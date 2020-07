Gisa wächst weiter: Hallenser gewinnen Millionen-Auftrag bei Gasriesen VNG

Leipzig

Aus Sicht von Michael Krüger könnte der geplante Radschnellweg zwischen Halle und Leipzig besser heute als morgen kommen. Der von ihm geführte IT-Spezialist Gisa mit Sitz in der Saalestadt baut sein Engagement in der Messestadt weiter aus. „Schon heute pendeln viele unserer Mitarbeiter über die Landesgrenze. Gibt es einen Schnellweg, würden sie sicher noch öfter das Fahrrad nutzen“, sagt der Gisa-Chef, der selbst gerne mit dem Rad unterwegs ist und im Unternehmen das Fahrradleasing eingeführt hat.

Gisa half Unternehmen beim Ausbau von Home Office

Leipzig sei von den fünf Standorten des Dienstleisters neben Halle mit Abstand der größte. 119 der insgesamt 828 Mitarbeiter sind in Leipzig beschäftigt. Gerade konnte sich die Gisa einen europaweit ausgeschriebenen Großauftrag sichern. Die VNG Handel & Vertrieb GmbH erteilte den Zuschlag für die Betreuung und den Betrieb ihrer Office-IT. Damit wird das Unternehmen aus Halle für einen Zeitraum von fünf Jahren für sämtliche informationstechnischen Systeme des international agierenden Gasdienstleisters zuständig sein. Krüger spricht von einem „großartigen Vertrauensbeweis“. Seit 2011 sei man Dienstleister bei VNG.

Die Leipziger sind offenbar nicht unzufrieden mit der Gisa. Als die Corona-Krise vor einigen Monaten nach schnellen Lösungen verlangte, ermöglichte Krügers Mannschaft, dass ein Großteil der VNG-Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten konnte. Auch anderen Unternehmen half man mit Computern und Software. Zeitweilig, so Marketingchefin Jeannine Kallert, hätten bis zu 5000 Menschen dank der Gisa-Netze im Home Office arbeiten können.

Mitarbeiter schätzen flexible Arbeitszeitmodelle

Als wegen steigender Infektionsgefahr die ersten Schulen und Kindergärten schließen mussten, schickte auch die Gisa Mitarbeiter nach Hause. „Bis zu 90 Prozent waren im Home Office“, so Krüger. Die Leistungsbereitschaft habe darunter nicht gelitten, weshalb er weiterhin flexiblen Arbeitszeitmodellen offen gegenüberstehe. Neben angemessenen Gehältern sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ohnehin das stärkste Argument bei der Gewinnung neuer Kräfte. Aktuell liege der Frauenanteil bei 30 Prozent. Das und die geringe Fluktuation von Mitarbeitern spreche für sich, so der 56-jährige Firmenchef.

Gemeinsam mit den beiden Töchtern – der Quantic Digital in Leipzig und der ICS adminservice in Leuna – steuert das Unternehmen auf die 1000-Mitarbeiter-Marke zu. Im Vorjahr erwirtschaftete man einen Umsatz von 113,8 Millionen Euro – ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Jahr davor. Der Gewinn blieb mit fünf Millionen Euro relativ konstant.

Jeden erwirtschafteten Euro investiere man ins Wachstum. So entstand im Vorjahr ein zweites Rechenzentrum, das sich durch hohe Sicherheit und Energieeffizienz auszeichne. Die Eigner würden diesen Wachstumskurs nicht nur mittragen, sondern ausdrücklich wünschen, so Krüger. Mehrheitseigner ist mit 51 Prozent die zum japanischen Kommunikationsgiganten NTT gehörende Bielefelder Itelligence AG, die Anteile vom ostdeutschen Energieversorger EnviaM und seiner Tochter Mitgas übernommen hat. EnviaM bleibt mit 23,9 Prozent beteiligt, die restlichen Anteile hält die Kommunalwirtschaft in Sachsen-Anhalt.

Obwohl noch immer ein Drittel aller Erlöse auf den ehemaligen Mehrheitsaktionär EnviaM entfallen, baut die Gisa ihre Geschäfte mit weiteren Energieversorgern, mittelständischen Firmen und der öffentlichen Verwaltung kontinuierlich aus.

Viel verspricht sich Krüger von der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen. „Stolz wie Bolle“ sei er, sagt der gebürtige Hallenser, auf seine Mitarbeiter, die eine Ausschreibung in Bayern gewinnen konnten. So führt die Gisa an den fünf Hochschulen für angewandte Wissenschaften in München, Augsburg, Coburg, Ingolstadt und Landshut ein übergreifendes Finanzmanagementsystem ein. „Damit sorgen wir an den Einrichtungen für mehr Transparenz bei den Kosten und helfen bei Einsparungen“, erklärt Sprecherin Kallert. Mit dieser Referenz, so die Hoffnung, lasse sich vielleicht auch anderswo punkten.

