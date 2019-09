Gratis-Obst, Nachhilfe, Führerschein für Azubis: So werben Firmen der Region um Nachwuchs

Region Leipzig

Auch in diesem Jahr blieben zum Beginn des Ausbildungsjahres 2019 viele Stellen in Sachsen offen: Die Firmen haben insgesamt etwa 6000 Lehrstellen nicht besetzen können. Besonders unbeliebt ist danach das Fleischerhandwerk – wo statistisch ein Azubi auf 12 offene Lehrstellen kommt. Aber auch Heizungsmonteur, Restaurantfachmann, Tierwirt oder Bäcker sind Berufe, bei denen Schulabgänger oft abwinken. Eine LVZ-Umfrage unter den Betrieben der Region zeigt: Die Bewerberzahlen gehen in fast allen Branchen stark herunter, der Kampf um geeignete Azubis wird härter. Einige Firmen lassen sich dennoch nicht entmutigen und suchen nach neuen Wegen. Ein Ansatz: Zusatzleistungen anbieten, um den Schulabgängern den Azubi-Platz schmackhaft zu machen.

Bauunternehmer in Oschatz : „Auf Noten schauen wir weniger“

Fallbeispiel 1: Oschatz. Ende August waren hier noch etwa ein Drittel der in Oschatz ausgeschriebenen Ausbildungsplätze nicht vergeben – obwohl genügend Stellen zur Verfügung stehen. Probleme bei der Azubi-Suche hatte dieses Jahr auch das Bauunternehmen Lube & Krings. Ihren Ausbildungsplatz konnte die Tief-, Stahl- und Maschinenbaufirma in diesem Jahr bisher nicht besetzen. Geschäftsführer René Klemm beobachtet einen deutlichen Rückgang bei den Bewerberzahlen: „Vor zehn Jahren hatten wir eine deutlich größere Auswahl.“ Der Bewerber-Mangel blieb nicht ohne Folgen für die Firma. „Wir schauen heute weniger auf die Noten. Die erfreuen uns ohnehin nicht.“

Geschäftsführer René Klemm von Lube & Krings Quelle: Bastian Schröder

Probearbeit und Nachhilfe-Förderung für Azubis

Stattdessen versuchen Klemm und seine Kollegen, passende Azubis über Schulpraktika oder mittels einer Probearbeit zu gewinnen. Mit einer Nachhilfe-Förderung wollen sie den Azubis zudem den theoretischen Teil der Ausbildung erleichtern. Einen Grund für den Bewerbermangel sieht Klemm im Trend zum Abitur und Studium, „obwohl die Schüler vielleicht gar nicht dafür geeignet sind. Manche Schüler wären in einem praktischen Beruf viel besser aufgehoben und fühlen sich da auch viel wohler.“ Von der Politik wünscht er sich daher, dass sie offensiver für das Handwerk eintritt, damit die Jugendlichen merkten: „Handwerk hat ja vielleicht doch goldenen Boden.“

Oschatzer Fleischwaren : Das Niveau der Bewerber ist niedriger

Ähnlich geht es Thomas Fischer von der Oschatzer Fleischwaren GmbH. Er bemängelt, dass es zu viele junge Menschen heute in die Großstadt zieht. Früher habe der Traditionsbetrieb zehn Azubis gehabt. Heute sind es nur noch drei. Auch das Niveau der Bewerber sei niedriger geworden, bemängelt Fischer. „Vor ein paar Jahren haben wir nur Leute von der Realschule genommen. Heute auch von der Hauptschule.“

Friseurin: Jungen Menschen fehlt es heute an Biss

Yvette Quosdorf hatte in ihrem Friseursalon schon seit zwei Jahren keinen Azubi mehr. Sie beobachtet, dass es jungen Menschen heutzutage oft an „Biss“ fehle, um in einem Beruf wie dem Friseurhandwerk erfolgreich zu sein. Zudem stünden ihnen heute viel mehr Möglichkeiten offen als früher. „Die können heute einfach ins Ausland gehen und ein Praktikum in Costa Rica machen.“ Quosdorf findet das schade. Sie plädiert dafür, zuerst einen Beruf zu erlernen. Das sei auch für den Ort wichtig: „Ich würde mich freuen, wenn mehr junge Menschen hier bleiben. Hier gibt es so viele kleine, familienfreundliche Unternehmen, in die man reinwachsen kann und nicht in der Masse verloren geht.“

Friseurmeisterin Yvette Quosdorf in ihrem Oschatzer Salon Quelle: Bastian Schröder

Bahncard für Azubis? IHK müsste helfen

Außerdem wünscht sich Yvette Quosdorf mehr Unterstützung von der Industrie- und Handelskammer ( IHK). So könnte eine finanzielle Unterstützung für so etwas wie eine Bahncard für Azubis gerade für kleine Unternehmen bereits eine große Hilfe sein: „Da machen sie aber leider die Augen schon ein bisschen zu – und das ist schade.“

