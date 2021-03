Gerettetes Kohledorf: „Die Idee einer Umsiedlung kam von den Pödelwitzern selbst“

Pödelwitz

Der ehemalige Landrat Gerhard Gey und der Geograph Andreas Berkner planten nach der Wende die Zukunft des Kohlereviers südlich von Leipzig. Das Dorf Pödelwitz schlossen sie damals für eine Umsiedlung aus – bis sich dessen Bewohner mit einem überraschenden Vorschlag bei ihnen meldeten.

Herr Gey, Sie haben mir kürzlich in einer Email geschrieben, mein Artikel „Die Kohle hat alles zerstört“ würde „die Wahrheit verschleiern“.

Gerhard Gey: Sie haben darin einen Mann porträtiert, der aus Pödelwitz weggezogen ist, weil dort Braunkohle gefördert werden sollte. Der Artikel klang so, als hätte man den Pödelwitzern ihr Dorf weggenommen. Das stimmt aber nicht. Die Geschichte von Pödelwitz wurde in der Vergangenheit oft sehr verzerrt dargestellt.

Herr Berkner, als Herr Gey mir schrieb, erwähnte er auch Ihren Namen.

Andreas Berkner: Ich habe 2010, als die Umsiedlung von Pödelwitz vertraglich beschlossen wurde, zwischen dem Braunkohleunternehmen Mibrag (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft), der Stadt Groitzsch und den betroffenen Bürgern moderiert. Es war nicht so, dass die Mibrag den Pödelwitzern ihr Dorf wegnehmen wollte. Es war genau umgekehrt: Der Impuls, die Idee zur Umsiedlung kam aus der Dorfgemeinschaft heraus.

Das müssen Sie erklären.

G: Vielleicht muss man dafür in DDR-Zeiten anfangen. Die Kohle war damals Fluch und Segen zugleich. Sie erzeugte Energie, sorgte für einen gewissen Wohlstand – aber sie verschmutzte auch das Land. Das Dorf Mölbis bei Leipzig galt als das dreckigste Dorf Deutschlands.

B: Zu DDR-Zeiten wurden 300 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, ein Viertel der Weltproduktion. Allein in Mitteldeutschland gab es 20 Tagebaue. 60.000 Menschen hatten Jobs in der Braunkohle.

Dann kam die Wende.

G: Und plötzlich war die Kohle nicht mehr alternativlos. Im Landkreis Leipzig fielen 30.000 Arbeitsplätze weg. Fast jeder zweite Erwachsene wurde arbeitslos.

B: Mit Produkten aus Erdöl konnte die DDR-Braunkohle mit ihrer Karbochemie wirtschaftlich nicht mithalten. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurden viele Umsiedlungen hinfällig, die zu DDR-Zeiten einmal geplant waren.

Und Sie erarbeiteten Pläne, welche Dörfer überhaupt noch der Kohle weichen sollten. Ging es dabei schon um Pödelwitz?

B: Die zum Teil geheimen Umsiedlungspläne der DDR reichten von Zwenkau bis Bad Düben. Manch ein Dorf haben wir dann dem Bagger von der Schippe geholt – auch Pödelwitz.

G: Zu DDR-Zeiten war Pödelwitz immer für eine Umsiedlung vorgesehen. Es lag in einem „Bergbauschutzgebiet“. Die Menschen hatten mit diesem Gedanken seit Jahrzehnten gelebt.

Wie kam es dann, dass Pödelwitz dann plötzlich doch umgesiedelt werden sollte?

G: Dazu muss man zunächst die Geschichte von Heuersdorf kennen – dem einzigen Ort, den wir damals nicht retten konnten.

Warum nicht?

B: Die Heuersdorfer hatten das Pech, dass sie auf 50 Millionen bester Kohle saßen. Wir haben alles neu begutachten lassen, wir haben immer weiter geforscht. Die Skepsis war enorm, es gab sogar Gerüchte, man hätte die gute Kohle, die dort gefunden wurde, in Rucksäcken ans Bohrloch getragen. Aber es bliebt dabei: Heuersdorf musste umgesiedelt werden.

G: Aber nicht einfach so. Es begann ein umfassender Beteiligungsprozess, mit Fachexperten, der Bergakademie Freiberg, Kommunalpolitiker und natürlich den Betroffenen selbst. Der Regionale Planungsverband wurde gegründet. Ich hatte den Vorsitz, Prof. Dr. Andreas Berkner erarbeitete die fachlichen Grundlagen. In etwa 100 Terminen sind wir manchmal bis tief in die Nacht jeden Einwand der Bürger durchgegangen. Andreas, du hattest immer Hustenbonbons dabei, weil du irgendwann nicht mehr reden konntest.

Mit welchem Ergebnis?

G: Die Weiterführung eines aktiven Bergbaus, Vereinigtes Schleenhain, sowie der Bau eines neuen Kraftwerks, Lippendorf. Außerdem ging Rekultivierung der Tagebaurestlöcher, also die Anfänge des heutigen Leipziger Neuseenlands. Und: Der Erhalt von Pödelwitz. Wir waren der festen Überzeugung, dass Heuersdorf die letzte Umsiedlung im Leipziger Raum gewesen war.

