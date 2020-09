Leipzig

Kommt nach dem Kaltstart in den Herbst nochmal ein Hauch von Sommer zurück? Der Oktober-Auftakt verspricht jedenfalls eine spannende Wetter-Zweiteilung. „Am Feiertagswochenende könnte es tatsächlich noch einmal in einer Landeshälfte sommerlich warm werden. Nach den bisherigen Modellrechnungen ist dabei der Osten der Gewinner“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Am Sonnabend bis zu 24 Grad im Raum Leipzig

In Sachsen verspricht bereits der Start in den Oktober zum Spätsommer-Comeback zu werden. Bei meist sonnigem Wetter klettern die Temperaturen ab Donnerstag über 20 Grad. „Der Feiertag am Sonnabend verspricht im Raum Leipzig der schönste Tag zu werden. Bei einem Sonne-Wolken-Mix wird es hier bis zu 24 Grad warm“, verspricht Wetterexperte Jung. Noch weiter östlich sind sogar nochmal 25 bis 26 Grad drin – also ein echter Sommertag. Und: Der Sonnabend wird wohl auch der schönere Ausflugstag: „Am Sonntag wird es deutlich kühler, dann rutschen auch im Osten die Temperaturen wieder unter die 20-Grad-Marke“, so Jung.

Im Westen kalt und Regen, im Osten eitel Sonnenschein: So sieht die Wetter-Prognose für den Einheits-Feiertag aus. Meteorologe Dominik Jung warnt zudem vor einem Alpen-Orkan am Sonnabend. Quelle: Screenshot Youtube/Wetter.net

Im Westen wird es dagegen rund um das Einheitswochenende herbstlich: Bei Werten um oder unter 15 Grad bleibt es kühl und es fällt immer wieder Regen. So gesehen ist diesmal der Westteil Deutschlands der Wetterverlierer. Schuld ist übrigens weiter das Tiefdruckgebiet „Young Me“, das zumindest in Westdeutschland in den nächsten Tagen für Herbstwetter sorgt.

Orkan in den Alpen möglich

Spannend wird es zudem im Alpenraum: Nachdem am letzten Wochenende hier bereits der Winter einzog und bis auf 700 Meter Höhe Schnee fiel, wird es am ersten Oktober-Wochenende zunächst sommerlich warm. „Durch den Fön wird es vor allem in den Tälern sehr warm, auf den Bergspitzen bläst allerdings ein kräftiger Wind, der sogar Orkanstärke erreicht. Das kann für Bergwanderer echt gefährlich werden“, warnt der Meteorologe. Am Samstagnachmittag beginnt dann ein Wetterumschwung, die Temperaturen stürzen am Sonntag von 24 auf 13 Grad ab, auch die Schneefallgrenze sinkt dann wieder.

Langzeittrend: Geht der „Goldene Oktober“ baden?

Und der Langzeittrend? Die Prognosen sind noch unentschieden, ob es mit dem „Goldenen Oktober“ in diesem Jahr klappt. „Bis Mitte Oktober sehen wir beispielsweise für Ostdeutschland bei den meisten Modellen eher geringe Regenmengen von 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter“, so Jung. In Sachsen fällt beispielsweise bis 8. Oktober im Raum Leipzig so gut wie kein Regen. Die Gesamtsumme liegt hier bei 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter.

Die NOAA-Prognose: Danach würde der Goldene Oktober baden gehen. Quelle: Screenshot Youtube/Wetter.net

Allerdings: Die Experten des US-Wetterdienstes NOAA haben ihren Oktober-Trend jetzt geändert: Von eher trocken auf zu nass! Danach würde unser goldener Oktober tatsächlich baden gehen, es gebe überdurchschnittlich viel Regen (siehe Grafik). „Dieser Prognose begegne ich aber noch mit einiger Skepsis“, kommentiert Dominik Jung. Zumal das europäische Wettermodell eher einen durchschnittlichen Oktober sieht. Und: Die Durchschnittstemperatur liegt 1 bis 2 Grad über dem Durchschnitt. „Das würde dann doch eher für einen milden, goldenen Oktober sprechen. Hier müssen wir also noch abwarten“, so Jung.

