Gläserne Leichenkutsche – Dietmar Dietze will alte Trauertradition wiederbeleben

Er habe schon acht Bestellungen von Interessenten vorliegen. Doch alle erfreuten sich noch immer des Lebens. Und so muss Dietmar Dietze mit seinem Leichenwagen weiter auf den ersten Einsatz warten. Seine Pferde Burschi und Uli scharrten bereits mit den Hufen. Dass sie früher oder später zum Zuge kommen würden, stehe für ihn außer Frage. „Die Vorstellung reizt mich: Ein Mensch stirbt, und das ganze Dorf nimmt Abschied, indem es hinter dem Wagen her läuft. Ich kenne das noch aus Erzählungen und alten Filmen.“

Der junge Mann ganz in Schwarz und mit Zylinder scheint tatsächlich aus der Zeit gefallen. Wenn er seinen Wagen in Voigtshain zur Probe fahren lässt, sieht das aus wie im Märchen. Dabei hat er sich neuester Kommunikationswege bedient, um den Nobel-Hobel ins Wurzener Land zu holen: „Im Internet bin ich auf die Leichenkutsche in Polen aufmerksam geworden. Ich zahlte an, und so bekam ich das Schmuckstück geliefert. Ich selbst durfte ja nicht rüber. In Coronazeiten hatte dafür nur eine Spedition die Erlaubnis.“

Leichenwagen wieder zurück in deutschen Landen

Auf 70 Jahre wird das Exemplar geschätzt. Es besteht aus Holz, das mit schwarzem Lack überzogen ist. Dank großer Glasfenster ist der Sarg von allen Seiten einsehbar. Prächtig die Gravuren, Gardinen und blitzenden Wagenräder. Im Scheinwerfer flackert eine Kerze. „Der Wagen stammt aus Deutschland. Als die Tradition der Trauerzüge hierzulande aus der Mode kam, geriet das Stück nach Polen. Nun ist es wieder zu Hause angelangt“, freut sich der 38-Jährige, der den Oldtimer wieder fit machte.

Dietze selbst ist waschechter Leipziger. Dort ist er geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Als Städter würde er sich dennoch nicht bezeichnen. „Ich könnte nie in der City leben“, sagt der Voigtshainer, der schon als Kind in den Hohburger Bergen stromerte. Seine Uroma stammte aus Dornreichenbach, sein Onkel aus Wurzen. In jungen Jahren angelte er bereits bei Fischer Gröger in Müglenz. In Abtnaundorf lernte er das Reiten. Folgerichtig ging er in Doberschütz in die Holzfällerlehre.

Entweder Stütze oder Selbstständigkeit

Weil es zu der Zeit keine Jobs gab, musste er in den Westen abwandern. Bei Düsseldorf übernahm er Waldarbeiten mit Pferd und studierte Forstwirtschaft in Lohr am Main. Wieder zurück in Sachsen stand er vor der Wahl: Entweder Stütze oder Selbstständigkeit. „Ich dachte, Hartz IV rennt nicht weg, gründest lieber erstmal einen Holzfällerbetrieb. Das war 2006 und – völlig verrückt – zu der Zeit wohnte Dietze noch in Wurzen zur Miete, ohne Land, ohne Pferd.

Doch es ging bergauf: Dietze übernahm eine verlassene Neubauernstelle, sicherte sich eine Scheune und seine beiden Pferde. „Die Bauern unterstützten mich damals wie heute. Dafür bin ich dankbar. So darf ich in Voigtshain die Weiden nutzen, was für Burschi und Uli wichtig ist.“ Das Rheinisch-Deutsche Kaltblut gilt als ein kräftiges, breit gebautes Zug- und Arbeitspferd. Es ist vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen.

Stammgast beim Eibauer Bierumzug

Die schweren Pferde braucht Dietze, um totes Holz aus den Wäldern zu befördern. In dicht bebauten Ortschaften klettert er aber auch auf Bäume, um zunächst die Krone und nachfolgend alles andere abzusägen. Weil seine Vierbeiner auch als Brauereipferde gelten, ist er mit ihnen bei Volksfesten vertreten. „Einmal im Jahr gibt es in Eibau den legendären Bierumzug. Dort ziehen Burschi und Uli den Wagen von Feldschlösschen.“ Als Inhaber mehrerer Kutschen will er künftig Kremser- und Schlittenfahrten anbieten. Und, ganz neu, seine Dienste mit dem Leichenwagen.