Cars Technik Wiedemar : Kooperationen mit anderen KFZ-Betrieben

Fallbeispiel 2: Die Region Delitzsch. Bei der Cars Technik & Logistik GmbH in Wiedemar konnte ein Ausbildungsplatz im aktuellen Lehrjahr nicht besetzt werden, teilte Sprecher Oliver Wihofszki mit.Im Ausbildungsjahr 2019 haben drei Azubis zum 1. August im Kfz-Gewerbe begonnen. Für das kommende Ausbildungsjahr 2020 laufen bereits die Ausschreibungen über die Karriere-Website der Daimler AG, erklärt Wihofszki. Es gebe vier Plätze: So werde ein KFZ-Mechatroniker mit Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik, ein Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit Schwerpunkt Karosserieinstandhaltungstechnik, ein Fahrzeuglackierer und ein Berufskraftfahrer gesucht. Und die Zusatz-Anreize? „Wir bieten Schülerpraktika, tarifliche Entlohnung sowie Ausbildungskooperationen mit anderen KFZ-Betrieben“, nennt der Konzernsprecher als Beispiele, die die Schüler ansprechen sollen.

Dämmstoffhersteller Ursa: Einmal pro Woche Obst für alle

Auch beim Dämmstoffhersteller Ursa am Standort Delitzsch wird bereits für das kommende Ausbildungsjahr gesucht: Insgesamt sechs Stellen für die Berufe: Maschinen- und Anlagenführer, Fachlageristen, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker und Industriekaufleute sind zu besetzen, erklärt Veronika Tiede aus der Ursa-Personalabteilung. Ihre Anreize: „Wir bieten eine hohe Übernahmequote, tarifliche Vergütung und 30 Tage Urlaub, vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge, kostenloses Wasser und einmal wöchentlich Obstversorgung der Mitarbeiter“, sagt Tiede.

Zwochau : Vermögenswirksame Leistungen und Familienklima

Die Matter Bautrocknung in Zwochau setzt auf vermögenswirksame Leistungen und frühzeitige Praktika für Schüler. „Unsere Extras sind zudem unsere Werte und ein familiäres Arbeitsklima“, erklärt Nadine Biedermann, Mitarbeiterin für Marketing und Vertrieb. Im zurückliegenden Juni hat eine Auszubildende ihre Prüfung nach drei Jahren bei uns erfolgreich bestanden, sagt Biedermann. Seit August diesen Jahres lernt ein neuer Auszubildender im Betrieb. Gesucht wird aber dennoch: Zurzeit ein Kaufmann für Büromanagement, erklärt Biedermann.

Es kommen null bis zwei Bewerbungen: Jörg Reihe, Vorstand der Agrargenossenschaft Hohenroda, wirbt dennoch engagiert um neue Azubis. Quelle: Wolfgang Sens

Agrargenossenschaft Hohenroda : Traktorführerschein wird bezahlt

Die Auswahl an Azubis sei beschränkt, berichtet Jörg Reihe, Vorstand der Agrargenossenschaft im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda. Meist kommen nur null bis zwei Bewerbungen. Oft herrsche ein mangelndes Bildungsniveau und es gäbe nachfolgend Probleme in der Berufsschule – das heiße erfahrungsgemäß aber nicht, dass diese jungen Menschen später dann schlechte Angestellte sind. „Wir werben über die Internetseite und den Hofladen, sind teilweise auf Ausbildungsmessen persönlich präsent, gehen an die Schulen, bieten Praktika, laden Schulklassen in den Betrieb ein“, berichtet Jörg Reihe, wie sein Unternehmen für sich als Ausbildungsbetrieb wirbt. Zudem zahlt die Agrargenossenschaft wie viele andere Landwirtschaftsbetriebe auch den Traktorführerschein. Aktuell hat die Agrargenossenschaft vier Azubis bei einem selbst gesteckten Ziel von drei Auszubildenden – im Vorjahr habe es aber einfach gute Bewerbungen gegeben.

Wurzen: Schlechtere Noten akzeptiert, Schülerpraktika helfen

Fallbeispiel 3:

Der Landkreis Leipzig. Dass sich die Zeiten geändert haben, hat auch Katrin Lehmann beobachtet. Die Personalverantwortliche in der Wutra Fördertechnik Wurzen bestätigt, dass „wir vor wenigen Jahren viel mehr Ausbildungsplätze besetzen“ konnten. In manchen Jahren wurden inzwischen sogar Abstriche bei den Notendurchschnitten gemacht, um überhaupt Bewerber ausbilden zu können. Anders in der Altenpflege. Das Caritas Pflegeheim in Wurzen habe keine Schwierigkeiten, ausreichend geeignete Azubis zu finden. Hausleiterin Beate Siegemund: „Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Wir tun sehr viel dafür.“ Das Unternehmen profitiere von zahlreichen Möglichkeiten an Schülerpraktika.

