Zschernitz/Leipzig

In Zschernitz ist ein besonderes Haustier eingezogen: Ramon Roselly hat die Goldene Henne in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ ins Dorf geholt. Der größte Publikumspreis Deutschlands wurde am Wochenende vergeben.

Ramon Roselly mit seiner Goldenen Henne. Quelle: dpa-Zentralbild

Laudator Florian Silbereisen erinnerte daran, dass Sieger der RTL-Casting-Show „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS) in den vergangenen Jahren oft schnell in Vergessenheit gerieten. Das sei bei Ramon Roselly, der Anfang des Jahres seine ersten Fernsehauftritte hatte, ganz anders gewesen.

Großes Lob für Roselly

Der 26-Jährige ist unter anderem mittlerweile Stammgast im SchlagerXirkus, den Silbereisen moderiert. Aus gutem Grund: „Weil dieser Mann eine einmalige Stimme hat“. Die ließ Roselly mit seinem Song „Unendlich“ hören. Eine Rede hatte er nicht vorbereitet, aber das strahlende Dankeschön für alle seine Förderer hat er einfach jederzeit parat.

Von Heike Liesaus