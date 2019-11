Leipzig

Meckern war gestern – in Sachen Zufriedenheit geht es bergauf. Laut Glücksatlas 2019 sind die Sachsen zufriedener als noch vor einem Jahr. Dennoch erreichte der Freistaat in dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Report nur Platz 15 von 19. Auf einer Skala von 0 bis 10 liegt Sachsen mit 6,98 nahe am deutschen Durchschnitt von 7,14. Die Ergebnisse für Sachsen im Detail.

Wie läuft es für die Sachsen?

Die Gesamtzufriedenheit steigt. Erstmals seit 2011 nähere sich der Wert der 7-Punkte-Marke – dazu fehlen nur 0,02 Punkte. Im Vergleich zu 2018 kletterte der Freistaat zwei Plätze. In Punkten ist das ein Plus von 0,07.

Wo liegen die Sachsen vorn?

Der Anteil der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen ist mit knapp 18 Prozent etwas geringer als im Bundesschnitt.

Für Wohnen müssen die Sachsen weniger tief in die Tasche greifen: Der Anteil der Kaltmietenan den Monatseinkünften liegt mit 15,8 Prozent unter dem Bundesschnitt von 17,6 Prozent. Insgesamt sind die Sachsen im Bereich Wohnung und Freizeit zufrieden. 7,4 von 10 Punkten verzeichnet der Freistaat laut Glücksatlas in dieser Kategorie.

Die Armutsgefährdungist der Rechnung nach geringer als insgesamt in Deutschland. Demnach verdient knapp ein Achtel der Sachsen weniger als der regionale Median, deutschlandweit liegt dieser Wert bei 15 Prozent.

Der Glücksatlas 2019 steht während einer Pressekonferenz auf dem Boden im Haus der Bundespressekonferenz. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Wo hakt es?

„Sachsen ist in allen Bereichszufriedenheiten unterdurchschnittlich“, heißt es im Bericht. Besonders schlecht: das Einkommen. Der Freistaat belege mit einem verfügbaren Einkommenvon durchschnittlich 19.920 Euro deutschlandweit den viertletzten Rang.

Nicht nur die Arbeitslosenquote ist mit 6,2 Prozent höher als im Rest von Deutschland. Auch die Zahl der Leiharbeiter ist mit fast 33 pro 1000 Erwerbstätige überdurchschnittlich hoch.

Wer umgibt die Sachsen?

Brandenburg bildet das Schlusslicht, auf Platz 18 landet Mecklenburg-Vorpommern. Einen Platz vor Sachsen erreicht Thüringen, direkt dahinter liegt Berlin. Am zufriedensten sind die Deutschen übrigens in Schleswig-Holstein, gefolgt von Hessen und Hamburg.

Der Glücksatlas 2019 In ganz Deutschland sei seit zehn Jahren eine deutlich steigende Lebenszufriedenheit zu beobachten, sagte Bernd Raffelhüschen. Der Professor für Finanzwirtschaft von der Uni Freiburg erstellte den Bericht im Auftrag der Deutschen Post. Für die neunte Ausgabe des Reports wurden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und aktuelle eigene Erhebungen mit insgesamt mehreren Tausend Befragten ausgewertet. „Zum Spitzenwert in der Zufriedenheit tragen die anhaltend gute Beschäftigungslage und die positive Entwicklung der Haushaltseinkommen bei sowie eine solide Robustheit der Bevölkerung gegenüber medialen Schlechtwettermeldungen“, so Raffelhüschen.

Von Josephine Heinze (mit dpa)