Genuss und Demokratie: Colditzer Bauer gründet Genossenschaft

Colditz/Naundorf

Mancher Landwirt rümpft die Nase, wenn man ihn einen Bauer nennt. Nicht so Jan Gumpert. Der 56-jährige gelernte Agrotechniker wollte trotz weiterführenden Studiums seinen „Stallgeruch“ nie herschenken. Ökonomie und Ökologie sind für den Mann der Praxis weniger ein Spannungsfeld als vielmehr ein spannendes Feld, das es zu beackern lohne. In diesem Sinne sorgt er nun für landesweite Beachtung. Gemeinsam mit den Volksbanken ruft er die „Genießergenossenschaft Sachsen“ ins Leben.

Der Colditzer Jan Gumpert ist Vorstandsvorsitzender der Agraset Agrargenossenschaft in Naundorf. Quelle: privat

Anzeige

„Wir bieten Menschen, die Fleisch essen wollen, dabei aber auf hochwertige Produktion und tiergerechte Haltung nicht verzichten wollen, eine Lösung. Und das auch noch bei demokratischer Mitbestimmung und regionaler Wertschöpfung – mehr geht nicht“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Agraset Agrargenossenschaft in Naundorf bei Rochlitz. Mit seinen Kollegen lädt er die Sachsen ein, künftig gemeinsam Schweinefleisch zu produzieren, genossenschaftlich und fair.

Weitere LVZ+ Artikel

Regionale Kreisläufe sind das Ziel

Das Angebot richte sich nicht zuletzt an kritische Konsumenten. Deren Anspruch solle Wirklichkeit werden. Geplant sei in Naundorf ein Stall mit 1490 Mastplätzen. Die Haltung der Tiere gehe weit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Die gesamte Wertschöpfung – von Futter bis Schlachtung – bleibe in der Region. Verwendet würden Weizen, Gerste, Erbsen und Leinsamenschrot aus Sachsen, für die Verarbeitung habe man zwei Fleischereien bei Chemnitz und Dresden gewonnen.

Lesen Sie auch:

Ein Eigenkapital von zwei Millionen Euro sei nötig. Dafür sollen 2000 Anteile à 1000 Euro gezeichnet werden. Auf einen Genossenschaftsanteil wird eine garantierte jährliche Dividende in Form von einem Kilo Wurst und Fleisch des erzeugten Duroc-Schweins gezahlt. Gumpert: „Das entspricht einer Dividende von 1,8 Prozent – nicht schlecht in Zeiten des Negativzinses.“ Bei höheren Überschüssen könne die Vertreterversammlung auch mehr Gewinn ausschütten.

Aktivposten in der Zschadraßer Stiftung

Der Initiator ist zugleich geschäftsführender Gesellschafter der Bauernhof GmbH in Meuselwitz bei Colditz. In einem der Colditzer Ortsteile lebe er auch privat, sagt Gumpert, Vater von fünf Söhnen. Von Anfang an engagierte sich der Bauer in der Politik, sitzt für die Freie Wählervereinigung „Für unsere Heimat“ im Stadtrat. Einer seiner langjährigen politischen Mitstreiter ist Matthias Schmiedel. Der einstige Bürgermeister lobt seinen Fraktionskollegen.

„ Jan ist einer der Aktivposten unserer Ökologisch-Sozialen Stiftung Zschadraß“, sagt Schmiedel. Unter anderem baue er Weiden an und beliefere die Kommune mit Holzhackschnitzeln. Diese würden im städtischen Ofen verfeuert, um Schule, Hort und Verwaltung zu beheizen. „Wir machen damit die Ölmultis nicht reicher, auf dass die noch mehr Hotels ins Meer bauen, sondern investieren das eingesparte Geld in die örtliche Kinder- und Jugendarbeit“, so Schmiedel.

Investition in mehr Tierwohl

Käme genug Geld zusammen, könne die Genießergenossenschaft loslegen, informiert Gumpert. Reichten die Finanzen nicht, fiele der Start aus und würden keine Anteile eingezogen. Interessierte könnten sich auf der Homepage von Agraset sowie der Partnervolksbanken informieren und dort einen Antrag ausfüllen. „Es lohnt sich: Die Schwänze der Tiere werden nicht gekürzt, lange Transportwege vermieden“, so der Vorstand. Die Tiere hätten Platz und würden auf einem Tiefstreubett aus Stroh gehalten.

Gumpert macht allen potenziellen Genossenschaftern den Mund wässrig: „Das Fleisch des Duroc-Schweins hat einen überdurchschnittlichen Anteil intramuskulären Fettes. Und Fett ist der Geschmacksträger!“ Durch eine spezielle Fütterung hätten die Tiere besonders viele Omega-3-Fettsäuren. Nicht nur die Schweine würden also glücklich, auch die Genossenschafter, die ihre Ware – wenn alles gut geht – in ausgewiesenen Filialen zum Vorzugspreis erwerben.

Von Haig Latchinian