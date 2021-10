Gewalt an Kindern: Leipziger Childhood-Haus als wichtiger Wegweiser

Leipzig

Fast 800 Kinder wurden im Leipziger Childhood-Haus betreut, seitdem die Einrichtung im September 2018 seine Türen geöffnet hat. Um 450 von ihnen musste sich das interdisziplinäre Team intensiver kümmern. Allein diese Zahlen verdeutlichen den enormen Bedarf, den es gibt, weil die Schwächsten unserer Gesellschaft Opfer von Gewalt werden. Was die Kriminalstatistik 2020 offenbart, ist noch erschütternder: 152 Kinder sind vergangenes Jahr in Deutschland durch Gewaltanwendung gestorben, 115 von ihnen waren jünger als sechs Jahre. 14.000 Missbrauchsfälle wurden gemeldet. Die Dunkelziffer liegt um einiges höher: Nach wie vor bleiben viele Verbrechen an Kindern verborgen – auch, weil sie im vermeintlich sicheren Umfeld stattfinden: in der Familie oder im Freundeskreis. Was können wir dagegen tun?

Zuerst ist es die Aufgabe von uns allen, wachsam zu sein und Anzeichen zu erkennen – Verletzungen oder Verhaltensänderungen zum Beispiel. Darüber hinaus ist das Angebot im Leipziger Childhood-Haus wegweisend: ein zentraler und geschützter Ort, an dem Experten gemeinsam helfen – psychologisch, medizinisch, strafrechtlich. Wieso wurde ein solches Haus in einem der reichsten Länder der Welt eigentlich erst vor drei Jahren aus der Taufe gehoben? Und wieso wird es zu erheblichen Teilen aus Spenden und Drittmitteln bezahlt?

Der Ruf nach mehr Geld vom Staat ist immer die populärste und einfachste Antwort auf Probleme. Aber sich um die Schwächsten zu kümmern, wenn es ihnen schlecht geht – das ist eine der ersten staatlichen Aufgaben. Childhood-Häuser müssen deutlich mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand erhalten.

Von Björn Meine