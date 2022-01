Dresden/Leipzig

Der Mann, der den Fackelmarsch vor das Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) gefilmt und das Video verbreitet hat, betreibt einen Chat im Messenger-Dienst Telegram. Die Mitglieder teilen dort Dutzende Nachrichten am Tag und manchmal ist so etwas dabei: „So wird es kommen, wenn ihr Verbrecher das Volk weiter schädigt“ schreibt einer unter ein Video, auf dem Protestierende vor dem Kongressgebäude in Guatemala einen Galgen errichten.

Kurz vor Weihnachten unterschrieben Hunderte Menschen einen vom Landrat des Landkreises Leipzig initiierten offenen Brief, in dem es hieß, die Kritiker der Corona-Maßnahmen seien nicht das Volk. Die Namen der Unterzeichner wurden im Telegram-Kanal „Muldental steht auf!“ geteilt, einer kommentierte: „Die Liste bewahren wir schön auf und präsentieren sie ihnen, wenn der Wind sich endgültig dreht.“ Das Internet vergesse „die Täter“ nicht.

In vielen Chats auf Telegram wird geätzt und gedroht. Das meiste davon ist diffus, manches nur erschreckend, anderes klar strafbar. Mitglieder der mit Neonazis vernetzten Gruppe „Dresden Offline-Vernetzung“ dachten offen über die Ermordung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach, über Messerangriffe auf Polizisten. ZDF-Journalisten berichteten, Beamte des Landeskriminalamts durchsuchten die Wohnungen von sechs Mitgliedern der Chatgruppe, die Ermittlungen laufen. Oft aber bleibt das Telegram-Getöse folgenlos. Wie das alles finden, wie gegen die vorgehen, die hasserfüllt reden und irgendwann womöglich auch so handeln?

Software soll automatisch nach Hass suchen

Es gibt Behörden, die neben Polizei und Staatsanwaltschaft auch dafür zuständig sind: Die Landesmedienanstalten, von denen es 14 gibt in Deutschland und die dafür verantwortlich sind, in den jeweiligen Bundesländern etwa Gewaltverherrlichung oder Volksverhetzung in privaten Medien aufzutreiben und zu verfolgen. Die sächsische Landesmedienanstalt versucht dabei ab Frühjahr etwas Neues: Mit einer Software will die Behörde Hass und Gewalt im Netz automatisiert auftreiben, sich so einen Weg durch den Dschungel an Chats, Kanälen, Kommentaren bei Telegram und anderen Netzwerken bahnen.

Die Software kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist für die dortige Landesmedienanstalt entwickelt worden und auch schon im Einsatz. Warum, das erklärt Barbara Banczyk, die das Projekt leitet, so: Früher habe man studentische Hilfskräfte an Computer gesetzt und händisch nach verbotener Pornografie, Verstößen gegen den Jugendschutz und nach politisch extremistischen Inhalten gesucht. „Das ist nicht nur sehr aufwendig, sondern auch belastend für die Mitarbeiter“, sagt Banczyk. Nun leiste das Tool eine Vorarbeit, durchsuche das Netz nach Stichworten und Zusammenhängen, lege Listen mit seinen Funden an. Die vermeintlich problematischen Schnipsel müssen dann zwar noch von Hand kontrolliert werden, aber die Software sei treffsicher, sagt Banczyk. Bei 94 Prozent der Fälle, in denen die Software verbotene Pornografie melde, stimme das auch. Und immerhin in 37 Prozent aller Fälle, in denen das Tool Gewalt, Verstöße gegen die Menschenwürde oder politischen Extremismus melde, sei das richtig. Die Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, sagt Barbara Banczyk, habe ihre Anzeigen, die sie wegen Verstößen stelle, im Vergleich zur Zeit vor der Nutzung des Tools verdoppelt.

