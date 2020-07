Görlitz

Ein Autofahrer ist in Görlitz tödlich verunglückt. Der 39-Jährige habe am späten Sonntagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, sagte ein Behördensprecher am Montag. Auf einer Kreuzung habe er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei frontal gegen eine Hauswand geprallt.

Der Mann erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND/dpa