Leipzig

Als die Wasserwerfer am Connewitzer Kreuz schließlich loslegten, stand das knutschende Paar schon bereit für die Fotos, die von diesem Moment erzwungen werden sollten: zwei unschuldig Liebende im künstlichen Regen der erbarmungslosen Staatsgewalt. Eigentlich muss man nur diese Szene vom Demo-Tag am Sonnabend in Leipzig kennen, um zu wissen: Es sollten Bilder geschaffen werden, die nachwirken.

Aber weil sich nicht jeder aussuchen kann, welche Bilder bleiben, wird es, bei aller Liebe, nicht das des militanten Kusses sein. Es wird auch nicht das Foto sein, wie ein Barista den Demonstrierenden auf der Karl-Liebknecht-Straße im Vorbeigehen Kaffee reicht. Bleiben werden die Bilder von den Farbflecken an der Fassade der Polizeidirektion, von Steinwürfen auf Bankfilialen und von brennenden Barrikaden in Connewitz.

Brennende Barrikade in der Wolfgang-Heinze-Straße. Quelle: Matthias Puppe

Etwa 4000 Menschen – die Polizei spricht von 3500, die Veranstalter von 6000 – haben am Sonnabend in Leipzig unter dem Motto „Wir sind alle Linx“ demonstriert. Sie kritisierten vor allem eine falsche Kriminalisierung der Leipziger Studentin Lina E., die sich wegen schweren Angriffen auf Rechtsradikale vor Gericht verantworten muss.

Unterschiedliche Ideen, um das Anliegen auszudrücken

Los ging die Demo am Johannisplatz und wie so oft bei solchen Veranstaltungen wurde schnell klar, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Ideen davon hatten, wie ihr Anliegen auszudrücken sei: Vorne im Demonstrationszug klang lockere Musik, hinten schritt man in militärisch anmutenden Achterreihen und trug ein Plakat, auf dem der Chef des Polizeilichen Terror- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt namentlich mit dem Tode bedroht wurde.

Beim Zwischenstopp am Wilhelm-Leuschner-Platz schallten aus zwei verschiedenen Lautsprechern gleichzeitig Redebeiträge, wurde die Abschaffung des unliebsamen Paragrafen 129 im Strafgesetzbuch gefordert und der Rücktritt von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU).

Der Kopf der Demonstration am Samstag in Leipzig. Viele der rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren friedlich. Quelle: Dirk Knofe

Pyro-Nebel an der Polizeidirektion

Als die Demonstration weiterlief, den Peterssteinweg entlang in Richtung Süden, wurde die Stimmung aggressiver. Bald stand die Polizeidirektion an der Dimitroffstraße im Pyro-Nebel, Böller wurden gezündet, die Fassade des Gebäudes mit Farbflaschen beworfen. Auf dem Weg in den Süden flogen Steine auf mehrere Bankfilialen, darunter die der Volksbank am Südplatz und die der Sparkasse am Connewitzer Kreuz.

Immer wieder bewaffneten sich Militante aus dem hinteren Teil des Zuges mit Pflastersteinen vom Gehweg. Auf Höhe der Richard-Lehmann-Straße wurde das Kommunikationsteam der Polizei angegriffen, kurz darauf ein stromtankender Tesla beschädigt. Die Polizei hielt sich zurück, war in den Nebenstraßen schon unterwegs zum Connewitzer Kreuz.

Ein leitender Beamter des LKA wurde auf einem Demo-Transparent mit dem Tode bedroht. Ermittelt wird nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Quelle: Dirk Knofe

„Bitte kommt mit uns weiter“

Die Demonstrierenden hatten sich vor ihrer Veranstaltung in verschiedene Blöcke aufgeteilt, aber auf einen Konsens geeinigt: Man laufe zusammen, lasse sich von der Polizei nicht spalten. Auf Höhe der HTWK wurde der Unterschied zwischen dem größeren, friedlichen Teil der Demo vorne und den Militanten hinten deutlich.

„Das ist eine Hochschule und kein Polizeipräsidium“, hieß die genervte Ansage aus dem Lautsprecherwagen der Demo-Organisatoren, als weiter hinten im Zug der Tesla nahe der HTWK demoliert wurde. Und dann, schon beinahe flehend: „Bitte kommt mit uns weiter.“ Der radikale Teile der Demonstration hinten ließ über seinen eigenen Lautsprecher verlauten: „Wir bestimmen, was auf unserer Demo passiert und sonst niemand.“

Brennende Barrikaden am Connewitzer Kreuz

Am Connewitzer Kreuz brach die Demonstration endgültig auseinander. Offiziell wurde die Veranstaltung schnell beendet, der radikale Block aber verteilte sich in der Wolfgang-Heinze-Straße. Die Militanten errichteten Barrikaden, zündeten sie an und warteten: eine gespannte Ruhe lag über der Straße.

Die Polizei schließlich kam, mit Wasserwerfern und vollgeschützten Beamten, und forderte die radikale Menge auf, die Straße zu verlassen. Bald darauf flogen die ersten Steine gegen die Wasserwerfer und pronto wurden die Geräte eingesetzt. Mit einem kleinen Panzer räumten die Beamten die Barrikaden, löschten die Feuer, setzte Randalierer fest. Nach rund einer Stunde beruhigte sich die Situation. Bei einem weiteren Polizeieinsatz später am Abend wurden auch die Freisitze in der Wolfgang-Heinze-Straße geräumt - offenbar wollten die Polizei die Straße nun ganz leer haben.

Wasserwerfer waren am Connewitzer Kreuz nach Ende der Demo "Wir sind alle Linx" im Einsatz. Quelle: Matthias Puppe

Sieben leichtverletzte Polizeikräfte

Die Bilanz aus dem Bericht der Polizei: sieben leicht verletzte Beamte, Ermittlungen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlichen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und wegen des Plakats mit der Todesdrohung. Für die Organisatoren der Demonstration war der Tag ein Erfolg. Sie zählten 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und freuten sich über „den breiten Zuspruch der Leipzigerinnen und Leipziger.“

Man habe „klare Kante gegen die Verstrickungen von Neonazis mit der Polizei und in deutschen Sicherheitsbehörden gezeigt.“ Und die Gewalt am Rande? Dazu nahm die Pressesprecherin von „Wir sind alle Linx“ nicht direkt Stellung, nur so viel: „Als Demobündnis sind wir weiterhin solidarisch mit allen, die sich für konsequenten Antifaschismus einsetzen.“

Von Kai Kollenberg, Denise Peikert und Matthias Puppe