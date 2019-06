Leipzig

Leipzig muss sich am Mittwoch auf die nächste Gewitterfront gefasst machen. Blitz und Donner werden nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings schon früher als an den beiden zurückliegenden Tagen über die Stadt ziehen. „Wir müssen ab 15 Uhr damit rechnen“, sagte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen gegenüber LVZ.de.

Allerdings erwartet er nicht so starke Regenmengen wie in der vergangenen Nacht. Der Schwerpunkt liege eher in Ostsachen und Brandenburg. Dort seien neben Hagel auch Orkanböen möglich. Am frühen Abend soll sich die Lage wieder beruhigen.

Höchstmenge über Dübener Heide

Am Dienstagabend war ein Gewitterkomplex mit gleich mehreren Zellen über Sachsen gezogen. Die Front habe sich über der Freiberger und Zwickauer Mulde gebildet und sei dann nach Norden gezogen. Besonders starke Niederschläge seien im Osten von Leipzig und in Nordsachsen niedergegangen. „In Brandis haben wir 34 Liter pro Quadratmeter gemessen“, so Oehmichen. Noch stärker war der teils mit Hagel kombinierte Regen in der Dübener Heide. Dort seien punktuell bis zu 63 Liter pro Quadratmeter registriert worden, so der DWD-Experte. Dagegen haben die Meteorologen in Schkeuditz gerade acht Liter gemessen.

Neben der Region Leipzig war besonders das Gebiet um Döbeln vom Unwetter betroffen. Bei Leisnig wurden zahlreiche Straßen überflutet. Auch auf der Autobahn 14 kamen Kraftfahrer zeitweise nicht mehr voran. In Leipzig waren vor allem Brückenunterführungen durch die Wassermassen blockiert.

Durchschnaufen am Donnerstag

Am Donnerstag legt die Hitze eine kurze Ruhepause mit Höchstwerten von 25 Grad ein. Am Wochenende soll das Thermometer dann schon wieder auf über 30 Grad klettern. Dann steige auch die Gewittergefahr wieder an. Anfang kommender Woche bleibt es freundlich mit Höchstwerten um 25 Grad.

Von mro