Gerüchte um Giftköder in Bad Düben

Bad Düben

„Vorsicht Giftköder im Kurpark Bad Düben.“ In den sozialen Medien kursiert eine Warnung, die sich an Hundehalter in Bad Düben richtet. Im Kurpark habe ein Hund dieser Tage einen Giftköder gefressen und sei daran gestorben. Anzeichen, dass es sich tatsächlich um Gift handelte, gibt es derzeit aber offenbar nicht. Nachfragen bei der Polizei und beim Ordnungsamt ergaben, dass weder eine Anzeige vorliegt noch dass es in der jüngeren Vergangenheit Vorfälle dieser Art gegeben hat.

Ursache war offenbar verschimmeltes Weißbrot

Ordnungsamts-Chefin Gabriele Leibnitz sagte auf Anfrage der LVZ, dass sich nach Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin der Vergiftungsverdacht nicht erhärtet habe. Es sei eher davon auszugehen, dass das Tier Weißbrot gefressen habe, das aufgrund von Nässe Schimmelpilze entwickelt hat, die auf dem Brot nicht zu erkennen gewesen wären.

Hunde müssen im Kurpark angeleint werden

An die Hundehalter ergehe der dringende Appell, dass Hunde im Kurpark anzuleinen sind, zumal es hier auch Pflicht ist. „Eine generelle Anleinpflicht für Hunde besteht ansonsten nicht, weil es in Bad Düben keine öffentliche Hundewiese gibt“, so Leibnitz. Auch für die Innenstadt oder bei größeren Menschenansammlungen gibt es die Empfehlung, Tiere anzuleinen. Zum Stadtfest ist es Pflicht.