Bäckerei in Bennewitz : Attraktive Arbeitszeitmodelle sollen locken

Besondere Anreize müsse die Bäckerei Schwarze in Bennewitz geben, um Lehrlinge für das Bäckerhandwerk zu überzeugen. Attraktivere Arbeitszeitmodelle beispielsweise seien in seiner Branche ein wichtiges Argument, erklärte Bäckermeister Ken Schwarze. Ralf Bargel von der Fleischerei Schuhknecht in Geithain zeichnet ein düsteres Bild: „Kleine Handwerksbetriebe leiden unter der Konkurrenz der industriellen Großbetriebe“, so Bargel. Die würden andere Einstiegsgehälter oder gar Prämien zahlen können - für einen kleinen Betrieb nicht leistbar.

Agrar GmbH Auligk: Außer Tankgutscheinen kaum Spielraum

So schwierig wie noch nie sei auch die Lage in der Landwirtschaft. Bei der Agrar GmbH Auligk gab es in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge keinen Auszubildenden, sagt Geschäftsführer Bernd Barfuß. Außer Tankgutscheinen für die Mitarbeiter sei es schwer, andere finanzielle Anreize zu schaffen. „Schwankende Ernteerträge und sinkende Preise, etwa bei der Milch, begrenzen uns diesbezüglich stark“, so Barfuß.

Ökohof Kreuma: Ausbildung nicht anerkannt – trotzdem viele Bewerber

Fallbeispiel 4:

Die positiven Ausnahmen. Wesentlich besser stellt sich die Situation auf dem Hofgut im Rackwitzer Ortsteil Kreuma dar. Malte Bauer bietet dort eine Ausbildung für den biologisch-dynamischen Land- oder Gartenbau an. Das Besondere: Die vierjährige Ausbildung ist staatlich nicht anerkannt, dennoch könne Bauer nach eigener Aussage unter mehreren Bewerbern auswählen. Drei Azubis lernen aktuell auf dem Hof. Einer von ihnen ist der 26-jährige Jonathan Steinbrich. Er ist im dritten Lehrjahr und hat sich für die freie Ausbildung im Ökolandbau vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit entschieden. Es sei bekannt, dass die herkömmliche Landwirtschaft einen großen Anteil an der CO2-Emmission hat, sagt er. Zudem habe die Nähe zur Natur bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Hofgut Kreuma: Bauer Malte Bauer (47) bereitet das Erntedankfest am 28. September vor. Nach zweijähriger Pause wird es unter anderem Suppe und Schnitzereien aus selbst angebauten Kürbissen geben. Um seine Azubis muss er sich kaum Sorgen machen: Meist kann er unter mehreren Bewerbern auswählen. Quelle: Wolfgang Sens

Nach den vier Jahren Berufspraxis ist es möglich, die staatliche Prüfung zu absolvieren. Für diese muss allerdings auch der Stoff gelernt werden, der in der freien Ausbildung Ost, so die Bezeichnung, keine Rolle gespielt hat. Aber auch für die nicht anerkannte Ausbildung gibt es eine Prüfung. Diese wird von Bauern verschiedener Höfe durchgeführt, die diese Ausbildungsalternative ebenfalls anbieten. Konventionelle Höfe müssen schließen, weil sie keinen Nachfolger finden, sagt Malte Bauer. Aber dort, wo die Nachfrage besteht, gibt es keine Förderung in der Ausbildung, kritisiert der 47-Jährige.

Finanzamt Oschatz : 1300 Euro Gehalt und Work-Life-Balance

Ganz entspannt auch die Situation beim Finanzamt in Oschatz. Das bildet aktuell neun Azubis aus und hat nach eigener Aussage auch die letzten Jahre keinen Schwierigkeiten gehabt, Nachwuchskräfte zu finden. „Wir, die sächsische Steuerverwaltung, sind nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber. Die Vielfalt der späteren Einsatzmöglichkeiten kann sich ebenso sehen lassen wie unsere Work-Life-Balance“, erklärt Amtsvorsteher Norman Schröder. Dazu kämen flexible Arbeitszeiten und eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 1300 Euro. Schröder fällt daher auch kein Wunsch an die Politik ein, etwas zu ändern: „Da ich ein grundsätzlich positives Bild von unseren Ausbildungsmöglichkeiten und unseren jungen Menschen habe, kann ich Ihnen spontan keinen Wunsch benennen.“

