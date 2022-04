Leipzig/Dresden

Gerhard Schröder ist in der SPD immer isolierter. Am Montag forderte Bundesvorsitzende Saskia Esken ihn nach dem Erscheinen eines umstrittenen Interviews in der New York Times per Radiointerview zum Parteiaustritt auf. Zudem hätten 14 SPD-Verbände beantragt, den Altkanzler aus der Partei zu werfen.

Einer der ersten Anträge stammt aus Leipzig, vom Ortsverein Ost/Nordost. Dem steht Arnold Arpaci vor: 32 Jahre, gebürtiger Bayer, seit 2007 in der SPD. „Ein Schröder-Fan war ich schon damals nicht“, sagt Arpaci. „Meine Familie hatte viele Probleme mit Hartz IV.“ Als im Februar Russland die Ukraine angriff, reichte Arpaci mit dem Ortsverein ein Parteiordnungsverfahren bei der SPD Hannover ein.

„Schröder verfolgt nur noch geschäftliche Interessen“

Aber der Ausschluss hat hohe rechtliche Hürden, Parteimitglieder können sich vor Gericht dagegen wehren. In Leipzigs und Sachsens SPD fordern die meisten im Stil ihrer Bundesvorsitzenden den 78-jährigen Schröder auf, die Partei selbst zu verlassen. „Schröder verfolgt nur noch seine eigenen geschäftlichen Interessen und nicht mehr die der Partei“, sagt Nadja Sthamer, Leipziger Bundestagsabgeordnete.

Die 32-Jährige habe ein Umdenken in ihrer Partei beobachtet. „Es gibt hier in Ostdeutschland ein anderes, vielleicht auch mehr Verständnis für Russland“, sagt sie. „Bei vielen in unseren Ostverbänden ist da eine Weltansicht zusammengebrochen, weil das Verhandeln mit Russland nicht funktioniert hat.“ Es sei immer schmerzlich, sich in jemandem zu täuschen, so Sthamer.

„Keinen Zweifel“ an der Position der sächsischen SPD

Einer, der sich immer verbunden zu Schröder fühlte, aber nun schweigt, ist Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Zu Eskens Forderung wolle er sich aktuell nicht äußern, erklärte ein Sprecher. Warum nicht? „Fragen nach Haltungsdebatten innerhalb der Partei helfen nicht weiter“, sagt Sachsens SPD-Chef Henning Hohmann. Schließlich vertrete Schröder weder die SPD noch die Bundesregierung. „An der Position der SPD Sachsen gibt es keinen Zweifel: Es wäre gut, wenn er geht.“

Auch Homanns Co-Vorsitzende Kathrin Michel ist deutlich. Sie und ihre Partei stünden an der Seite der Ukraine. „Wir sehen ganz klar einen Angriffskrieg Putins, der durch nichts zu rechtfertigen ist.“ Wenn Schröder das anders sehe, sei das „mit den Werten der SPD nicht vereinbar“ und er solle „aus der Partei austreten“.

Martin Dulig tourt seit einigen Jahren mit einem Küchentisch durch die sächsische Provinz. Seine Gesprächspartner nehmen daran Platz, danach dürfen sie darauf unterschreiben. Die größte Unterschrift auf der Platte sieht man auf den ersten Blick, sie entstand 2014 in Leipzig: Es ist die von Gerhard Schröder.

Von Josa Mania-Schlegel