Görlitz

Der erste Zwischenstand erscheint am Sonntag um 18.13 Uhr auf der Leinwand - und ein Raunen geht durch den Saal: Bei der Görlitzer OBM-Stichwahl liegt der AfD-Kandidat Sebastian Wippel (36) mit 51 zu 49 Prozent hauchdünn vor Octavian Ursu (51) von der CDU. Nach und nach treffen die nächsten Auszählungen im Technischen Rathaus der Stadt ein, kommen immer mehr Menschen, um das Kopf-an-Kopf-Rennen live zu verfolgen. Die Führung wechselt fast im Minutentakt. Mal ist Wippel an erster Stelle, dann Ursu. Die gut hundert Beobachter dieses Duells halten den Atem an, werden immer ruhiger.

Um 19.19 Uhr steht nach der Auszählung aller 75 Wahlbezirke fest: Der CDU-Kandidat hat mit 55,2 zu 44,8 Prozent gewonnen. Jubel brandet auf, Octavian Ursu reißt beide Arme nach oben, im nächsten Moment herzt er seine Ehefrau Désirée, stürzt ohne ein Wort aus dem Saal. Durchatmen.

Der Wahlabend war spannend – am Ende siegte der CDU-Kandidat aber deutlich Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

„Glück gehabt“, raunt eine Frau ihrem Begleiter zu. Ein anderer, der als Wahlhelfer gearbeitet hat, stöhnt: „Ich hätte nicht geglaubt, dass es noch gut ausgeht.“ Der Erste, der offiziell seine Sprache wiederfindet, ist der noch amtierende Oberbürgermeister Siegfried Deinege (64, parteilos), der nach sieben Jahren nicht wieder angetreten war. „Ich bin zufrieden, auch wenn ich mir eine noch höhere Wahlbeteiligung als die 56 Prozent gewünscht hätte“, sagt Deinege. Den Wahlausgang selbst wertet er als „Signal an Land und Bund, dass man sich mehr kümmern muss - die Leute wollen gehört werden“.

Aufruf von Prominenten

Im ersten Wahlgang am 26. Mai hatte Wippel die Konkurrenz noch recht deutlich mit 36,4 Prozent geschlagen. Ursu, aktuell noch Landtagsabgeordneter wie auch sein Mitbewerber, war auf 30,3 Prozent gekommen. Die Grünen-Politikerin Franziska Schubert (27,9 Prozent) und die Linke-Kandidatin Jana Lübeck (5,5) hatten danach ihren Verzicht erklärt – und zur Wahl des CDU-Mannes aufgerufen, auch wenn sie dafür „über ihren Schatten springen“ mussten.

Eine Woche vor der Abstimmung hatten internationale Schauspieler und Autoren, Oscar-Preisträger und Regisseure die Einwohner aufgerufen, „weise“ - also nicht die AfD - zu wählen. Auf die Ursu-Plakate in den Straßen wurde nach der ersten Runde der Aufruf „Vernünftig wählen!“ geklebt. Die Stadt stand damit vor einer wegweisenden Entscheidung. Tatsächlich scheint die 57.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Polen gespalten: Denn das Ergebnis kommt beim genaueren Betrachten einem Patt gleich, auch wenn Ursu knapp das Rennen gemacht hat.

Wippel machte offene Grenzen zum Wahlkampfthema

Während die einen an diesem Sonntagabend auf dem Untermarkt im Schatten des Rathauses erleichtert anstoßen, versammeln sich im Restaurant „ Zeltgarten“ die Enttäuschten - jene, die auf Wippel gesetzt hatten und ihn zum ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands machen wollten. „Es war keine Wahl für Octavian Ursu, sondern gegen mich als Kandidat der AfD. Dafür musste die CDU sogar mit Linksextremisten gemeinsame Sache machen“, gibt Wippel zu Protokoll.

Im Wahlkampf hatte der Polizist, der auch Innenexperte seiner Landtagsfraktion ist, vor allem auf das Thema Sicherheit gesetzt, stets die offenen Grenzen kritisiert. Als Leitlinien seiner Politik nennt Wippel: „Richtig ist, was für Deutschland gut ist. Richtig ist, was für das deutsche Volk gut ist.“ Das hat bei vielen gefruchtet.

Deshalb will sich Ursu über seinen knappen Erfolg auch nicht überbordend freuen. Eine halbe Stunde, nachdem der künftige OBM aus dem Wahlsaal gestürmt und die Anspannung abgefallen ist, sagt er: „Ich bin natürlich sehr froh - aber im zweiten Schritt muss ich jetzt diejenigen, die mich nicht gewählt haben, davon überzeugen, dass ich der Richtige bin.“ Ursu spricht von einer Richtungswahl, „ob unsere Stadt offen bleibt oder sich abgrenzt“. Ende Juli will er formal die Amtsgeschäfte übernehmen, sein Landtagsbüro auflösen - „und dann richtig loslegen“.

Signal für Landtagswahl ?

Ursu weiß, dass ihm - und seiner CDU - die Zeit davonzulaufen droht: Am 1. September 2019 wird ein neuer Landtag in Sachsen gewählt. Dabei wird abermals ein Fokus auf Görlitz gerichtet sein: Hier tritt Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) an, um seinen Heimatwahlkreis direkt zu gewinnen. Vor knapp zwei Jahren hatte er bei der Bundestagswahl sein Mandat an den AfD-Kandidat Tino Chrupalla verloren.

Aktuelle Prognosen für die Landtagswahl und das Ergebnis der jüngsten Europawahl sehen den Wahlkreis abermals blau gefärbt, in AfD-Hand. Kein Wunder, dass Kretschmer zu den ersten Gratulanten am Sonntagabend gehört: Ursu telefoniert gelöst mit Kretschmer - in einer Art, dass man eine Vorstellung von der Erleichterung erhält. Der unterlegene Wippel kommt kurz nach 21 Uhr auf den Görlitzer Untermarkt und gratuliert dem Sieger.

Erneutes Aufeinandertreffen mit Franziska Schubert

Der AfD-Mann schaut seinerseits trotz der unerwarteten Niederlage optimistisch auf den 1. September: „Ich habe ein hervorragendes Ergebnis erreicht, wofür ich mich bedanke. Mit Blick auf die Landtagswahl können wir Schwung mitnehmen.“ Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird er wieder antreten, seine Nominierung am kommenden Sonnabend scheint eine Formsache zu sein.

Dann dürfte es im Wahlkreis auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit Franziska Schubert geben: Die Landtagsabgeordnete der Grünen kandidiert nach ihrem Rückzug für die sonntägliche Stichwahl ebenfalls wieder. Damit war die OBM-Entscheidung zwar ein wichtiges Zeichen, das auch deutschlandweit ausstrahlt und selbst der ARD-„Tagesschau“ eine Meldung wert ist - aber längst nicht der letzte Akt.

Von Andreas Debski