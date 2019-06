Leipzig

Die Fachkräftesituation in der Alten- und Krankenpflege habe sich dramatisch verschärft, sagt Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Jüngste Zahlen der Bundesarbeitsagentur würden das belegen. In der Altenpflege bestehe bundesweit Fachkräftemangel, und bei Krankenpflegekräften herrsche mit Ausnahme von drei Bundesländern ebenfalls ein Mangel, sagt Bühler. „Nur mit guten Arbeitsbedingungen und einer fairen Bezahlung können Pflegekräfte gehalten, in den Beruf zurückgeholt und neue Beschäftigte gewonnen werden.“

Demo in Leipzig vor Konferenzbeginn

Deshalb gehe man an diesem Mittwoch in Leipzig auf die Straße. Zur Demonstration mit anschließender Kundgebung erwarte man Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen aus ganz Deutschland. Anlass ist die an diesem Mittwoch beginnende zweitägige Konferenz der Gesundheitsminister der Länder, deren Gastgeber Sachsen ist und zu der auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Leipzig erwartet wird.

Nun haben Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) in Berlin die Vereinbarungen der „Konzertierten Aktion Pflege“ vorgestellt, die sie vor knapp einem Jahr gestartet hatten. Mit besseren Gehältern und Mindestlöhnen, mehr Ausbildung und Unterstützung bei der Digitalisierung sollen Pflegekräfte entlastet und mehr Menschen für den Beruf gewonnen werden.

Heil favorisiert flächendeckenden Tarifvertrag

Den Vereinbarungen zufolge will die Bundesregierung noch bis zur Sommerpause die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass künftig bundesweit gleich hohe Mindestgehälter für Pflegefachkräfte bezahlt werden. Das könne entweder durch einen flächendeckenden Tarifvertrag oder über die Pflegemindestlohnkommission erreicht werden, erklärte Arbeitsminister Heil. Heil favorisiert die Tariflösung, die aber von den privaten Anbietern in der Pflege abgelehnt wird. Bisher gibt es nur einen Mindestlohn, der im Osten niedriger ist als im Westen und nicht zwischen Pflegehelfern und Fachkräften unterscheidet.

Um mehr Personal zu gewinnen, sollen die Rückkehr in den Beruf gefördert und unfreiwillige Teilzeit reduziert werden, wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ berichtete. Das Gesundheitsministerium wolle laut Abschlussbericht zur „Konzertierten Aktion Pflege“ eine finanzielle Förderung prüfen. Außerdem soll die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland stärker unterstützt werden.

In Deutschland fehlen nach unterschiedlichen Schätzungen 35 000 bis 80 000 Fach- und Hilfskräfte in Altenheimen, bei ambulanten Pflegediensten und in Krankenhäusern. Der Personalmangel wird ohne Gegenmaßnahmen durch die steigende Zahl pflegebedürftiger alter Menschen künftig noch zunehmen.

Verdi: Pflegekräfte wechseln dahin, wo besser bezahlt wird

Verdi appellierte vor Beginn der Gesundheitsministerkonferenz, alle Versorgungsbereiche wie Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Psychiatrie und Reha-Einrichtungen zusammen in den Blick zu nehmen. „Für eine gute Versorgung müssen die Strukturen ineinandergreifen.“ die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in allen Berufsgruppen eine faire Bezahlung, „egal, ob sie in der Klinik, im Pflegeheim oder im ambulanten Dienst arbeiten“. Zur Forderung gehören ferner gleiche Arbeitsbedingungen, denn das Gesundheitswesen müsse als eine einheitliche Branche betrachtet werden. „Es ist fatal für die Altenpflege, wenn immer mehr Pflegekräfte in andere Bereiche wechseln, weil zum Beispiel in Krankenhäusern die Entgelte um mehrere hundert Euro im Monat höher liegen“, so Bühler. „Dieser Fehlentwicklung kann am besten mit einem einheitlichen und guten Vergütungsniveau begegnet werden.“

Die Demonstration mit anschließender Kundgebung in Leipzig stehen laut Bühler unter dem Motto „Mehr von uns ist besser für alle!“. Erwartet wird, dass neben Spahn auch Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) zu den Beschäftigten sprechen wird. Klepsch hatte erst im Mai ihr Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, wie Sachsen die Situation von Pflegebedürftigen, Angehörigen, Pflegerinnen und Pflegern verbessern will. Das Programm sieht unter anderem vor, die von Pflegebedürftigen getragenen Kosten künftig stärker staatlich zu fördern. Auch Investitionen in der ambulanten und stationären Pflege sollen demnach bezuschusst werden. Zudem sollen ambulante Pflegekräfte und Auszubildende Zuschüsse zum Führerschein bekommen, auch Erleichterungen beim Parken sind geplant.

Von Andreas Dunte