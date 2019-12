Geteiltes Echo aus Sachsen auf „Green Deal“ der Europaischen Union

Dresden

Der sogenannte „Green Deal“ der Europaischen Union im Kampf gegen die Erderwärmung trifft in Sachsen auf Zustimmung und Ablehnung. Während der Sächsische Europaminister Oliver Schenk ( CDU) den Kompromiss zur Klimaneutralität bis 2050 ausdrücklich begrüßt, allerdings auf Hilfen beim Kohleausstieg hofft, gibt es auch scharfe Kritik aus dem Lager der Opposition.

„Die geplanten Maßnahmen können einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die Strukturentwicklung in den europäischen Kohleregionen auf dem Weg zu einer neuen wettbewerbsfähigen Wirtschaft erfolgreich zu gestalten“, erklärte Schenk in einer Stellungnahme. Ihm sei wichtig, dass es dabei aber auch einen ökonomischen und sozialen Ausgleich gebe. „Für diesen Erfolg wird entscheidend sein, dass die Menschen in den betroffenen Regionen mitgenommen werden. Daher muss die Kommission die Belange der Kohleregionen im Strukturwandel weit oben auf ihre Agenda setzen“, so der Unionspolitiker weiter.

Schenk hofft auf einen „regulatorischen Rahmen des EU-Beihilferegimes“, der die Ansiedlung von Großunternehmen in den Kohleregionen unterstützt. „Oberstes Ziel muss es sein, den Menschen in den europäischen Kohleregionen neue berufliche Perspektiven in chancenreichen, innovativen und zukunftsgerichteten Wirtschaftszweigen zu ermöglichen.“

Linke: Kohlekompromiss ist Bankrotterklärung

Aus Sicht der sächsischen Linksfraktion steht vor allem auch die Sozialpolitik beim „Green Deal“ im Mittelpunkt. In Richtung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ( CDU) sagte der Leipziger Landtagsabgeordnete Marco Böhme (Linke): „Es klingt gut, wenn sich eine konservative Politikerin für das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in Europa ausspricht. Für die Rettung unserer Lebensgrundlagen ist das allerdings zu spät. Etwa beim Thema Kohleausstieg gehen viele europäische Staaten konsequenter vor als Deutschland.“ Die Bundesrepublik wolle stattdessen bis 2038 weiter Kohle verstromen, „was die dreckigste Form der Energiegewinnung darstellt. In Sachsens Kenia-Regierung tragen laut Koalitionsvertrag sogar die Grünen das mit. Das ist eine Bankrotterklärung“, so Böhme.

Die für Mittelsachsen im Landtag agierende Marika Tändler-Walenta erklärte: „Umweltschutz ist ein wesentliches Thema für die Menschen in Sachsen, und er hängt immer mit Beschäftigungs- und Verteilungsfragen zusammen. Wir fordern eine aktive Industriepolitik auch auf europäischer Ebene, um neue Jobs zu schaffen.“ Die Linke wolle seit langem einen Fonds für gerechten Übergang der für die Kohleausstiegsregionen, der allerdings vom EU-Rat blockiert werde. „Dort treiben die Staats- und Regierungschefs ein Doppelspiel, tagen geheim und entscheiden vornehmlich nach nationalen Interessen. Schluss damit“, so Tändler-Walenta.

Am Donnerstag hatten sich die EU-Staaten in Brüssel grundsätzlich auf das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 geeinigt - allerdings mit einer Ausnahme: Polen holte für sich eine Sonderregel heraus, weil das Land 77 Prozent seines Stroms aus Kohle gewinnt. Im Gipfelbeschluss heißt es nun, ein Land könne sich noch nicht darauf verpflichten, das Ziel umzusetzen. Zudem wurde auf Drängen von unter anderem Tschechien die Atomkraft als mögliche klimaneutrale Energiequelle in den Kompromiss aufgenommen.

Von Matthias Puppe