Sachsens Innenminister: Polizei braucht mehr Befugnisse bei Telegram

Die Polizei in Sachsen muss sich derweil Häme gefallen lassen: Nur, weil Journalisten eine extremistische Chatgruppe ausfindig gemacht hätten, seien die Beamten überhaupt aus dem Quark gekommen, was die Verfolgung von Straftaten bei Telegram anbelangt. Tatsächlich haben die für den Staatsschutz zuständigen Polizisten seit der Aufdeckung von „Dresden Offlinevernetzung“ ihre Beobachtungen von Telegram intensiviert. Aber, so heißt es: Nicht nur sei es schwierig, alles im Blick zu behalten - sondern auch die Ermittlungen, wer hinter einem problematischen Posting stecke. Was gut funktioniere, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes: Informationen aus beschlagnahmten Geräten zu verwenden - etwa wenn man wie bei den Durchsuchungen gegen Mitglieder der Gruppe „Dresden Offline-Vernetzung“ der Handys habhaft werde, von denen aus Telegram-Nachrichten abgesetzt worden sind. Eher klassische, an physische Beweise gebundene Polizeiarbeit also.

Innenminister Roland Wöller (CDU) unterstützte diesen Sound aus der Polizei kürzlich politisch: Um bei Telegram gut ermitteln zu können, bräuchte man mehr Befugnisse, müsse etwa die sogenannte Quellen-TKÜ anwenden dürfen. Dabei wird, kurz gesagt, Kommunikation abgefangen, bevor sie verschlüsselt wird. Diese Art der Überwachung ist politisch umstritten, nur unter engen Voraussetzungen und bei schweren Straftaten möglich. Bei Telegram sei das aber auch gar nicht nötig, meint etwa Valentin Lippmann. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im sächsischen Landtag, Rechtsexperte der Fraktion, und er sagt: „Der Großteil von Hass, Hetze und Gewaltaufrufen bei Telegram ist öffentlich sichtbar. Dafür benötigt man keine neuen Befugnisse, sondern vor allem Beamte, die das lesen. Wer anderes behauptet wird, wirft mit Nebelkerzen“.

Telegram-Nutzer werden vorsichtiger

Tatsächlich haben viele Kanäle bei Telegram, etwa der der „Freien Sachsen“, auf dem zu den Demonstrationen zu den Corona-Maßnahmen aufgerufen wird, gar kein Interesse dann, ihre Kommunikation groß zu verstecken. Und: Selbst in geschlossenen Chats zwischen zwei oder mehreren Personen sind die Nachrichten bei Telegram nicht automatisch verschlüsselt. Anders als etwa beim Messenger-Dienst Whatsapp müssen Nutzer das gesondert einstellen.

Kein Interesse an Geheimhaltung: Blick in den Telegram-Kanal der „Freien Sachsen“ Quelle: André Kempner

Also alles doch nur eine Frage des Machens, der Bewältigung großer Datenmengen? Könnte nicht auch den Sicherheitsbehörden eine Software helfen, wie sie demnächst die Medienaufsicht einsetzt? Das Landesamt für Verfassungsschutz schweigt grundsätzlich darüber, welche Mittel es einsetzt. Und auch die Polizei tut sich schwer - mit dem Argument, dass man niemandem verraten wolle, welche Ermittlungsmaßnahmen er umgehen müsse. Sicher ist: Weil Telegram sich anders als etwa Facebook nicht an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hält, zu problematischen Posts nicht mit den Ermittlungsbehörden korrespondiert, ist der Umgang mit dem Netzwerk schon besonders.

Nach dem Auffliegen von „Dresden Offlinevernetzung“ ist es auch gut denkbar, dass mutmaßliche Täter ihre vermeintlichen Straftaten künftig eher nicht mehr in öffentlich einsehbaren Chats planen. Die Vorsicht ist in manchen öffentlichen Chats bei Telegram schon zu spüren: Nutzer weisen sich gegenseitig daraufhin, allzu radikale Äußerungen doch zu unterlassen. Gelegentlich werden Chatverläufe nach verbalen Eskalationen von den Administratoren gelöscht. Und im Kanal der „Freien Sachsen“ kann inzwischen gar nicht mehr kommentiert werden. Der Kampf gegen die vielen übrig gebliebenen Hasspostings bleibt - und auch die Aufgabe, diejenigen zu finden, die Gewaltandrohungen wahr machen wollen.

Von Denise Peikert