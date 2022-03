Geringe Nachfrage: Sachsen versetzt viele Impfzentren in Stand-by-Modus

Dresden

Sachsen will ab Mai die Zahl der Impfstellen reduzieren. „Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen“, sagte Sozialministerium Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Nach einem Ansturm im Herbst sinkt die Impfbereitschaft seit Januar zusehends: Derzeit liegt die Auslastung in den Impfstellen des Deutschen Roten Kreuzes bei lediglich 20 Prozent.

Erste Reduzierung soll ab Mai erfolgen

Deshalb hat die Landesregierung am Dienstag ein neues Impfkonzept und damit ein Ausdünnen beschlossen. Während aktuell noch 64 staatliche Impfzentren arbeiten, sind ab Mai nur noch 29 geplant. Dann soll es laut Köpping in jeder kreisfreien Stadt und jedem Landkreis mindestens zwei Anlaufstellen geben. Damit würde die Kapazität pro Tag bei etwa 11 000 Impfungen liegen. Zum Vergleich: In der gesamten vergangenen Woche wurden in den Impfzentren 28 000 Impfungen vollzogen. Selbst auf dem Höhepunkt der Impfwelle im Dezember wurden die Kapazität von 20 000 täglichen Impfungen in den vom DRK betriebenen Zentren nicht ausgeschöpft.

Neben den staatlichen Impfzentren gibt es in Sachsen derzeit 19 kommunale Impfstellen. Außerdem wird in Hunderten Arztpraxen, 15 Kliniken sowie 80 Apotheken geimpft.

Impfzentren sollen diesmal in Stand-by-Betrieb bleiben

Danach könnte es ab Juni zu einer weiteren Reduzierung kommen. Die Planungen sehen zwei Impfzentren pro kreisfreier Stadt sowie ein Impfzentrem je Landkreis vor. Das wären insgesamt 16 Stellen. Allerdings sollen die meisten Angebote – wie in anderen Bundesländern – in einen sogenannten Stand-by-Betrieb versetzt werden.

Auf diese Weise könnten das Personal langfristig gebunden und die Kapazitäten bei Bedarf sehr schnell wieder hochgefahren werden, sagte Köpping am Dienstag. So soll verhindert werden, dass sich lange Warteschlangen wie bei der Boosterung im Herbst wiederholen. Die Sozialministerin hält es für möglich, dass die Impfkommission auch in diesem Jahr eine weitere Auffrischung – also eine vierte Spritze – empfehlen wird.

Sachsen bleibt bundesweites Schlusslicht

Derzeit sind in Sachsen 64 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Der Freistaat bleibt damit bundesweites Schlusslicht. Bei den über 60-Jährigen sind es 82,4 Prozent – damit ist deren Quote aus dem Januar (77 Prozent) nur unwesentlich gestiegen.

Der Impfstoff von Novavax soll der Impfkampagne seit dieser Woche neuen Schwung  verleihen. Allerdings hält sich die Nachfrage in Sachsen noch in Grenzen. Der Proteinimpfstoff funktioniert ähnlich wie der gegen Grippe und basiert auf einer anderen Technologie als die bisher eingesetzten mRNA-Corona-Präparate. „Ich hoffe, dass der Impfstoff für viele eine Alternative ist, die bisher skeptisch gegenüber den anderen Impfstoffen waren“, sagte Köpping.

Von Andreas Debski