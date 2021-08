Geplantes Transparenzgesetz: Welche Informationen Sachsen künftig preisgeben will

Dresden

Die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) klang fast euphorisch, als sie das geplante Gesetz pries. Sie sprach von einem „bedeutenden Vorhaben“, von einem „Kulturwandel“: „Das ist ein großer Schritt, der hier gegangen wird, das kann man gar nicht groß genug einschätzen.“ Mit einem Transparenzgesetz soll der Freistaat künftig Informationen nicht für sich behalten, sondern von sich aus veröffentlichen. Gutachten, Studien, Berichte, Wissenswertes über Zuwendungen oder staatliche Aufträge sollen künftig für jedermann einsehbar sein. Bis dahin wird es aber noch eine ganze Weile dauern.

Erste Stufe ab dem Jahr 2023 geplant

In einer ersten Stufe sollen ab 2023 – so sieht es der Gesetzesentwurf vor – die Ministerien und die Verwaltungsstellen des Freistaates auf Antrag Informationen preisgeben. Auch die unabhängige Beschwerdestelle der Polizei, Universitätskliniken und teilweise auch Ärzte-, Rechtsanwalts-, sowie die Industrie- und Handelskammern sind auskunftspflichtig, sofern ihnen hoheitliche Aufgaben übertragen wurden. Entwürfe, Notizen, die behördeninterne Kommunikation und Vermerke bleiben allerdings nach wie vor unter Verschluss.

Die zweite Stufe des Gesetzes ist für 2026 angedacht. Auf einer Transparenzplattform soll die sächsische Verwaltung dann die relevanten Informationen von sich aus ohne Antrag online veröffentlichen.

Informationsantrag soll größtenteils kostenfrei sein

Insgesamt geht das Justizministerium von rund 135 transparenzpflichtigen Stellen aus – Schulen sind dabei nicht mitgerechnet. Landkreise und Kommunen soll das Gesetz nicht binden. Ihnen wird bloß die Möglichkeit eingeräumt, Informationen auf der Transparenzplattform einzustellen.

Für den Bürger ist der Antrag in großen Teilen kostenfrei. Erst wenn Kosten von mehr als 600 Euro durch die interne Recherche entstehen, muss dafür gezahlt werden. „Nur wenn Bürgerinnen und Bürger Informationen haben, haben sie die Möglichkeit, sich vor Ort einzubringen“, sagte Meier.

Andere Bundesländer waren Sachsen voraus

Sachsen war bislang eines der wenigen Bundesländer, das kein vergleichbares Gesetz hatte. Mit der neuen Plattform folgt die Landesregierung dem Beispiel von Hamburg, Thüringen oder Rheinland-Pfalz. Ministerin Meier wertete es als einen Erfolg, dass der Freistaat nicht nur die Informationen auf Verlangen bereitstellen wolle, sondern in ein paar Jahren auch selbst aktiv werden müsse, um Informationen zu teilen. Man verharre mit dem Gesetzesentwurf nicht in der Vergangenheit, „sondern wir kommen im Jahr 2021 an“.

Das geplante Gesetz ist zwar ein Herzensthema für die sächsischen Grünen, die es in den Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren durchgesetzt hatten. Allerdings sind Teile der Landesregierung nach wie vor skeptisch. Die Staatskanzlei, das Innen-, das Finanz-, das Kultus-, das Wissenschaft-, und das Ministerium für Regionalentwicklung – alle CDU-geführt – verweigerten zunächst die Zusage. Erst nach Nachbesserungen kam es zur Freigabe. Beispielsweise wurde strenger geregelt, wann personenbezogene Daten herausgegeben werden.

Ungeklärte Kostenfrage

Ein anderer Knackpunkt betraf die Frage, wie viel Personal durch die neue Transparenzoffensive gebunden wird. Das Justizministerium rechnete nun intern vor, dass man den geschätzten Personalaufwand von rund 29 Stellen mit dem vorhandenen Mitarbeitern abdecken könne. Offen ist allerdings, wie die Kosten von mehr als 2,7 Millionen Euro für den Aufbau der Transparenzplattform aufgebracht werden. Im aktuellen Doppelhaushalt sind die notwendigen Gelder dafür nicht enthalten.

Linke skeptisch

Der Gesetzesentwurf ist jetzt zur Anhörung freigegeben, bei denen beispielsweise Verbände und Kammern um eine Stellungnahme gebeten werden. Im Herbst wird der Entwurf noch einmal im Kabinett beraten, bevor er anschließend an den Landtag überwiesen wird. Die Skepsis ist in der Opposition schon jetzt groß. „CDU-geführte Staatsregierungen stehen jedenfalls nicht in dem Ruf, preiszugeben, was sie nicht preisgeben müssen“, sagte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. „Insofern werden wir die konkreten Regelungen sehr genau prüfen. Unsere Erwartungen sind gering.

Von Kai Kollenberg