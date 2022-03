Gil Ofarim: Sänger wegen Verleumdung angeklagt

Leipzig

Die Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt gegen den Sänger Gil Ofarim Anklage wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der 39-Jährige hatte im Oktober in einem im Internet veröffentlichten Video behauptet, im Leipziger Hotel Westin antisemitisch beleidigt worden zu sei. Das Video wurde weltweit mit Bestürzung und großer Anteilnahme aufgenommen.

Laut Ermittlungen der Anklagebehörde gebe es für die Anschuldigungen de Sängers aber keinen hinreichenden Tatverdacht. Das im Oktober aufgenommene Verfahren gegen den konkret beschuldigten Mitarbeiter des Hotels sei inzwischen auch eingestellt worden, hieß es weiter.

Vorwurf Beleidigung wegen Davidstern

Gil Ofarim hatte in einem am Abend des 4. Oktober vor dem Leipziger Hotel aufgenommenen und am Folgetag auf Instagram veröffentlichen Video erklärt, ein Gast sowie der verantwortliche Mitarbeiter am Check-In (Herr W.) hätten ihn aufgrund seiner Kette mit dem Symbol des jüdischen Davidsterns beleidigt. Der Mitarbeiter habe ihm dann auch verwehrt, mit der Kette im Hotel übernachten zu können.

Die Leipziger Staatsanwaltschaft nahm in der Folge umfangreiche Ermittlungen auf, im Zuge dessen zahlreiche Zeugen vernommen und ein digitalforensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der sichergestellten Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras im Hotelbereich beauftragt wurden.

„Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau der hieraus gewonnenen Erkenntnisse das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet. Die Staatsanwaltschaft konnte im Ergebnis der Ermittlungen keine Feststellungen treffen, welche die Schilderung des Gil Ofarim zum Geschehensablauf bestätigen. Da somit kein hinreichender Tatverdacht für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des beschuldigten Hotelmitarbeiters besteht, ist das Ermittlungsverfahren gegen diesen durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden“, so die Erklärungen der Ermittlungsbehörde.

Staatsanwaltschaft: Video trotz Wissen um Unwahrheit

Stattdessen sieht die Staatsanwaltschaft nun einen hinreichenden Tatverdacht bei Gil Ofarim. Er habe „mit dem Wissen um die Unwahrheit seiner Aussagen und in Kenntnis der sich daraus für den betroffenen Hotelmitarbeiter ergebenden ehrverletzenden und in der öffentlichen Meinung herabwürdigenden Folgen und der diesen Aussagen folgenden polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den betroffenen Hotelmitarbeiter“ das Video aufgenommen und veröffentlicht. Ursprünglich habe Ofarim auch einen Livestream direkt vom Hotel aus geplant, der aber aufgrund des zwischenzeitlichen Ausfalls der Internetplattform an diesem Abend nicht gesendet werden konnte.

Dieses Vorgehen begründet aus Sicht der Leipziger Anklagebehörde den Tatvorwurf der Verleumdung und der falschen Verdächtigung. Bereits am 5. Oktober habe der beschuldigte Mitarbeiter deshalb auch Strafanzeige gestellt, heißt es weiter.

Darüber hinaus legt die Staatsanwaltschaft Gil Ofarim auch zur Last, im Rahmen der polizeilichen Vernehmung am 12. Oktober seine Behauptungen zum angeblichen Geschehensablauf „in Kenntnis ihrer Unwahrheit nicht nur wiederholt und nunmehr ausdrücklich angezeigt“, sondern auch den Hotelmitarbeiter wegen dessen Strafanzeige ebenfalls wegen falscher Verdächtigung angezeigt „und sich damit selbst einer falschen Verdächtigung strafbar gemacht zu haben“, so die Leipziger Behörde weiter.

Aufgrund der großen überregionalen Wahrnehmung des Falls habe die Staatsanwaltschaft ihre Anklage nicht am Amtsgericht, sondern am Landgericht Leipzig erhoben. Nähere Einzelheiten zum aus ihrer Sicht vermuteten Ablauf der Geschehnisse am Abend des 4. Oktober will die behörde erst bei der Hauptverhandlung machen.

