Bautzen

Die wieder einmal gewaltsamen Corona-Proteste am Montag in Sachsen haben sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während die Linken-Politikerin Kerstin Köditz ein Verbot der rechtsextremen „Freien Sachsen“ forderte, setzt sich der sächsische Polizei-Gewerkschafter Hagen Hüsgen dafür ein, die geltenden Einschränkungen des Versammlungsrechts demnächst wieder aufzuheben.

Wegen der Corona-Pandemie ist es im Freistaat aktuell nur erlaubt, mit zehn Personen an einer stationären Kundgebung teilzunehmen. Diese Vorgaben werden allerdings seit Wochen vielfach ignoriert. Am Montagabend waren beispielsweise in Bautzen Hunderte Menschen durch die Straßen gezogen und hatten dabei Polizistinnen und Polizisten angegriffen.

Laut Husgen, der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GDP) ist, entstehe bei den Einsätzen seiner Kolleginnen und Kollegen inzwischen das Gefühl , „dass die Polizei als Ersatz des politische Meinungsstreits missbraucht wird“. Gesellschaftliche Probleme ließen sich jedoch grundsätzlich nicht mit polizeilichen Mitteln lösen. „Es darf nicht Aufgabe der Polizei sein, einen breit auf der Straße ausgeführten Meinungsstreit, sofern er friedlich ist, mit polizeilichen Mitteln zu stoppen, nur weil die Politik diesen Disput an die Polizei outgesourct hat“, so Husgen weiter.

Die Beamtinnen und Beamten müssten durch eine „lebensnahe Rechtslage“ in Lage sein, sich auf gewalttätige Verläufe konzentrieren zu können. Angesichts der Vielzahl der Corona-Demos in Sachsen sei die Polizei aber an der Belastungsgrenze. „Wir können nicht überall sein und alle diese Versammlungen kontrollieren“, so Husgen gegenüber der LVZ.

Der sächsische GDP-Vorsitzende Hagen Husgen. Quelle: GdP

Köditz: „Sie sind im Bürgerkriegswahn“

Für die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz liegt das Problem dagegen nicht im Versammlungsrecht, sondern eher bei Rechtsextremisten wie den „Freien Sachsen“, die sich als Dachverband der Corona-Demos in Sachsen verstehen und die am am Montag unter anderem auch die Demo in Bautzen als Erfolg verbuchten. „Sie sind nicht im Querdenker-Wahn. Der ist ihnen eigentlich egal. Sie sind im Bürgerkriegswahn“, schrieb Köditz beim Kurznachrichtendienst Twitter in Richtung von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). Inzwischen seien alle Kriterien für ein Verbotsverfahren erfüllt.

Wöller selbst kündigte an, mit schnellen Gerichtsverfahren auf die Ausschreitungen reagieren zu wollen. „Zwölf verletzte Polizeibeamte, die gestern Abend mit Pyrotechnik und Flaschen allein in Bautzen angegriffen wurden als sie die Corona-Notfallverordnung durchsetzen wollten, sind nicht nur eine traurige Bilanz.“ Das Geschehen zeige leider auch, dass sich „unsere Befürchtung einer verstärkten Radikalisierung des Protestgeschehens bewahrheitet. Recht und Ordnung werden zunehmend ignoriert und Aggressivität potenziert sich“, so Sachsens Innenminister am Dienstag.

Die Linken-Abgeordnete Kerstin Köditz. Quelle: privat

Hotspot der Proteste ist Ostsachsen, wo sich am Montag laut Polizeischätzung insgesamt mehr als 4000 Menschen an Corona-Demos beteiligten. Allein in der Kreisstadt Bautzen waren acht Versammlungen angezeigt worden. Am Abend marschierten dann etwa 500 Personen hinter einem Transparent mit der Aufschrift „Heimatschutz statt Mundschutz“ durch die Straßen.

Als die Beamten den illegalen Protest auflösen wollten, wurden sie von Rechtsextremen mit Pyrotechnik und Flaschen attackiert. Die Angegriffenen reagierten mit dem Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken. Trotzdem gelang es längere Zeit nicht, die Demo zu stoppen. Nach weiteren Versuchen an anderen Stellen der Route konnten schließlich etwa 40 Personen festgesetzt werden, heißt es.

40 Festnahmen in Bautzen – Angriffe auch in Dresden und Pirna

Auch in Kamenz (Landkreis Bautzen) durchbrach am Montag ein Protestzug mit etwa 250 Personen die Absperrung der Polizei. Nach Beendigung der Demo auf dem Marktplatz konnten drei Teilnehmende festgenommen werden – denen nun Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen werden. In der Landeshauptstadt Dresden sprachen die Behörden am Montag von 500 Demonstrierenden, die Polizisten körperlich attackierten und sie mit Pfefferspray besprühten.

Ein 42-jähriger Deutscher sei festgenommen worden. Bei Pirna (Sächsische Schweiz) demonstrierten etwa 300 Personen auf der B172. Eine Polizistin sowie ein Polizist, die eingreifen wollten, wurden dabei geschlagen. Gegen einen 51-jährigen Deutschen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Angriffe auf Polizisten auch in Dresden und bei Pirna

Friedlicher blieb es in Freiberg (Mittelsachsen), wo am Montag 400 Menschen in verschiedenen kleineren Gruppierungen unbehelligt durch den Ort ziehen konnten. In Chemnitz beobachteten die Behörden etwa 150 Menschen ohne einzugreifen.

In der Region rings um Leipzig hatten es die Polizei derweil mit etwa 30 Demo-Aufrufen in nahezu allen größeren Gemeinden zu tun. Im Leipziger Stadtteil Engelsdorf stoppten die Beamtinnen und Beamten am Abend einen illegalen Aufzug mit 250 Personen. Auch am Augustusplatz in der Innenstadt hatten sich etwa 80 Personen in kleinen Gruppen zum Corona-Protest versammelt – die sich hier aber auch einigen Gegendemonstranten gegenübersahen. Laut Polizei blieb es friedlich, die Corona-Kundgebung wurde aufgelöst.

In den sozialen Netzwerken der extremistischen Corona-Leugner wurden die Proteste am Montagabend vielfach geteilt und als Erfolg verbucht – vor allem im Kanal der vom Verfassungsschutz beobachteten „Freien Sachsen“ und der „Bürgerbewegung Leipzig“. Aber auch der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah bewertete die Proteste in Bautzen positiv und veröffentlichte ein Video der Demonstration mit den Worten: „Richtig so!“

Screenshot eines Tweets von Maximilian Krah (AfD) nach den gewaltsamen Corona-Protesten in Bautzen am 27.12.2021. Quelle: Screenshot Twitter

Von Yvonne Schmidt / Andreas Debski / Matthias Puppe