Weil Sie die Energiewende kommen sahen?

G: Die war damals noch nicht abzusehen. Schließlich hatten wir ja gerade unsere regionale Energiewende vollzogen. Und es war genug Kohle da, um das Kraftwerk bis 2040 wie geplant zu betreiben. Dass Pödelwitz bleibt, stand auch in den Plänen.

B: Auch der Mibrag war das klar. Bis 2009 errichteten sie ihre neuen Tagesanlagen östlich von Pödelwitz. Hätten sie beabsichtigt, Pödelwitz wegzubaggern, wären diese nie dort gebaut worden.

Wie erfuhren Sie, dass die Pödelwitzer von sich aus über eine Umsiedlung nachdachten?

B: Ich erinnere mich sehr genau, dass wohl 2009 ein Mitarbeiter zu mir kam, der einen Schulfreund aus Pödelwitz hatte. Und der sagte mir: „Du, Chef, da braut sich etwas zusammen.“

Was meinte er?

B: Es gab in Pödelwitz inzwischen eine Bewegung an verschiedenen Leuten, die sagten, dass eine Umsiedlung nicht schlecht wäre. Und diese Leute schickten uns plötzlich Stellungnahmen in erheblicher Anzahl, in denen stand, dass sie gerne mit uns darüber reden würden.

Fanden Sie es seltsam, dass die Dorfbewohner einfach so ihre Heimat aufgeben wollten?

B: Ich dachte, ich falle auf den Rücken. Umsiedlungen waren für mich bis dahin immer verbunden mit einem Kampf gegen Umsiedlung.

G: Außerdem hatten die Pödelwitzer gesehen, in was für schönen neuen Häusern die Heuersdörfer nun wohnten. Und sie selbst lebten weiter nah an der Abbruchkante der Grube.

B: Auch der Mibrag kam die Initiative der Pödelwitzer durchaus entgegen. Denn das neue Kraftwerk Lippendorf verstromte etwas mehr Kohle, als ursprünglich angenommen. Und dieser Überschuss entsprach etwa der Menge Kohle unter Pödelwitz.

Also siedelten Sie um.

B: Nicht so schnell. Ich habe im Januar 2010 angefangen, zwischen dem Braunkohleunternehmen und dem Dorf zu moderieren. Immer Freitags 18 Uhr haben wir uns im Kulturhaus Großstolpen getroffen. Von den 142 Pödelwitzern waren fast alle da. Es ging jedes Mal bis spät abends. Medien oder politische Gruppen waren keine dabei. Das war von den Pödelwitzern ausdrücklich nicht gewünscht.

Wie viele Pödelwitzer waren denn für die Umsiedlung?

B: Wir hatten alle Pödelwitzer, die über 16 Jahre alt waren, zu den Szenarien „bleiben“ oder „gehen“ befragt: 50 Prozent waren mit einer Umsiedlung einverstanden, 30 Prozent stimmten kritisch zu, 20 Prozent waren dagegen. Später handelten wir den Pödelwitz-Vertrag aus, der sehr gut angenommen wurde. In meiner Erinnerung blieben drei Familien, etwa sechs Haushalte, die nicht auf das Angebot eingingen.

Heute heißt es, dass Grüne Politiker und Aktivisten Pödelwitz gerettet hätten.

G: So sehe ich das nicht. Den Umsiedlungswunsch haben die Pödelwitzer selbst vorgetragen. Sie wollten nicht länger in unmittelbarer Nähe des Tagebaus leben, was man durchaus auch verstehen kann. Jedenfalls waren sie sich mit ganz großer Mehrheit einig.

B: Die Klimakonferenz in Paris 2015 war entscheidend. Vorher konnte niemand ahnen, dass der Abschied von der Braunkohle so rasant eintreten würde, zumal der Osten schon viel an Vorleistungen erbracht hatte.

Glauben Sie, dass Pödelwitz einmal wieder das Dorf werden könnte, das es 2009 war?

B: Die Revitalisierung ist eine Herausforderung, kann aber gelingen, wie die Beispiele Sausedlitz bei Delitzsch und Dreiskau-Muckern im Südraum Leipzig zeigen. Dort haben wir aber auch gesehen, dass sich die Gemeinschaft teilt: in Zurückgekehrte, Gebliebene und Zugezogene.

G: Die Geschichte von Pödelwitz ist so bedauerlich wie die Geschichten vieler Orte, die der Braunkohle weichen mussten. Es ist dennoch eine etwas andere Geschichte.

Gerhard Gey war 25 Jahre lang Landrat in Sachsen, zuletzt bis 2015 im Landkreis Leipzig. 1992 wurde er Vorsitzender des Regionalen Planungsverbands, der die Aufgabe hatte, den Braunkohlenbergbau in der Region Leipzig/Westsachsen neu zu konzipieren. Prof. Dr. Andreas Berkner übernahm die fachliche Leitung des Verbands, die er bis heute innehält.

Von Josa Mania-Schlegel