Die Schafskälte will noch nicht ganz loslassen: Nach einem teils herbstlich kühlen Wochenende wird es in dieser Woche erst ganz langsam wieder wärmer. Mit einer Besonderheit: „Der Sommer kommt diesmal nicht durch die Vordertür, sondern er kommt durch die Hintertür. Normal zieht die sommerliche Wärme aus dem Südwesten Europas zu uns, in der zweiten Wochenhälfte kommt die Wärme diesmal aber aus Osteuropa“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net die Lage.

Warme Luft erreicht zuerst Ostdeutschland

In Osteuropa ist es schon seit Tagen sommerlich warm bis heiß. In der zweiten Wochenhälfte erreicht die Wärme dann auch Ostdeutschland – zuerst Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, spätestens ab Freitag dann auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier werden dann zum Ende der Woche 25 Grad und mehr erreicht. Verlierer ist diesmal der Südwesten Deutschlands, erklärt Jung: „Als letztes ziehen die warmen Luftmassen dann auch mal in den Westen und Südwesten. Normal kommt da ja dort zuerst die warme Sommerluft an.“

Die schöne Seite des angekündigten Osteuropa-Hochs: Am Freitag klettern die Temperaturen im Raum Leipzig auf sommerliche Werte knapp um die 25 Grad. Quelle: Wetter.net

Vorsicht: Tropische Luftmassensuppe mit Unwettergefahr!

Allerdings ist dieser Juni-Sommer aus dem Osten mit Vorsicht zu genießen: Die warme Luft trifft nämlich genau über Deutschland auf feuchte Luftmassen und beides zusammen führt dann zu einer schwül-warmen, tropischen Luftmassensuppe. Die hat es in sich“, warnt Wettermann Jung. Konkret sieht das dann so aus: „Da bilden sich ab Donnerstag und Freitag über Deutschland zum Teil heftig Gewitter und die werden sich zum Wochenende weiter verstärken. Sie bringen regional kräftigen Regen und teilweise auch Hagel mit Sturmböen.“ Freitag könnte ein Schwerpunkt Sachsen sein (siehe Wetterkarte).

Da diese Gewitterzellen aufgrund des schwachen Höhenwindes selbst nur sehr langsam ziehen, drohen lokal Sturzfluten. „Da werden Erinnerungen an Braunsbach und Simbach vor vier Jahren wach. Damals sorgten langsame, fast stationäre Gewitter für sintflutartige Überschwemmungen und großen Schaden. Gut möglich, dass sich auch am kommenden Juniwochenende so eine gefährliche Wetterlage zusammenbraut.“

Riesige Unterschiede bei Regenverteilung bleiben

Dennoch wird der Regen wieder nicht jeden treffen. Damit setzt sich die sehr differenzierte Regenlage der letzten Tage fort. Seit dem 1. Juni war es zum Beispiel im Schwarzwald richtig nass. Hier fielen in Baiersbronn schon um die 90 Liter Regen pro Quadratmeter. In Brandenburg kamen dagegen in Frankfurt an der Oder nur 3 Liter Regen vom Himmel. „Das sind schon riesige Unterschiede. Und oft kommt der Regen gerade dort nicht herunter, wo ihn die Landwirtschaft bitter gebrauchen würde“, so Meteorologe Jung.

Heftige Gewitter drohen weiter bis nächste Woche

Beunruhigend ist: Die gefährliche Wetterlage kann uns mehrere Tage erhalten bleiben. „Die schwül-warme, teils heiße Gewitterluft droht sich bis weit in die nächste Woche festzusetzen und kann für eine längere Unwetterphase sorgen. Wir rutschen damit von einer feuchten und kühlen Wetterlage in eine weiter teils feuchte, aber extrem warme bis heiße Gewitterluftmasse. Die zum Teil heftige Unwetterlagen können sich dabei über ganz Deutschland verteilen.“ Die Luft ist sehr instabil und so anfällig für die Bildung von Gewittern.

Meteorologe Jung : Brenzlige Wetterlage bei uns

Dominik Jungs Fazit: „Ab der zweiten Wochenhälfte steht Deutschland wettertechnisch eine sehr brenzlige Wetterlage ins Haus. Diese wird je nach Wettermodell noch leicht anders gewichtet. Das deutsche Wettermodell ICON sieht am Sonntag für den Osten sogar Topwerte bis 35 Grad im Schatten! Das müssen wir aber erst noch abwarten.“

