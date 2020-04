Geschäft von Maritta Ringelhann ist in Mörtitz Treffpunkt

Mörtitz

Die Franz-Schubert-Straße 6 in Mörtitz ist fast jeden Tag Treffpunkt für kleine und große Mörtitzer. Denn hier gibt es nicht nur frische Brötchen und Waren des täglichen Bedarfes sondern auch die aktuellen Dorfgeschichten. Maritta Ringelhann betreibt dort ihr kleines Landwarenhaus. „Sie können auch gerne Tante-Emma-Laden dazu sagen. Ist es ja auch. So wie ganz früher biete ich hier von jedem etwas an. Wie ein Supermarkt, bloß in Mini“, sagt die Mörtitzerin.

Einst Läden auch in Authausen , Wöllnau und Battaune

Die 60-Jährige macht das schon ihr halbes Leben lang. In der Wendezeit 1989 gründete ihr verstorbener Ehemann Rolf eine sogenannte Landwarenhauskette mit kleinen Geschäften speziell in Dörfern der Umgebung. „Er wollte Einkaufsmöglichkeiten für ältere Menschen schaffen, die nicht so mobil sind und schlecht in die Städte zum Einkaufen kommen. Und so eröffnete er Läden in Authausen, Wöllnau, Battaune und Mörtitz“, erzählt Maritta Ringelhann. Es gab Regionales, viele typische Produkte aus Gärten und Ställen, von Feldern und aus den Waldgebieten der Dübener Heide. Heidetypisches eben. „Ab und an lieferte mein Mann auch elektrische Geräte wie Kühlschränke und Geschirrspüler an“, berichtet die Mörtitzerin.

In Mörtitz gibt es seit der Wende ein kleines Landwarenhaus. Seit 2002 betreibt das Geschäft Maritta Ringelhann. Quelle: Steffen Brost

Landwarenhaus ist täglicher Treffpunkt

Am Anfang war die heute 60-Jährige nur mithelfende Ehefrau. Als ihr Mann 2012 plötzlich verstarb, wurden die vielen Geschäfte für sie allein zuviel. Bis auf Mörtitz schlossen alle Läden ihre Türen. Seitdem ist das Landwarenhaus der tägliche Treffpunkt vieler. Ob für einen kleinen Einkauf oder nur mal für einen kurzen Schwatz. Das große braune Hoftor ist bis auf Sonntag jeden Tag offen. Auch Gerlinde Lehmann kommt regelmäßig vorbei. „Ich kaufe Brötchen und was man so täglich braucht. Auch die tagesaktuelle LVZ muss mit.“ Solche kleinen Lädchen seien vor allem für die ältere Bevölkerung, die nicht mehr so mobil ist, wichtig, sagt die Anwohnerin.

Fast jeden Tag treffen sich Mörtitzer vor dem Geschäft von Maritta Ringelhann. In diesen Tagen allerdings mit etwas Abstand. Quelle: Steffen Brost

Wenn es ganz dringend ist, darf man klingeln

Von Montag bis Sonnabend hat Maritta Ringelhann vormittags und nachmittags geöffnet. Nur Montagnachmittag und Sonntag gönnt sie sich ein paar freie Stunden. „Montags fahre ich immer zum Einkaufen und hole Nachschub für den Laden. Und Sonntag genieße ich die freie Zeit mit meinem Lebensgefährten. Wenn aber jemand wirklich noch etwas Dringendes braucht, wissen alle, dass sie nur klingeln brauchen“, erzählt die Frau. Vor allem am Morgen, zwischen sieben und zehn, ist reger Betrieb im Lädchen. Derzeit kann es aber auch mal zu kleinen Wartezeiten kommen, da die Geschäftsfrau wegen der Coronakrise nicht so viele Leute auf einmal im Laden haben darf.

„Ich freue mich über jeden, der kommt. In diesen Tagen sind es vor allem die Jüngeren, die für ihre Eltern und Großeltern einkaufen kommen – wegen der Ansteckungsgefahr“, so Ringelhann. Wenn jemand niemanden hat, dann schwingt sie sich auch selber auf das Rad und bringt das Gewünschte bis an die Haustüre.

Von Steffen Brost