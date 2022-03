Leipzig

Den Wocheneinkauf auf dem Handy zusammenstellen und binnen Minuten zur Wohnungstür bringen lassen: Lebensmittellieferdienste fechten in und um Leipzig einen immer stärker werdenden Konkurrenzkampf aus. Das Geschäftsmodell sorgt für Diskussionen: Anbieter werben offensiv mit kurzen Lieferzeiten, was die Gewerkschaften wegen der Arbeitsbedingungen in Sorge versetzt. Kenner der Branche zweifeln an der dauerhaften Profitabilität und sprechen von einem Verdrängungswettbewerb.

„Es wird extrem herausfordernd sein, dass dieses Geschäftsmodell profitabel wird. Kurzfristig ist es sogar verlustbringend“, analysiert Erik Maier, Experte an der Handelshochschule Leipzig. „Generell ist die Lieferung von Lebensmitteln derzeit für niemanden profitabel – auch nicht für große Spieler wie Rewe“, sagt er. Das mache es extrem schwierig für die Schnelllieferdienste, so Maier, der den Lebensmittelhandel als „stark umkämpft“ bezeichnet.

Marktbeobachter sprechen von einem Wachstum bei den Anbietern, das zum Großteil durch die Corona-Pandemie bedingt wird. Neben den noch jungen Unternehmen Flink und Gorillas, die Lieferungen binnen Minuten zum Supermarktpreis versprechen, bieten auch klassische Einzelhändler wie Konsum oder Rewe Auslieferungen mit Termin an. Seit der vergangenen Woche mischt in Leipzig mit dem finnischen Unternehmen Wolt ein weiterer Akteur mit.

Nachfrage bei Lieferdiensten stark gestiegen

Konsum hat den Umsatz mit dem eigenen Lieferdienst im ersten Corona-Jahr nach eigenen Angaben um 40 Prozent auf 1,07 Millionen Euro gesteigert. „Hier war der Einfluss von Lockdowns und Quarantänefällen sehr deutlich spürbar“, teilt die Leipziger Genossenschaft mit. Auf Nachfrage räumt Konsum ein, dass das Liefergeschäft nicht gewinnbringend sei. „Wir sehen unseren Lieferdienst als einen zusätzlichen Service für unsere Kunden und das soll auch so bleiben.“ Gorillas möchte hingegen keine „städtespezifischen Aussagen treffen“, berichtet aber deutschlandweit von einer großen Nachfrage.

Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Bestellungen um das 17-fache gestiegen, in diesem Zeitraum seien zehn Millionen Aufträge eingegangen. Im typischen Warenkorb der Gorilla-Nutzerinnen und Nutzer liegen Bio-Bananen, Avocados und Bio-Gurken – die drei meist bestellten Waren in Deutschland.

Die Deutschen kaufen vermehrt online ein – auch Lebensmittel

In der Corona-Pandemie registrierte der Handelsverband Deutschland (HDE) ein generelles Marktwachstum bei Lebensmitteln im Online-Handel. In diesem Segment sei es „fast dreimal so hoch wie im Nonfood-Bereich“, heißt es in einer Studie aus dem letzten Jahr. Demnach hat bereits die Hälfte der Internetnutzer online Lebensmittel bestellt, 15 Prozent ordern sogar alle zwei Wochen. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass Menschen auch nach der Krise bereit sein werden, Lebensmittellieferdienste zu nutzen.

Vor dem Hintergrund sagt der Leipziger Experte Maier einen weiter hart ausgeführten Wettbewerb voraus, insbesondere bei den Neueinsteigern Flink und Gorillas. „In deren Geschäftsmodell geht es im Wesentlichen um Verdrängung und die Macht des Stärkeren“, hält er fest. Die Frage sei, welches Unternehmen am schnellsten das größte sei, um den Markt zu kontrollieren. Dieser Kampf werde mit „aggressiven Werbemaßnahmen“ geführt. Aus Sicht der Verbraucher sei dies aber nicht unbedingt schlecht – das zeige sich etwa bei Gutscheinaktionen.

„Höllischer Druck für Lieferanten“ – Kritik an Arbeitsbedingungen

Gewerkschafter weisen darauf hin, dass dieses Geschäftsmodell zu Lasten der Arbeitnehmer gehe. Angesprochen auf die angepriesenen kurzen Lieferzeiten, sagte Jörg Lauenroth-Mago, Leiter des Landesfachbereichs Handel bei der Gewerkschaft Verdi: „Das kann nicht arbeitnehmerfreundlich funktionieren.“ Er spricht von einem „höllischen Druck für die Lieferanten“.

Schon in der Vergangenheit geriet etwa der Schnelllieferdienst Gorillas in die Kritik. So widersetze sich das Berliner Start-up Bemühungen der Belegschaft, einen Betriebsrat zu gründen. Zudem wurde Fahrerinnen und Fahrern ohne Angabe von Gründen gekündigt. Inzwischen konnten sich Mitarbeiter mit einer Betriebsratsgründung vor Gericht durchsetzen.

Von Florian Reinke