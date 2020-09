Magdeburg

Am kommenden Sonnabend ist es wieder soweit, dann findet auf der Fifth Avenue in New York City die Steuben-Parade statt. „Sie ist eines der größten Ereignisse im deutsch-amerikanischen Festkalender, wird seit 1957 regelmäßig gefeiert und ehrt den Namensgeber“, sagt Sören Wilmerstaedt. Der stellvertretende Vorsitzende der Steuben-Schurz-Gesellschaft in Magdeburg kennt viele Details aus dem Leben von Friedrich Wilhelm von Steuben, der am 17. September 1730 – heute vor 290 Jahren – in der Elbestadt als Sohn des preußischen Ingenieurmajors Wilhelm August von Steuben und Maria Justina Dorothea von Jagow geboren wurde.

Berühmtester Deutsche

„ Magdeburg wuchs damals zur größten preußischen Festung, mittendrin stand sein Geburtshaus, die genaue Adresse ist leider nirgends vermerkt“, erzählt Wilmerstaedt. Am Justizzentrum im Breiten Weg, wo sich einst die Taufkirche von Steubens befand, erinnert eine Tafel an ihn. Sie und das Denkmal in der Harnackstraße werden gern US-Touristen gezeigt, die etwas über den aus dem heutigen Sachsen-Anhalt stammenden Architekten der amerikanischen Unabhängigkeit auf militärischer Ebene erfahren wollen. Gerade jetzt, wo das Verhältnis zu den USA durch Unstimmigkeiten getrübt ist, sei es so wichtig an diese Symbolfigur der deutsch-amerikanischen Freundschaft zu erinnern, betont Wilmerstaedt. Friedrich Wilhelm von Steuben ist der wohl berühmteste Deutsche in den Vereinigten Staaten. Nicht zuletzt dank seiner Leistung erlangten die vormals 13 britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit, lernen US-Bürger bereits in jungen Jahren.

Auf der Fifth Avenue in New York findet seit über 60 Jahren die weltberühmte Steubenparade statt. Quelle: Chris Melzer/dpa

„Der Nachguss einer Statue, die auf dem Lafayette Park in Washington steht, wurde zu Steubens 266. Geburtstag am 17. September 1996 in seiner Heimatstadt aufgestellt“, berichtet der geschichtlich interessierte Magdeburger. Auch eine Straße unweit des Denkmals trägt Steubens Namen. Während der DDR-Zeit fand der „amerikanische Preuße“ keine Beachtung. Lediglich im Archiv des Kulturhistorischen Museums wurde eine Büste aufbewahrt. 1990 setzte der erste freigewählte Oberbürgermeister Magdeburgs Willi Polte ( SPD) ein Zeichen, als er die Skulptur aus dem Museum ins Rathaus holte. Seither bekennt sich die einstige „Stadt des Schwermaschinenbaus“ zu dem Militärreformer, dessen Laufbahn als 16-Jähriger Fahnenjunker unter Preußenkönig Friedrich II. (1712–1786) begann. Erfolgreich im Zweiten Schlesischen Krieg und im Siebenjährigen Krieg stieg Steuben schnell in den militärischen Rängen auf. Mit 33 Jahren war er Hauptmann im Generalstab Friedrich des Großen, zeitwillig diente er sogar als dessen Flügeladjutant.

Ende der preußischen Karriere

Mit der Entlassung aus der Armee des Alten Fritzen endete 1763 Steubens „preußische Karriere“. Durch Hilfe des amerikanischen Botschafters in Paris, Benjamin Franklin (1706–1790), begann ein erfolgreicher Neustart in der Neuen Welt. „Ich kam nicht, um Reichtümer oder Ehrentitel zu verlangen“, schrieb Steuben nach seiner Landung an der Ostküste im Dezember 1777 in einem bemerkenswerten Brief an den Kongress. „Willig würde ich mit meinem Blut die Ehre erkaufen, eines Tages meinen Namen in den Reihen der Verteidiger Ihrer Freiheit zu sehen.“ 1778 wurde der Magdeburger Generalmajor und Generalinspektor der Kontinentalarmee George Washingtons (1732–1799), die sich zu diesen Zeitpunkt in desolatem Zustand befand.

Schlagkräftige Armee geformt

Mit preußischer Disziplin und harten Drill gelang es, das Freiwilligenheer aus Trappern und Farmern, das weder entsprechend ausgerüstet noch ausgebildet war, in wenigen Monaten zu einer disziplinierten und schlagkräftigen Armee umzuformen. Der Erfolg zeigte sich in der Schlacht von Monmouth am 28. Juni 1778. Dieser Sieg der von Steuben ausgebildeten amerikanischen Truppen wurde zum Wendepunkt. Doch erst am 19. April 1783 endeten die Feindseligkeiten, noch im selben Jahr erfolgte die Anerkennung der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten durch Großbritannien. Im März 1784 zog sich Steuben vom Militärdienst zurück. Auf seinem Landsitz am Mohawk erlag der pensionierte General und Ehrenbürger von New York am 28. November 1794 den Folgen eines Schlaganfalls. Seinem testamentarisch festgelegten Wunsch gemäß wurde Steuben ohne militärisches Zeremoniell nur von ein paar Nachbarn begleitet zu Grabe getragen – „eingehüllt in einen alten Soldatenmantel und ohne einen Stein, der die Stelle bezeichnet, wo ich liege“.

Von Bernd Lähne