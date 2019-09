Gipfelstürmer aus Halle bezwingt Himalaya-Riesen Manaslu

Kathmandu

Der Hallenser Thomas „Tom“ Kreißig (50) und sein langjähriger nepalesischer Bergführer Binaya Dhakal (39) haben Ende vergangener Woche den 8163 Meter hohen Himalaya-Riesen Manaslu bestiegen. Sie waren mit die ersten in dieser Saison – und vielleicht auch vorerst die letzten, denn für die folgenden Tage sind deutlich schlechtere Bedingungen, teils Unwetter angesagt. Sie erreichten den Gipfel des malerisch im Distrikt Gorkha gelegenen Schnee- und Eisgiganten mit seiner markanten Doppelspitze am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr.

Der bergerfahrene Tom Kreißig ist zudem der wohl erste Hallenser seit gut 20 Jahren, dem die erfolgreiche Besteigung eines Achttausenders gelang. Im Mai 1999 war dies dem Saalestädter Volker Tiller vergönnt, als er im Rahmen einer größeren Expedition des Vereins Sächsische Himalaya Gesellschaft e. V. unter anderem zusammen mit Götz Wiegand, Jörg Stingl und Markus Walter ebenfalls auf dem höchsten Punkt des Manaslu stand. Zehn Jahre später scheiterte der Radebeuler Johannes Frankeknapp an dem Berg: Er kam bis auf 7100 Meter. Dann zwangen ihn riesige Schneehöhe zur Umkehr.

Zur Galerie

„Ich bin unglaublich glücklich und ebenso geschafft“, sagte Tom der LVZ. Er sei sich keinesfalls sicher gewesen, dass er solch eine Herausforderung gleich beim ersten Mal schafft. „Vor allem das lange Warten auf die Sicherung einer schwierigen Passage bei Camp 4 in 7400 Metern Höhe hat ganz schön Nerven gekostet“, so der Inhaber eines Bergsport-Ladens.

Bergführer Binaya träumte schon als Kind vom Manaslu

Begonnen hatte das Projekt mit einem Traum. Mit dem Traum des kleinen Nepalesen Binaya. Zehn Jahre musste er sechs Tage in der Woche anderthalb Stunden zur Schule in Dadhing laufen – und zweieinhalb Stunden zurück nach Hause. Bei schönem Wetter stets mit dem Blick auf den weitestgehend freistehenden Manaslu.

„Da möchte ich einmal oben stehen“, erzählte er schon vor über einer Dekade deutschen Freunden. Bereits vor zwei Jahren begannen Tom und Binaya, erste Details der gemeinsamen Tour zu besprechen. Fast folgerichtig wurde die Expedition unter das Motto „My Dream Manaslu“ gestellt. Und der Traum erfüllte sich nun nach wochenlangen Entbehrungen.

Auflockerung im 4800 Meter hohen Basislager gab es durch Besuche von Toms Ehefrau Barbara, die Tage später von Pokhara am Phewa-See aus ihrem Tom mächtig die Daumen drückte, und einer kleinen halleschen Abordnung. Insgesamt bevölkerten fast 400 (!) Bergsteiger plus mehr als doppelt so viele einheimische Kräfte das auf mehreren Ebenen gelegene Basislager – eine kleine Stadt auf Zeit. Hier fehlte es den Bergsteigern fast an nichts, erst oberhalb in den vier Camps musste beispielsweise selbst gekocht werden. Tom und Barbara feiern den sensationellen Gipfelerfolg derzeit auf einem Kurzurlaub in Thailand.

Von Martin Pelzl