Die Wurzener Bestatterin Nadine Maul findet die Idee großartig. Allerdings drückt sie auf die Euphoriebremse: „Viele Rituale, gerade im Bestattungswesen, sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wer weiß schon noch, dass früher die Nachbarn der Verstorbenen verantwortlich für den Aushub des Grabes waren?“ Weil es sicher nicht ganz billig werde, so eine Pferdekutsche zu mieten, sei sie vor dem Hintergrund der Sparsamkeit der Leute eher skeptisch, was den Zuspruch anlangt: „Aber ich wünsche dem jungen Mann viel Erfolg.“

Norbert Krüger : Initiative ist außergewöhnlich

Auch Norbert Krüger vom Friedhof Wurzen meldet leise Zweifel an: „Ich selbst habe so einen von Pferden gezogenen gläsernen Leichenwagen noch nie in Aktion gesehen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, wie das in der heutigen Praxis funktionieren könnte.“ Aber man solle nie nie sagen. Im Einzelfall müsse man sehen, was umsetzbar sei, so Krüger. Auf jeden Fall finde er die Initiative des Voigtshainers außergewöhnlich.

Albert Peter Bräuer (74), langjähriger Kantor in Colditz-Lastau, hat die prunkvollen Pferdewagen als Kind noch fahren sehen: „Bis Mitte der Fünfzigerjahre waren sie in Colditz und den umliegenden Dörfern in Gebrauch.“ Zu der Zeit seien die Toten noch zu Hause aufgebahrt worden. Mit einem von Pferden gezogenen Leichenwagen habe man sie anschließend zum Friedhof gebracht: „Es gab keine Familie, die nicht wenigstens einen Vertreter in den Trauerzug entsandte.“

Trauerzüge legten einst weite Strecken zurück

Mitunter legte der Trauerzug bis zu sechs Kilometer zurück: „So liefen die Trauernden von Sermuth bis Schönbach und von Erlln durch den Thümmlitzwald, über Maaschwitz und Podelwitz bis nach Collmen.“ An dem Leichenwagen befanden sich zu allen vier Seiten gedrechselte Säulen, an denen Kränze befestigt worden seien. So ein Trauerzug soll immer „Vorfahrt“ gehabt haben: „Wenn ein Automobil aus der Nebenstraße kam, hupte der Lenker nicht, sondern stieg aus und zog ehrfürchtig den Hut“, so Bräuer.

Johannes Müller war Colditzer Bürgermeister von Februar 1873 bis Dezember 1907. Am 9. Dezember 1907 wurde das Stadtoberhaupt und seine zwei Tage später verstorbene Ehefrau Marie mit einem großen Trauerzug durch die Stadt zu Grabe getragen. Quelle: Motitz Lange

Geschichtsträchtiger Trauerzug „Ich wüsste nicht, jemals so viele Menschen vereint gesehen zu haben. Der Gottesacker konnte sie nicht fassen, so dicht gedrängt standen sie in allen Straßen und Gassen vom Albertplatz bis zum Sophienplatz. Gott weiß, wie viele Tränen geflossen sind.“ Das schrieb 1907 ein Augenzeuge des Trauerzuges für den wahrscheinlich verdienstvollsten Bürgermeister von Colditz: Am 9. Dezember wurde Johannes Müller beerdigt – zusammen mit seiner Frau Marie, die ihm nur 48 Stunden später im Tod nachfolgte. Das war auch der Grund, weshalb die Pferde gleich zwei Leichenwagen gezogen hatten – ein seltenes Schauspiel.

Seine Pferde zeichneten sich durch besondere Unerschrockenheit aus, sagt Dietmar Dietze: „Ich war bereits als Heiliger St. Martin durch Leipzig geritten. Vor mir die Polizei mit Blaulicht, hinter mir 250 Kinder mit Lampions.“ Seine Pferde seien durch nichts aus der Ruhe zu bringen, weder von ratternden Straßenbahnen noch knallenden Konfetti-Kanonen. Daher sind sie auch die Lieblinge von Hufschmied Sebastian Dobras, der alle acht bis zehn Wochen zur Pediküre nach Voigtshain kommt: „Sie halten ganz ruhig.“

Unternehmer: Bin rundum glücklicher Mensch

Dietze ist verheiratet und hat ein Kind. Er bezeichnet sich als rundum glücklichen Menschen: „Mit 38 habe ich bereits alle meine Ziele erreicht.“ Und trotzdem geht es weiter aufwärts. Der Baumsteiger hat in seiner Scheune eine eigene Kletterwand. Sprach’s und reicht dem Reporter die Seile: „Ich klettere jetzt hier hoch, und Sie sichern mich. Okay?“ Ehe der Schreiberling eine Antwort geben kann, ist der Verrückte auch schon in schwindelerregender Höhe.

Kontakt Wer Interesse an den Diensten von Dietmar Dietze hat, kann sich unter der Telefonnummer 0174/7758988 bei ihm melden. Gebucht werden können Fällarbeiten, Kremserfahrten sowie der Einsatz des besonderen Leichenwagens. Dietze wohnt im Dorf Voigtshain, Gemeinde Lossatal, unweit von Wurzen.

Von Haig Latchinian