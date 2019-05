Mitteldeutschland Zeugnisse - Gericht entscheidet: Kopfnoten in Sachsen zulässig Ende 2018 hatte das Verwaltungsgericht Kopfnoten in Sachsen verboten. Nun hob die nächste Instanz das Verbot wieder auf. Kultusminister Piwarz zeigte sich erfreut.

ARCHIV - Schüler der Jahrgangsstufe 12 halten am Freitag (18.01.2008) in ihrer Schulklasse in der Gesamtschule Rödinghausen (Kreis Herford) vor der Tafel mit der Aufschrift "Kopfnoten" ihre Halbjahreszeugnisse nach oben. Am Mittwoch (03.11.2010) findet im Düsseldorfer Landtag eine Expertenanhörung zur Schulrechtsänderung statt. Dabei geht es u.a. darum, die Kopfnoten und verbindliche Grundschulgutachten wieder abzuschaffen. Foto: Friso Gentsch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ Kopfnoten / Zeugnisse Quelle: dpa