetzt die dritte Verteidigungsministerin in Folge. Wie finden Sie das?

Ob Mann oder Frau ist mir egal, jeder muss seinen Job können und ordentlich machen. Das ganze Gedöns mit Sternchen und -Innen, das überall dranhängt, brauche ich nicht.

Sie gendern also nicht?

Nein! Das ist furchtbar.

Wie heißt es dann, Frau Major oder Frau Majorin?

Frau Major und Frau Hauptmann.

Oberst ist höchster Dienstgrad einer Frau im Kommando

Was ist der höchste Dienstgrad, den eine Frau in Ihrem Kommando hat?

Eine Frau Oberst. Dann gibt es noch mehrere Frau Oberstleutnant.

Ist die Ausbildung für Frauen anders als für Männer?

Nein, nur die sportlichen Leistungen sind geschlechtsangepasst. Aber beim Zwölf-Kilometer-Leistungsmarsch muss auch die Soldatin ihren 15 Kilo schweren Rucksack tragen.

Dürfen sich die Frauen bei der Ausbildung schminken?

Ja, dezent.

Wie hoch ist der Frauenanteil im Ausbildungskommando?

In meinem Stab in Leipzig sind wir bei rund acht Prozent, im gesamten Ausbildungskommando mit allen Standorten bei etwa fünf bis sechs Prozent.

Einsatz am Hindukusch war nicht umsonst

Sie waren Ende 2007 bis Mai 2008 mit Soldaten aus dem Erzgebirge als Chef des Wiederaufbauteams im afghanischen Feyzabad. Haben Sie das Gefühl, das alles umsonst war nach dem Debakel am Hindukusch?

Nicht ganz. Wir haben in der Zeit von 2001 bis zum vergangenen Jahr in Afghanistan vielen Jungen und Mädchen die Schulbildung ermöglicht. Da ist sicher etwas hängen geblieben.

Aber von den angeblich 300.000 gut ausgebildeten afghanischen Soldaten war nichts zu spüren, als die Taliban das Land überrannt haben. Wie erklären Sie das?

Die fachliche Ausbildung ist das eine, und dann gilt für jede Armee: Wofür kämpft sie? Und wenn es nicht gelingt, das zu vermitteln, ist es schwierig. Das ist dann die politische Dimension.

Welche Schlussfolgerungen haben Sie nach Afghanistan für die Einsatzausbildung gezogen?

Wir haben seit jeher eine Einsatzauswertung. Da wurde kontinuierlich nachgebessert. Auf der taktisch-fachlichen Ebenen müssen wir uns also nicht umstellen. Der Scharfschütze bleibt der Scharfschütze. Auf der politisch-strategischen Ebene gibt es viel zu tun.

Zivil keine PS auf den Boden gebracht in Afghanistan

Was war gut, was wurde versäumt?

Der vernetzte Ansatz des Wiederaufbauteams, wie ich eines führen durfte in Feyzabad zusammen mit meinem Vertreter vom Auswärtigen Amt, der war richtig. Aber das Militär kann nur die Voraussetzungen schaffen. Und die sind auf der zivilen Ebene nicht genutzt worden. Wie konnte man nur glauben, man könne mit 200 Polizisten aus ganz Europa die afghanische Polizei ausbilden in dem Riesenland! Dafür muss man nicht mal Experte sein, um herauszufinden, dass das nicht funktioniert. Bei der Justiz sah es ähnlich aus. Wir haben in zivil keine PS auf den Boden gebracht und die korrupte Regierung einfach wursteln lassen. An der Bundeswehr, am Handwerklichen lag es nicht, dass der Einsatz gescheitert ist. In unseren Ausbildungseinrichtungen haben wir weiterhin die gleiche Vorbereitung für die Einsätze wie in Mali und Irak.

Müsste der Einsatz in Mali nach den Erfahrungen mit Afghanistan nicht auch beendet werden? Es mehren sich da ja Stimmen.

Afrika liegt vor der Haustür Europas. Wenn sich Europa dort nicht engagiert, hinterlassen wir ein Vakuum, in das zum Beispiel Chinesen mit ihrem wirtschaftlichen Engagement und russische Söldner stoßen. Das ist aber meine private Meinung.

Großes materielles Defizit

Die Wehrbeauftragte Eva Högl stellte unlängst fest, dass es an Funkgeräten und anderer Ausrüstung fehlt. Wie sehen Sie das?

Ja, die Funkgeräte sind alt. Der Beschaffungsgang ist ein bürokratisches Monster. Uns im Ausbildungskommando geht es noch gut. Wir verfügen über genug Material für die Ausbildung. Aber insgesamt haben wir ein großes materielles Defizit.

Wie sieht es aktuell aus mit rechtsradikalen Aktivitäten in Ihrem Kommando?

Wir hatten jetzt keinen Fall. Aber wer nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, wird rausgeschmissen.

Vermissen Sie die gesellschaftliche Anerkennung der Bundeswehr?

Ich stimme in dieses allgemeine Jammerlied „Uns hat keiner lieb“ nicht ein. Wir sind gesellschaftlich wertgeschätzt.

Von Anita Kecke