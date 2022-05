Leipzig

Einen Monat, nachdem die Leipziger Staatsanwaltschaft bekannt gab, den Sänger Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung anklagen zu wollen, ist weiter offen, ob es tatsächlich zum Prozess am Landgericht kommt. Und falls ja: wann? Wie Richterin Katrin Seidel am Donnerstag gegenüber der LVZ erklärte, sei die übliche zweiwöchige Erklärungsfrist der Beteiligten bis zur möglichen Entscheidung aufgrund einer verzögerten Zustellung der Vorwürfe an die Verteidigung noch bis zum 9. Mai verlängert worden.

Bisher hätten sich die Anwälte von Gil Ofarim gegenüber der Behörde nicht dazu geäußert. Juristisch gesehen könnten beispielsweise schon zu diesem Zeitpunkt Anträge gestellt, auch Beweismittel benannt oder Angaben zur beabsichtigten Verteidigung gemacht werden. Es gebe allerdings auch keine Verpflichtung, sich schon jetzt einzulassen, sagte Seidel. „Das passiert auch relativ selten. Die meisten haben das rechtliche Gehör, und nach Ablauf der Erklärungsfrist wird irgendwann über die Eröffnung des Verfahrens entschieden – in welche Richtung auch immer.“

Gil Ofarim selbst hatte mehrfach Stellung zum Vorfall im Leipziger Hotel bezogen und ist bisher durchgehend bei seiner Version geblieben. Auch jetzt gebe es keinen Zweifel daran, dass der Beschuldigte daran festhalte, erklärte der zur Verteidigung gehörende Berliner Anwalt Markus Hennig am Mittwoch im TV-Magazin „ZAPP“ (NDR). Aufgrund des Respekts vor dem Gericht werde sich der 39-Jährige vor Prozessbeginn selbst aber nicht noch einmal öffentlich äußern.

Vier mögliche Entscheidungen des Gerichts

Theoretisch gibt es vier Möglichkeiten, wie das Landgericht mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft umgeht: Deren Anklage, der Sänger habe das Hotel trotz besseren Wissens beschuldigt und sich so unter anderem der Verleumdung schuldig gemacht, wird anstandslos zum Hauptverfahren zugelassen. Das Gericht kann aber auch Änderungen erwirken, etwa durch eine abweichende rechtliche Würdigung des Falls. Wird die Beweislast insgesamt als zu dünn beurteilt, können die Vorwürfe auch abgelehnt werden.

Darüber hinaus gibt es in diesem Fall auch die Möglichkeit, dass sich das Gericht nicht zuständig sieht und die Anklageschrift an das niederrangigere Amtsgericht verweist. Die Staatsanwaltschaft hatte den Weg an die höhere Justizbehörde aufgrund der „breiten öffentlichen Diskussion“ gewählt. Allerdings haben die Beteiligten dadurch später auch weniger Möglichkeiten, in Revision zu gehen.

Termine von vielen Faktoren abhängig – Strafkammern ausgelastet

Wann eine Entscheidung fällt, ist absolut offen. Die nun auf 9. Mai gesetzte Erklärungsfrist sei für die Richterinnen und Richter nicht verbindlich, sagte Seidel. In der Regel werde lediglich bei inhaftierten Angeschuldigten sehr zeitnah über die Zulassung der Vorwürfe entschieden. Dies sei bei Gil Ofarim aber nicht der Fall. Hat die Anklage Bestand, ist mit einer baldigen Prozesseröffnung kaum zu rechnen. „Wie alle anderen ist auch die 6. Kammer, bei der dieses Verfahren anhängig ist, sehr gut beschäftigt. Es gibt auch immer Verfahren, die Vorrang haben müssen“, so Richterin Seidel, die keine Prognose wagen wollte.

Werden die Vorwürfe zur Verhandlung zugelassen, müssen nicht zuletzt konkrete Verhandlungstage mit den Beteiligten abgestimmt werden. „Die Reihenfolge der Beweisaufnahme ist natürlich Sache des Gerichts. Man muss aber auch die Termine abstimmen, Anwälte und Angeschuldigte sind möglicherweise beschäftigt, haben auch mal Urlaub“, so Seidel. Zudem könnten Richterinnen und Richter nicht jede Woche vier, fünf Tage am Stück Verhandlungen führen. Diese machten in der umfangreichen Arbeit von Gerichten insgesamt nur einen Bruchteil aus.

Von Matthias Puppe