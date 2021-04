Dresden

„Hey Tim Cook, haben sie jemals von ,Silicon Saxony’ gehört? Wir haben viel Platz für Ideen und Innovationen“, frotzelte Anfang März Martin Dulig (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es klang fast größenwahnsinnig. Sachsens Wirtschaftsminister bietet dem Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt an, in Zukunft in der Region zu produzieren. Zwar ist klar, dass Apple in naher Zukunft kein Werk in Sachsen errichten wird. Aber der forsche Aufruf von Dulig steht für das neue sächsische Selbstbewusstsein, das sich am Halbleiterstandort Dresden entwickelt hat.

In den vergangenen Monaten explodierte die Nachfrage

Sachsens Chip-Industrie boomt. In Deutschland sorgte die Corona-Pandemie vielerorts für leere Auftragsbücher. Die Fabriken namhafter Halbleiter-Hersteller wie Infineon, Globalfoundries oder Bosch laufen indes im Freistaat auf Hochtouren. „Wir haben derzeit eine sehr gute Auftragslage“, sagt Manfred Horstmann, Geschäftsführer von Globalfoundries. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara (Kalifornien) produziert am Standort Dresden Siliziumscheiben – sogenannte Wafer – für elektronische Bauteile und Geräte. In den vergangenen Monaten explodierte die Nachfrage nach diesen mikroelektronischen Komponenten. Computer wurden für das Homeoffice angeschafft. Wer nicht in Urlaub fuhr, kaufte sich womöglich lieber eine Spielekonsole. Und auch sonst zog die Digitalisierung in fast alle Lebensbereiche.

„Der Gesamtstandort Sachsen wird in den kommenden Jahren enorm wachsen“, prognostiziert Horstmann. Die Corona-Pandemie habe in den vergangenen zwölf Monaten viele technologische Prozesse enorm beschleunigt. „Was normalerweise zehn Jahre dauert, hat nun alles innerhalb eines Jahres stattgefunden.“ Aktuell arbeiten rund 2400 Unternehmen mit zirka 64.000 Beschäftigten in der Branche – Tendenz steigend. Sachsen ist in Europa der größte und bedeutendste Standort für die Halbleiterproduktion. Den Beinamen „Silicon Saxony“, in Anlehnung an die amerikanische Technologiehochburg Silicon Valley, trägt man hier mit Stolz.

Investitionen in Milliardenhöhe

Es ist ein bisschen wie in einem modernen Goldrausch: Alle namhaften Hersteller am Standort Dresden wollen in den kommenden Monaten und Jahren wachsen. Infineon, Globalfoundries und Bosch planen Investitionen in Milliardenhöhe. Globalfoundries etwa möchte seine Fabrikkapazitäten um das zweieinhalbfache steigern und investiert dafür rund 400 Millionen Euro. Bosch baut in der Nachbarschaft gerade eine neue Halbleiterfabrik. Investitionsvolumen: rund eine Milliarde Euro. Es ist die größte Einzelinvestition in der 130-jährigen Geschichte des Stuttgarter Konzerns. Infineon aus München will ebenfalls seine Kapazitäten für über eine Milliarde Euro ausbauen.

„Aktuell spielt Sachsen noch in der zweiten Bundesliga mit“, sagt Thomas Mikolajick. Er ist Professor für Nanoeletronik an der TU Dresden und gilt als ausgewiesener Kenner der Industrie. Im Bereich vieler Spitzentechnologien oder bei der schieren Produktionsmenge hätten andere Länder – etwa Taiwan, Korea oder die USA – die Nase vorne. „Im Rahmen ihrer Möglichkeiten erzielen die hier in Sachsen ansässigen Hersteller aber sehr gute Fortschritte“, so Mikolajick weiter. Die Wachstumsbestrebungen in Dresden kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt. Weltweit herrscht wegen der enormen Nachfrage an Mikroelektronik ein regelrechter Halbleitermangel.

Die Automobilindustrie steht besonders im Fokus

Es ist ein Thema, dem besondere Brisanz innewohnt. In diesem Frühjahr standen vielerorts in Deutschland die Bänder der Automobilhersteller still. Wichtige Komponenten der Fahrzeugelektronik fehlten. Während der Corona-Krise hatten weltweit die Produzenten ihre Chips an andere Abnehmer verkauft. Die Autobauer standen auf einmal ohne Nachschub da. Die Situation wurde mitunter so dramatisch, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) kurzerhand bei Taiwans Regierung vorstellig wurde und um zusätzliche Mikrochips für Deutschlands Autoindustrie bitten musste.

Objekt der Begierde: Diese Siliziumscheibe – auch Wafer genannt – wird später in viele Einzelteile „zersägt“ und in Mikrochips verbaut. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Und der Bedarf an Mikrochips im Automobilbereich wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. Im Werk Zwickau produziert Volkswagen bereits seit 2019 sein Elektromodell „iD“. Am Mittwoch begann die Konzerntochter Audi in Zwickau mit der Fertigung des „Q4 e-tron“. Elektroautos sind große Computer auf Rädern. Ohne ausreichend Mikrochips geht bei ihnen nichts.

Sichere Lieferketten spielen eine wichtige Rolle

VW und Audi haben aus dem Halbleitermangel bereits erste Lehren gezogen. Bisher gelangten die Chips über Zulieferer in die Autos. Angesichts der aktuellen Situation denke man nun darüber nach, in direkte Vertragsverhältnisse oder Lieferbeziehungen mit Halbleiter-Herstellern zu treten, wie ein VW-Sprecher auf LVZ-Anfrage erklärte. „Wir müssen sicherstellen, dass auch die Wafer- und die Halbleiterhersteller unsere Bedarfe kennen“ Der Standort Sachsen könnte somit zum wertvollen Lieferanten für Mikroelektronik deutscher und ausländischer Autobauer werden. Globalfoundries-Chef Horstmann hat sie bereits auf seinem Zettel: „Das Segment wächst sehr stark, fast exponentiell.“

