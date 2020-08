Gräfendorfer in Mockrehna: 25 Mitarbeiter positiv getestet

Mockrehna

Gute Nachrichten gab es am Freitagvormittag aus Mockrehna. Die ersten 200 Testergebnisse lagen vor, alle negativ, was positiv ist, teilte das Landratsamt Nordsachsen mit. Mit Spannung wurden dann natürlich auch die anderen rund 400 Ergebnisse erwartet. Denn die Zahl der Getesteten wurde nach oben korrigiert, fast 600 Mitarbeiter aus Produktion und Verwaltung unterzogen sich dem Vorsorgetest.

Ergebnisse kurz vor 17 Uhr

Die Laborergebnisse aus der Landesuntersuchungsanstalt Dresden wurden am Freitag, kurz vor 17 Uhr, offiziell. Demnach wurden 25 Mitarbeiter positiv getestet, haben aber keine Symptome. Sie müssen sich dennoch, wie auch alle infrage kommenden Kontaktpersonen im privaten und beruflichen Umfeld, in häusliche Quarantäne begeben, teilt das Landratsamt mit.

„Vorsichtig im Umgang miteinander sein“

„Unser Gesundheitsamt wird versuchen, alle Infektionsketten akribisch nachzuverfolgen, um einen Hot Spot auszuschließen“, sagt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos). Im Moment deute vieles darauf hin, dass die Beschäftigten nach dem Ende der Ferienzeit das Virus von überallher mitbringen. Auch mit Blick auf die Schulanfangsfeiern am Wochenende bitte der Landrat daher alle Bürgerinnen und Bürger darum, weiter vorsichtig im Umgang miteinander zu sein. „ Das ist wichtig, damit wir in Nordsachsen keine Infektionszahlen bekommen, die nach geltender Rechtslage zu einschneidenden Maßnahmen führen würden“, so Emanuel.

Umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl das Hygienekonzept des Schlachtbetriebs schicht- und teamübergreifende Kontakte ausschließt, soll damit eine mögliche Virus-Verbreitung – insbesondere auch durch Urlaubsrückkehrer – vermieden werden, da derzeit zahlreiche Corona-Infektionen unbemerkt bleiben oder nur einen milden Verlauf nehmen. Die Beschäftigten bei Gräfendorfer in Mockrehna sind von ihrem Arbeitgeber generell aufgefordert, beim geringsten Anzeichen einer Erkrankung dem Betrieb fernzubleiben.

Vorsorge-Maßnahme

Die Geschäftsführung der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost GmbH in Mockrehna hat am Mittwoch das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen gebeten, alle rund 500 Beschäftigten des Unternehmens auf das Corona-Virus zu testen. Nachdem in den vergangenen Tagen bei nunmehr insgesamt sechs Mitarbeitern eine Infektion festgestellt wurde, dient die Testung als Vorsorgemaßnahme zum Schutz der Belegschaft.

Aktueller Stand

In Nordsachsen sind Stand Freitag damit 45 Menschen als corona-positiv registriert. Weitere 87 Personen befinden sich vorsorglich in Quarantäne.

