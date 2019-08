Leipzig

Goldener Oktober oder doch nur nasskaltes Nieselwetter? Der erste Herbsttrend ist da: Und der verspricht eher einen sonnigen Indian Summer! „Nach dem bislang vorliegenden Langzeitwettertrend könnte der Herbst sehr sonnig, warm – aber leider auch sehr trocken ausfallen“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Trend: Im November zwei Grad wärmer als normal

Nach den Berechnungen des amerikanischen Wetterdienstes NOAA zeigt der Temperaturtrend in Deutschland klar nach oben. „Der September und Oktober könnten bei uns etwa ein Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt ausfallen. Und im November wird es laut Trendberechnung noch milder – hier zeigt die Abweichung sogar deutlich um zwei Grad nach oben“, so Jung.

Dürre-Problem verschärft sich

Kehrseite des schönen Altweibersommers im Herbst: Die Niederschläge fallen laut Trend auch in den nächsten Monaten eher spärlich aus. Die großen Sorgen vieler Bauern und Waldbesitzer dürften demnach nicht kleiner werden: Das europäische Wettermodell berechnet für den September eine ausgeprägte Trockenheit. „Ein Ende der langanhaltenden Dürre ist danach weiterhin nicht in Sicht. Im Gegenteil: Das Problem droht sich zu verschärfen“, so der Wetter.net-Experte. Ganz im Unterschied zu weiten Teilen Skandinaviens und Russland: Hier sind im beginnenden Herbst eher überdurchschnittliche Regenmengen vorausberechnet.

Doch wie sicher ist die Herbstwetter-Prognose wirklich? „Natürlich kann niemand taggenau vorhersagen, wie es im September, Oktober oder November wird“, bremst Dominik Jung allzu hohe Erwartungen. Aber ein erster Trend sei aus den Modellrechnungen tatsächlich schon absehbar.

Hochsommer kehrt zurück – neue Hitzewelle ?

Genauer lassen sich dagegen die nächsten Tage voraussagen: Und da kehrt mit ziemlicher Sicherheit der Hochsommer auch nach Mitteldeutschland zurück. „Besonders schön wird das letzte Augustwochenende. Das bringt im ganzen Land viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Stellenweise sind im Südwesten sogar bis zu 34 Grad im Schatten möglich“, so Meteorologe Jung. Allerdings gibt er auch Entwarnung: Eine dritte Hitzewelle mit Temperaturen bis oder über 40 Grad wie Ende Juli ist nicht mehr zu erwarten.

In Leipzig Mallorca-Urlaubswetter bei 30 Grad

Trotzdem: Der Sommer will es noch mal wissen. Im Raum Leipzig geht es ab Donnerstag richtig los: Bei viel Sonnenschein sind 29 Grad drin, von Freitag bis Montag zeigt das Thermometer dann sogar Werte über knapp 30 Grad. Zum Wochenbeginn sind dann allerdings auch abends Gewitter möglich. „Das gibt für Leipzig vier, vielleicht sogar fünf Hitzetage am Stück. Auch wenn die Ferien vorbei sind: Das ist noch einmal Mallorca-Urlaubswetter in Sachsen“, so Dominik Jung. Zu verdanken haben wir das einem Ableger des Azorenhochs mit dem Namen Corina. Das Hoch bringt schönes Sommerwetter. Ob es auch in der letzten Augustwoche bei uns bleibt, ist aber noch unsicher.

